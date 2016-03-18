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3 astronot birazdan Uzay İstasyonu'na fırlatılacak (CANLI)(Astronotlar ISS'e giriş yaptı)

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yeni mürettabatı birazdan Kazakistan'da bulunan Baykonur Uzay Üssü'nden gönderilecek. Kalkış anının canlı yayını için haberimizdeki pencereyi kullanabilirsiniz.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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NASA astronotu Jeff Wiliams ve Rus kozmonotlar Alexey Ovchinin ile Oleg Skripochka birazdan Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatılacaklar. Kalkış Kazakistan'da bulunan Baykonur Uzay Üssü'nden TSİ 23.26'da gerçekleşecek.

Yeni astronot ve kozmonot grubu geçtiğimiz günlerde bir yıllık uzay maceralarını tamamlayan Scott Kelly ve Mikhail Kornienko ile altı aylık görevinden dönen Sergey Volkov'un yerlerini alacaklar. Rus üretimi Soyuz kapsülü içerisinde uzaya fırlatılacak olan uzay insanları; ESA'dan Tim Peake, NASA'dan Tim Kopra ve Roscosmos'dan Yuri Malenchenko'ya katılıp ISS'deki astronot sayısını tekrar altıya çıkaracaklar.

Önümüzdeki altı ay boyunca uzayda kalacak olan NASA astronotu Jeff Williams aynı zamanda yeni bir rekora da imza atacak. Geçtiğimiz günlerde Yeryüzü'ne geri dönüş yapan Scott Kelly'nin şu an elinde bulundurduğu uzayda en çok kalan ABD'li rekorunu Jeff Williams ele geçirecek. Jeff Williams Dünya'ya geri döndüğünde toplam 534 gün uzayda kalmış olacak. Bu alandaki dünya rekoru ise 879 günle Rus kozmonot Gennedy Padalka'ya ait.

Kozmonot ve astronotların Uzay İstasyonu'na fırlatılış anlarını bizler de canlı olarak izleyebileceğiz. NASA'nın aşağıdaki Ustream penceresinden takip edebileceğiniz canlı yayını 22.30'da başlayacak. Kalkış ise 23.26'da gerçekleşecek. 3 uzay insanının ISS'e yerleştiği anları izlemek içinse 4.30'u beklemeniz gerekiyor..
Güncelleme: Astronot ve kozmonotlar TSİ 6.30'da ISS'e giriş yaptılar. Yeni mürettebatı ESA astronotu Tim Peake işte böyle karşıladı:

http://www.theverge.com/2016/3/18/11260448/nasa-soyuz-rocket-launch-iss-livestream-watch Yorum Yaz
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GAMBIT 3 yıl en beğenilen
Pembe ayıcığın aniden havada süzülmeye başladığı an çok güzeldi.
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GAMBIT 3 yıl en beğenilen
Pembe ayıcığın aniden havada süzülmeye başladığı an çok güzeldi.
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simbolmina 3 yıl
tebrikler.
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Kulak Misafiri 3 yıl
İlk defa izlemiş oldum. Ama çok sönüktü, alışmışız bizdeki spor spikerleri gibi adamlara çok yavan geldi
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OverClocK1ng 3 yıl
8 dakikadan az kaldı be...
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