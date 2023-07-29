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    Haftaya A101 marketlerde akıllı televizyonlar ve günlük yaşam ürünleri var

    3 Ağustos A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Toshiba ve Philips marka akıllı televizyonlar, Volta elektrikli moped, reeder akıllı telefon, Mercusys ağ genişletici yer alıyor.
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    3 Ağustos A101 aktüel Tam Boyutta Gör
    Haftaya A101 gıda marketleri zincirinde akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara, elektrikli mopedden taşınabilir depolama ürününe ve kablosuz ağ genişleticiye kadar farklı teknolojik ürünler bulmak mümkün olacak.

    3 Ağustos A101 aktüel teknoloji ürünleri

    3 Ağustos A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında akıllı televizyonlar dikkat çekiyor. Toshiba markasına ait 58 inçlik Ultra HD ekran, Android TV işletim sistemi, 3x HDMI, 2x USB özellikleri bulunan akıllı televizyon 12999TL.

    Yine Toshiba markasına ait 55 inçlik Ultra HD ekran, 3x HDMI, 2x USB gibi özellikleri olan akıllı televizyon 9399TL iken Philips markasına ait Ultra HD ekran, 3x HDMI, 2x USB, Dolby Vision gibi özellikleri olan akıllı televizyon da 11499TL.

    Son olarak Western Digital markasına ait USB 3.0 destekli 2TB harici depolama diski 1499TL olarak satılacakken yetersiz menziller için Mercusys kablosuz ağ genişletici da 269TL fiyat etiketine sahip durumda.

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