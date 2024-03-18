31 Mart seçimlerinde TikTok ve Teyit.org işbirliği

- TikTok ve Teyit.org işbirliği
- "TikTok'ta siyasi içerikli ücretli reklamlara izin vermiyoruz"
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TikTok ve Teyit.org işbirliği
TikTok Orta Doğu, Kuzey Afrika, Türkiye Bölgesi Kamu Politikaları Yöneticisi Emir Gelen, yanıltıcı içerikleri, mezenformasyonu (zararlı yanlış bilgi), dezenformasyonu ve manipüle edilen içerikleri engellemeye çalıştıklarını ifade etti. Gelen, "31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde, seçmenleri yıldırmayı veya oy vermelerini engellemeyi amaçlayan içerikleri kaldırıyoruz ve şiddeti teşvik eden içeriklere veya hesaplara tolerans göstermiyoruz." dedi.
TikTok, kullanıcıların yanıltıcı içerikleri doğrudan uygulama üzerinden bildirmelerini kolaylaştırırken aynı zamanda yanlış bilgilendirmeyle ilgili politikalarına uygun olarak raporları inceleyen özel bir ekip kurduğunu belirtiyor. TikTok, ilgili politikalar ve dezenformasyon risk yönetimi hakkında platformu bilgilendirmeleri için 10 yerel paydaşla yakın şekilde çalışmaya devam ettiklerini söylüyor.
Emir Gelen, teyitsiz içeriğin görünürlüğünü azaltacaklarını söylerken şu ifadeleri kullandı: "Bu hassas dönemde, içeriğin doğruluğunu değerlendirmek için doğruluk kontrol ortağımızla işbirliğimizi sürdüreceğiz. Böylece yanlış veya manipüle edilmiş videoları hızlıca kaldırma esnekliğine sahip olacağız. İçerik, teyit edilemediğinde, sizin için akışında tavsiye edilmeye uygun olmayabilir ve kullanıcıları uyarmak için bir uyarı eklenebilir. Seçim günü, sonuçlar ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından teyit edilmeden erken zafer iddiasında bulunan içeriklerin görünürlüğünü azaltmak için Teyit.org ile işbirliği yapacağız."
"TikTok'ta siyasi içerikli ücretli reklamlara izin vermiyoruz"
TikTok'taki birincil odak noktalarının, topluluk için eğlenceli ve samimi deneyim yaratmak olduğunu vurgulayan Gelen, şunları kaydetti:
"TikTok'ta siyasi içerikli ücretli reklamlara izin vermiyoruz. Herhangi bir ücretli reklamın platformumuzun standartlarına uyması gerekir. Ücretli siyasi reklamlar TikTok platform deneyimine uymuyor. Bu nedenle seçimle ilgili reklamlar ve propaganda reklamları dahil olmak üzere şehir, bölge veya yerel düzeyde bir adayı, mevcut lideri, siyasi partiyi veya grubu tanıtan veya bunlara karşı çıkan ücretli reklamlara izin vermeyeceğiz." TikTok aynı zamanda bu seçimde de Türkiye Seçim Takip Merkezi'ni kullanıma alacaklarını söyledi. İlgili videolardan bu merkeze geçiş yapılarak teyitli bilgilere ulaşma imkanı sağlanacak. Yine buradan kullanıcıların resmi bilgilere ulaşması da olanak tanınacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.