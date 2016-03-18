3 astronot birazdan Uzay İstasyonu'na fırlatılacak (CANLI)(Astronotlar ISS'e giriş yaptı)

NASA astronotu Jeff Wiliams ve Rus kozmonotlar Alexey Ovchinin ile Oleg Skripochka birazdan Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatılacaklar. Kalkış Kazakistan'da bulunan Baykonur Uzay Üssü'nden TSİ 23.26'da gerçekleşecek.

Güncelleme: Astronot ve kozmonotlar TSİ 6.30'da ISS'e giriş yaptılar. Yeni mürettebatı ESA astronotu Tim Peake işte böyle karşıladı:

http://www.theverge.com/2016/3/18/11260448/nasa-soyuz-rocket-launch-iss-livestream-watch

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Yeni astronot ve kozmonot grubu geçtiğimiz günlerde bir yıllık uzay maceralarını tamamlayan Scott Kelly ve Mikhail Kornienko ile altı aylık görevinden dönen Sergey Volkov'un yerlerini alacaklar. Rus üretimi Soyuz kapsülü içerisinde uzaya fırlatılacak olan uzay insanları; ESA'dan Tim Peake, NASA'dan Tim Kopra ve Roscosmos'dan Yuri Malenchenko'ya katılıp ISS'deki astronot sayısını tekrar altıya çıkaracaklar.Önümüzdeki altı ay boyunca uzayda kalacak olan NASA astronotu Jeff Williams aynı zamanda yeni bir rekora da imza atacak. Geçtiğimiz günlerde Yeryüzü'ne geri dönüş yapan Scott Kelly'nin şu an elinde bulundurduğu uzayda en çok kalan ABD'li rekorunu Jeff Williams ele geçirecek. Jeff Williams Dünya'ya geri döndüğünde toplam 534 gün uzayda kalmış olacak. Bu alandaki dünya rekoru ise 879 günle Rus kozmonot Gennedy Padalka'ya ait.Kozmonot ve astronotların Uzay İstasyonu'na fırlatılış anlarını bizler de canlı olarak izleyebileceğiz. NASA'nın aşağıdaki Ustream penceresinden takip edebileceğiniz canlı yayını 22.30'da başlayacak. Kalkış ise 23.26'da gerçekleşecek. 3 uzay insanının ISS'e yerleştiği anları izlemek içinse 4.30'u beklemeniz gerekiyor..