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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    29 Ekim coşkusu App Store ve Apple Music’te kutlanıyor

    Cumhuriyetimizin 97. yılında App Store ve Apple Music yerli uygulamalar, uygulama geliştiricileri ve yerli sanatçılar için özel içerikleri kullanıcılara sunuyor.
    32 dk.
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    iPhone
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    29 Ekim coşkusu App Store ve Apple Music’te kutlanıyor
    Tam Boyutta Gör

    Uzun süredir ülkemizde faaliyetlerine devam eden Apple hizmetleri önemli gün ve milli bayramları da unutmuyor. Cumhuriyetimizin 97. yılında App Store ve Apple Music platformlarında özel içerikler var.

    Özel içerik ve fırsatlar

    App Store mağazasında Tennis Clash, 101 YüzBir Okey Plus, Rise of Kingdoms, Head Ball 2, Colorfy, Infltr gibi pek çok uygulamada özel indirim ve fırsatları yakalamak mümkün. Ayrıca İstanbul grafikleriyle zenginleşen PUBG MOBILE oyunu da Özel Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde oyun içi etkinlikler ve fırsatlar sunuyor.

    Ayrıca Bkz. "iPhone 12 Pro karşınızda"

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    Apple Music tarafında ise en iyiler listesi Türkçe Müzik Coşkusu dinleyiciler ile buluşacak. Türkçe Pop, Rock, Pop, Halk, Caz, Fantezi Müzik gibi türlerin en iyilerinin sunulduğu listelerin yanısıra Türkçe Pop Remiksleri, Türkçe Düğün Şarkıları, Türk Film Müzikleri gibi pek çok yerli listeye bu bölümden ulaşabilirsiniz.

    Diğer taraftan Türkiye için hazırlanan özel bölüm Yeni ve yerli???? de 1 yaşına girdi. Bugün sekmesinde her ay düzenli olarak yayınlanan “Yeni ve yerli ????” yazı dizisinde en iyi yerli oyun ve uygulamaların yanı sıra dikkat çeken güncellemeler öne çıkartılarak, dünyaya ilham veren hikayeler okuyucularla paylaşılıyor.

    29 Ekim coşkusu App Store ve Apple Music’te kutlanıyor
    Tam Boyutta Gör

    Serinin bugün yayına çıkacak yıldönümü bölümünde diyet listeleri ve tarifler sunan Bidiyet uygulamasından, bebekler için uyku sesleri bulabileceğiniz Calmly’ye; kolay alışveriş listesi oluşturmaya yardımcı olan Alışveriş Listesi - addtolist’ten, sesli kitap uygulaması Boodio’ya farklı pek çok uygulama bulabilirsiniz.

    Son olarak “Viral Firar’ın karakterleriyle tanış” hikayesinde Dora Özsoy’un geliştirdiği Türkiye yapımı retro platform Viral Firar: Arcade Koşu oyununun karakterlerini yakından tanıyabilir, güçlü ve zayıf yanlarını öğrenebilirsiniz.

    Yine “Türk edebiyatına kulak ver” hikayesinde Storytel uygulamasından dinleyebileceğiniz güncel ve çağdaş Türk edebiyatının en ilham verici yazarları arasında yer alanyazarların imza attığı sesli kitapları bulabilirsiniz.



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    TheJudgé

    Comolokko

    3 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    3 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    3 gün önce
    Coco.Jambo

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    3 gün önce
    Coco.Jambo

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    3 gün önce
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    3 gün önce
    Coco.Jambo

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    3 gün önce
    Coco.Jambo

    ..

    3 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    3 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    4 gün önce
    guneyk

    xd

    5 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    5 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    5 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    5 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    5 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    5 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    5 gün önce
    hareketliperde

    v

    6 gün önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Mr. Jingles 5 dk.
    Ben de zannettim ki iTunes üzerinden beleşe birkaç albüm satacaklar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 20 dk.
    Ya apple göz boyama hadi abicim
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