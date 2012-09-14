2GHz'lik Intel işlemciye sahip Motorola XT890 FCC tarafından onaylandı

Kenardan kenara ekranla donatılan ilk akıllı telefonu DROID M'yi kısa süre önce Verizon Wireless ile birlikte organize ettiği bir etkinlikte tanıtan Motorola, Qualcomm'un Snapdragon S4 serisi bir çipsetinin güç verdiği cihazın Intel işlemcili versiyonu üzerinde çalışıyor olabilir. Resmi duyurunun ardından internette yayınlanan söylentiler tarafından da desteklenen Intel Atom'lu DROID M, FCC'nin yayınladığı son belgelerle resmen doğrulanmış oldu.

ABD merkezli FCC, küresel pazara sürüleceği bilgisiyle listelediği XT890 model numaralı yeni Motorola telefonunun çift bant Wi-Fi destekli olduğunu belirtmiş, ancak raporda NFC çipiyle alakalı bir detay paylaşmamıştı. Henüz cihazın DROID M ile birebir aynı olacağını söyleyemeyiz. Ancak GLBenchmark test aracı sonucuna göre; XT890'da PowerVR SGX540 GPU'nun kullanıldığı 2GHz hızında bir Intel Atom çipset mevcut olacak. Ayrıca Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich işletim sistemi ve bu yazılımla birlikte gelen ekran üzerinde dolaşım butonları sebebiyle 897 x 540 olarak belirtilen qHD (960 x 540 piksel) çözünürlüklü bir ekrana sahip olacağını kesin bir dille ifade etmek mümkün.

Sanılanın aksine Motorola'nın Intel işlemcili ilk akıllı telefonu en üst segmentte konumlanmayacak. Fakat işlem performansı ve pil ömrü konusunda rakiplerini geride bırakacak gibi görünüyor. Yarı iletken üreticisi, Motorola, ZTE, Lenovo ve diğer markalarla Android işletim sistemini kullanarak mobil sektöre dahil olmak istiyor. Eğer yıl sonuna kadar istediği satış rakamlarını elde edebilirse 2013'te yatırımların hızla artacağından eminiz.

Şuan için Clover Trail olarak adlandırdığı yeni nesil Atom işlemcilerinin Linux işletim sistemiyle düzgün bir şekilde çalışmadığını açıklayan Intel, Android'den vazgeçerek ARM ile mücadele edebilmek için Windows platformuna yönelebilir. Yine de ilerleyen dönemlerde nasıl bir strateji uygulanacağını şimdiden kestirmek zor.

18 Eylül Salı günü İngiltere'nin Londra şehrinde başlayacak olan Motorola-Intel basın açıklamasına ait tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.





https://apps.fcc.gov/oetcf/eas/reports/ViewExhibitReport.cfm?mode=Exhibits&RequestTimeout=500&calledFromFrame=N&application_id=438827&typ=8374&fcc_id=%27IHDT56NS8%27