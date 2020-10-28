29 Ekim coşkusu App Store ve Apple Music’te kutlanıyor

Tam Boyutta Gör

Uzun süredir ülkemizde faaliyetlerine devam eden Apple hizmetleri önemli gün ve milli bayramları da unutmuyor. Cumhuriyetimizin 97. yılında App Store ve Apple Music platformlarında özel içerikler var.

Özel içerik ve fırsatlar

App Store mağazasında Tennis Clash, 101 YüzBir Okey Plus, Rise of Kingdoms, Head Ball 2, Colorfy, Infltr gibi pek çok uygulamada özel indirim ve fırsatları yakalamak mümkün. Ayrıca İstanbul grafikleriyle zenginleşen PUBG MOBILE oyunu da Özel Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde oyun içi etkinlikler ve fırsatlar sunuyor.

Ayrıca Bkz. "iPhone 12 Pro karşınızda"

İlginizi Çekebilir

Apple Music platformunda Yaz Notaları dönemi başladı

Apple Music tarafında ise en iyiler listesi Türkçe Müzik Coşkusu dinleyiciler ile buluşacak. Türkçe Pop, Rock, Pop, Halk, Caz, Fantezi Müzik gibi türlerin en iyilerinin sunulduğu listelerin yanısıra Türkçe Pop Remiksleri, Türkçe Düğün Şarkıları, Türk Film Müzikleri gibi pek çok yerli listeye bu bölümden ulaşabilirsiniz.

Diğer taraftan Türkiye için hazırlanan özel bölüm Yeni ve yerli???? de 1 yaşına girdi. Bugün sekmesinde her ay düzenli olarak yayınlanan “Yeni ve yerli ????” yazı dizisinde en iyi yerli oyun ve uygulamaların yanı sıra dikkat çeken güncellemeler öne çıkartılarak, dünyaya ilham veren hikayeler okuyucularla paylaşılıyor.

Tam Boyutta Gör

Serinin bugün yayına çıkacak yıldönümü bölümünde diyet listeleri ve tarifler sunan Bidiyet uygulamasından, bebekler için uyku sesleri bulabileceğiniz Calmly’ye; kolay alışveriş listesi oluşturmaya yardımcı olan Alışveriş Listesi - addtolist’ten, sesli kitap uygulaması Boodio’ya farklı pek çok uygulama bulabilirsiniz.

Son olarak “Viral Firar’ın karakterleriyle tanış” hikayesinde Dora Özsoy’un geliştirdiği Türkiye yapımı retro platform Viral Firar: Arcade Koşu oyununun karakterlerini yakından tanıyabilir, güçlü ve zayıf yanlarını öğrenebilirsiniz.

Yine “Türk edebiyatına kulak ver” hikayesinde Storytel uygulamasından dinleyebileceğiniz güncel ve çağdaş Türk edebiyatının en ilham verici yazarları arasında yer alanyazarların imza attığı sesli kitapları bulabilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.