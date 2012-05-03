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28nm üretim sıkıntıları Padfone modelinin çıkışını geciktiriyor

7 yıl
2,1b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçen yılın en popüler modellerinden birisi olması beklenirken donanım güncellemeleri nedeniyle bu yıla ertelenen ve yine de popülerliğini kaybetmeyen tablet/telefon hibridi ASUS Padfone için 20 Nisan günü Tayvan'da raflarda olacağı duyurusu yapılmıştı.

Ancak Qualcomm'un da belirttiği gibi 28nm fabrikasyon sürecine sahip Snapdragon S4 yongada sisteminin fazla talep görmesi ve üretimin yeterli olmaması, stok sıkıntılarına yol açmaya başladı. Bundan ilk zarar gören de Padfone oldu.

4.3 inçlik Super AMOLED ekrana sahip modelde 1.5 Ghz hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm SnapDragon S4 yongada sistemi kullanılıyor. Telefonun 960 x 540 piksel çözünürlük ve 1500mAh bataryası bulunurken, 10.1 inçlik tablet dockunun ise 1280 x 800 piksel çözünürlük ve 6547mAh bataryası bulunuyor.

Aradan yaklaşık 2 hafta geçmesine rağmen henüz Tayvanlılar hibrid cihazlarına kavuşabilmiş değil. ASUS Endonezya ise S4 yongalarının yetersizliği nedeniyle bazı pazarlara geç sunulacağına dair bir Twitter mesajı yayınladı. Qualcomm yetkilileri ise ortaklarının gecikmeden etkilendiğini doğruluyor.

Bu doğrultuda Avrupa için çıkış tarihi yeniden revize edilen ASUS Padfone, muhtemelen Mayıs ayı sonu, Haziran ayı başlangıcı gibi raflarda olacak. Tablet docku ile birlikte 699 Avro/915$ şeklinde bir fiyatlandırmaya sahipken, klavye docku da 149 Avro/195$ şeklinde. Ürünün LTE versiyonunun ise Eylül ayında piyasada olabileceği belirtiliyor.

HTC'nin popüler One S modeli ise Avrupa'da piyasaya çıktı. Henüz ülkemize gelmese de paralel ithalat yoluyla edinebilmek mümkün. Bunun yanında Qualcomm'un ASUS yerine HTC için stoklarını ayırdığı ve ASUS'un Padfone için ilerleyen aylarda farklı bir yonga üreticisi ile çalışmaya başlayacağı da söylentiler arasında.

http://www.phonesreview.co.uk/2012/05/02/qualcomm-snapdragon-s4-slows-asus-padfone-launch/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
__BadblooD__ 7 yıl
Telefonun kendi bataryası ve cpu su zayıf kalmış tegra 3 ve en az 2000 mAh batarya çok güzel olurdu sonuçta herkes yanında tablet taşımak istemeyebilir
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enginckc 7 yıl
sanalpazarda klavyesiz 2000 tl gibi fiyat koyanlar var o nasıl oluyor peki anlamadım.
bir de bu cihaza 1500 ün üzerinde para vereceğime bir tablet bir telefon almak bence daha mantıklı.
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DH Misafiri 7 yıl
1 yıldır bekliyorum. 1,5 ay önce iphone4 ümü sattım bunun için, hala ekliyorum ama yeter artık o kadar da değil. iphone' a dönerim ben hacı. yaw bi de tablet olan bir cihazı neden eşşek kadar büyük yapyılar hala sindiremedim. Ben büyük akran istersem takarım tablet dockuna ekran büyür 4,3" ne?
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interwap 7 yıl
Bir sonraki yonga tedarikçisi Nvidia.
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E_Aydin35 7 yıl
Şansızlıkmı desem, üst üste aksilikmi desem anlamadım, ama bu zorluklara rağmen piyasay açıktığı an çok rağbet görecekdir..
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1963bursa 7 yıl
Telefon Hibriti.. :) Eskiden telefonun ismi hatif idi artık kimse bilmez ona sözüm yokta, Melez'in Türkçesini unutup yerine ingilizce hibrit yazmak çok dikkat çekiyor..
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Psydia 7 yıl
Amma bitmez 28nm uretim sikintisiymis arkadas ya...
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savinelli 7 yıl
Yazık olmuş.
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e-mcani 7 yıl
keşke nvidia tegra 3 kullansalardı.
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