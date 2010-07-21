3. çeyrekte Apple'ın akıllı telefon pazarındaki payı %14'lere gerilemiş olabilir

Apple, 2010 yılının 3. çeyreğinde global pazarda 8.4 milyon tane iPhone satışı gerçekleştirilmiş; satışlar 2009 yılının aynı dönemine göre yüzde 61 artış sergilemişti. Genel satışlardan ise 15.7 milyar dolar gelir ve 3.25 milyar dolar net kâr açıklayan Apple'ın bir önceki çeyrekte sergilediği 8.75 milyon iPhone satışı, akıllı telefon pazarında son 6 aydaki %10'luk büyüme ve RIM (BlackBerry)-Nokia-Samsung-HTC-Motorola'nın yükselişi göz bulundurulduğunda firmanın pazar payı kaybetmiş olabileceği belirtilmekte.

En son gelen bilgilere göre günde 92.000-93000 civarında iPhone, 160.000 Android'li telefon (Google kısa bir süre önce duyurusunu yapmıştı), 120.000 BlackBerry, 260.000 Symbian OS destekli telefon ve 45.000 Windows Mobile işletim sistemli model satılıyor. Bu tabloya göre 2009'un 3. çeyreğinde %17'lik global pazar payına ulaşan Apple'ın payı %14'lere gerilemiş. Firmanın Amerika'daki pastadan aldığı pay ise artıyor.

Kaynak

http://www.unwiredview.com/2010/07/20/apple-reports-record-quarter-but-its-smartphone-market-share-is-down/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+UnwiredView+%28Unwired+View%29