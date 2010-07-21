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3. çeyrekte Apple'ın akıllı telefon pazarındaki payı %14'lere gerilemiş olabilir

8 yıl
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Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
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Apple, 2010 yılının 3. çeyreğinde global pazarda 8.4 milyon tane iPhone satışı gerçekleştirilmiş; satışlar 2009 yılının aynı dönemine göre yüzde 61 artış sergilemişti. Genel satışlardan ise 15.7 milyar dolar gelir ve 3.25 milyar dolar net kâr açıklayan Apple'ın bir önceki çeyrekte sergilediği 8.75 milyon iPhone satışı, akıllı telefon pazarında son 6 aydaki %10'luk büyüme ve RIM (BlackBerry)-Nokia-Samsung-HTC-Motorola'nın yükselişi göz bulundurulduğunda firmanın pazar payı kaybetmiş olabileceği belirtilmekte.

En son gelen bilgilere göre günde 92.000-93000 civarında iPhone, 160.000 Android'li telefon (Google kısa bir süre önce duyurusunu yapmıştı), 120.000 BlackBerry, 260.000 Symbian OS destekli telefon ve 45.000 Windows Mobile işletim sistemli model satılıyor. Bu tabloya göre 2009'un 3. çeyreğinde %17'lik global pazar payına ulaşan Apple'ın payı %14'lere gerilemiş. Firmanın Amerika'daki pastadan aldığı pay ise artıyor.

Kaynak


http://www.unwiredview.com/2010/07/20/apple-reports-record-quarter-but-its-smartphone-market-share-is-down/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+UnwiredView+%28Unwired+View%29 Yorum Yaz
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vidoko 8 yıl
amerika tekeli neolacak .))
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ironmaiden1 8 yıl
bu karşılastırma bence saçmaa. iphone tek model iken blackberry nin symbianlı nokia ların onlarca modeli var, android desen yine öylee..sadece model baz alınarak karşılaştırma yapılmalı.. apple işletim sistemini başka firmalarada satmıyor ama android i ve wm yi pek çok marka kullanıyor..sonuç olarak model bazında yapıldıgı zaman tabikide iphone liderdir..
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...TALANCI... 8 yıl
AYRICA GINA GELDİ BANA APPLE HABERLERİNDEN. YENİ SERİ ANTEN VE EKRAN SORUNU YAŞAMICAK HABERİNİ NE ZAMAN GÖRCEZ ACABA. BEN SABIRSIZLIKLA ONU BEKLİYORUM
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Exxcrea 8 yıl

...TALANCI...

AYRICA GINA GELDİ BANA APPLE HABERLERİNDEN. YENİ SERİ ANTEN VE EKRAN SORUNU YAŞAMICAK HABERİNİ NE ZAMAN GÖRCEZ ACABA. BEN SABIRSIZLIKLA ONU BEKLİYORUM



2011 haziranında
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...TALANCI... 8 yıl
İnsectboy
21.07.2010 Saat: 17:45
quote:
Orijinalden alıntı: xxxartistxxx
@rcelik21
arkadaşım güzel türkçemizin nesi var _
sen türklüündenmi utanıyorsunda ingilizce konuşuyorsun _
ülkemizin bu dili nasıl kazandandığını pek önemsemiyorsun heralde
vallaha yazık _

İnsectboy DOSTUM SANA AYNEN KATILIYORUM.ADAM DAHA KENDİ YAZDIĞI MESAJDA TÜRKÇE İMLA KURALLARINA UYAMIYOR, ONA BUNA SATAŞIYOR.KOMİK VALLAHİ...
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Kam1kaze 8 yıl
:) yorumlar haberden güzel..
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Virinom 8 yıl
@rcelik21
arkadaşım güzel türkçemizin nesi var
sen türklüündenmi utanıyorsunda ingilizce konuşuyorsun
ülkemizin bu dili nasıl kazandandığını pek önemsemiyorsun heralde
vallaha yazık
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LaFleur- 8 yıl

xxxartistxxx

@rcelik21

arkadaşım güzel türkçemizin nesi var _

sen türklüündenmi utanıyorsunda ingilizce konuşuyorsun _
ülkemizin bu dili nasıl kazandandığını pek önemsemiyorsun heralde
vallaha yazık _

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DH Misafiri 8 yıl
@rcelik21
ingilizceni konuşturmuşsun maşaallah.
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rcelik21 8 yıl
Müthiş bir sıçrama daha düm çıkan telefon Dünyayı kasıp kavuruyor tam Amazing, 50 senelik Nokia böyle Great bir telefon çıkaramadı yok x6 yok 5800 bunlar Symbian ın heba ettiği telefonlar yazık..
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viper 8 yıl
Bir günde toplam 675.000 telefon ???
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VoodooRush 8 yıl
3. Çeyreğe daha yeni girmedek mi? Daha 2,5 ayı olan bir dönem için olduğuna emin misiniz bu haberin?
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