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2GHz'lik Intel işlemciye sahip Motorola XT890 FCC tarafından onaylandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,1b
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Kenardan kenara ekranla donatılan ilk akıllı telefonu DROID M'yi kısa süre önce Verizon Wireless ile birlikte organize ettiği bir etkinlikte tanıtan Motorola, Qualcomm'un Snapdragon S4 serisi bir çipsetinin güç verdiği cihazın Intel işlemcili versiyonu üzerinde çalışıyor olabilir. Resmi duyurunun ardından internette yayınlanan söylentiler tarafından da desteklenen Intel Atom'lu DROID M, FCC'nin yayınladığı son belgelerle resmen doğrulanmış oldu.
ABD merkezli FCC, küresel pazara sürüleceği bilgisiyle listelediği XT890 model numaralı yeni Motorola telefonunun çift bant Wi-Fi destekli olduğunu belirtmiş, ancak raporda NFC çipiyle alakalı bir detay paylaşmamıştı. Henüz cihazın DROID M ile birebir aynı olacağını söyleyemeyiz. Ancak GLBenchmark test aracı sonucuna göre; XT890'da PowerVR SGX540 GPU'nun kullanıldığı 2GHz hızında bir Intel Atom çipset mevcut olacak. Ayrıca Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich işletim sistemi ve bu yazılımla birlikte gelen ekran üzerinde dolaşım butonları sebebiyle 897 x 540 olarak belirtilen qHD (960 x 540 piksel) çözünürlüklü bir ekrana sahip olacağını kesin bir dille ifade etmek mümkün.
Sanılanın aksine Motorola'nın Intel işlemcili ilk akıllı telefonu en üst segmentte konumlanmayacak. Fakat işlem performansı ve pil ömrü konusunda rakiplerini geride bırakacak gibi görünüyor. Yarı iletken üreticisi, Motorola, ZTE, Lenovo ve diğer markalarla Android işletim sistemini kullanarak mobil sektöre dahil olmak istiyor. Eğer yıl sonuna kadar istediği satış rakamlarını elde edebilirse 2013'te yatırımların hızla artacağından eminiz.
Şuan için Clover Trail olarak adlandırdığı yeni nesil Atom işlemcilerinin Linux işletim sistemiyle düzgün bir şekilde çalışmadığını açıklayan Intel, Android'den vazgeçerek ARM ile mücadele edebilmek için Windows platformuna yönelebilir. Yine de ilerleyen dönemlerde nasıl bir strateji uygulanacağını şimdiden kestirmek zor.
18 Eylül Salı günü İngiltere'nin Londra şehrinde başlayacak olan Motorola-Intel basın açıklamasına ait tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.


https://apps.fcc.gov/oetcf/eas/reports/ViewExhibitReport.cfm?mode=Exhibits&RequestTimeout=500&calledFromFrame=N&application_id=438827&typ=8374&fcc_id=%27IHDT56NS8%27 Yorum Yaz
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Stanislas Xavier 7 yıl en beğenilen
o hızda işlemciye motorola bu sefer 4000 mah pil de koysa işe yaramaz.
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nurettinaz 7 yıl
İte yine sahnede motorola ve mükemmellik. Motorola ne yaparsa hep en iyisini yapma olgusuyla devam ettiği sürece kesinlikle tercih edilen bir marka olarak kalır. Seviyorum ve sevdirmeye çalışıyorum.
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ATOM ANT 7 yıl
Standard battery, Li-Ion 2000 mAh
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Dark Shade 7 yıl
2 ghz işlemci telefonda çok fazla şarj götürcek gibi duruyor... hadi bakalım...
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Rubisco 7 yıl
Büyük ihtimalle

2ghz = turbo
standart = 1.6ghz
idle = 200mhz veya aşağısı

Medfieldı inceleyin az. Sonra az mı çok mu pil tüketio performansı iyi mi kötü mü bakın ona göre laf edin.
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Kirk Lee 7 yıl
berkcombil
1,4 Ghzlik 4 çekirdekli Galaxy S3 pil sıkıntısı yaşatmıyorsa,2 Ghzlik tek çekirdekli işlemci pili ihya eder.Tabi üretimdeki nanomikron teknolojisi de önemli.

X86 mimarisini ARM ile karıştırıyorsun sen arkadaş... X86 ARM'nin yanında enerji canavarı gibi karlır. ama performans olarak da bir çok çok çekirdekli ARM'ye kök söktürecek güçtedir.
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tunazone 7 yıl

bizim masaüstü bilgisayar bile 1.7 Ghz tek çekirdek işlemciye sahip
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berkcombil 7 yıl
Stanislas Xavier
o hızda işlemciye motorola bu sefer 4000 mah pil de koysa işe yaramaz.

1,4 Ghz'lik 4 çekirdekli Galaxy S3 pil sıkıntısı yaşatmıyorsa,2 Ghz'lik tek çekirdekli işlemci pili ihya eder.Tabi üretimdeki nanomikron teknolojisi de önemli.
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berkcombil 7 yıl
metin2017
PowerVR SGX540 ne gğuymuş arkadaş :D

Üzerinde pekçok farklı konfigürasyonlar yapılabiliyor (Çift kanal-tek kanal artı GPU işlemcisinin saat hızı) Bunun üzerine uygun fiyata teminide eklenince çok sevilen bir GPU oluyor.
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Mertcan. 7 yıl
Daha düne kadar 2.0ghz işlemcili laptop kullanıyordum :D
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cevapveren62 7 yıl
PowerVR SGX540 ne gğuymuş arkadaş :D
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Rubisco 7 yıl
2ghz olayı Turbo gibi bişey olması lazım, 1.6 normali olması lazım. Bu da belki ARM NDK için yazılan uygulamaların emulasyonu dha hızlı olsun diye olablir. Medfieldın performansı iyi çünkü.
Medfiled daki GPU için esas frekansı yükseltme ihtiyacı hissetmeleri lazım. Turbo faln olayları GPU'ya lazım, Medfieldı inceleyenler oyunlarda takıldığını yazıyorlar. NDK ile alakalı ise birazcık frekans işe yarayabilir. GPU ile alakalı ise (ki alakalı yerleri de var), GPU'yu değiştirme imkanı olmadığına göre az biraz daha dürtmek lazım.
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Stanislas Xavier 7 yıl en beğenilen
o hızda işlemciye motorola bu sefer 4000 mah pil de koysa işe yaramaz.
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regaibyigit. 7 yıl Stanislas Xavier
Stanislas Xavier

o hızda işlemciye motorola bu sefer 4000 mah pil de koysa işe yaramaz.

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