31 Mart seçimlerinde TikTok ve Teyit.org işbirliği

Tam Boyutta Gör 2024 yılında Türkiye dahil dünyanın önde gelen ülkelerinde önemli seçimler yapılacak. Bu seçim süreçlerinde özellikle sosyal medya platformlarının yanlış bilgiyi önlemek adına adımlar attığını görmüştük. Bunun bir benzeri de TikTok’tan "31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri" özelinde geldi.

TikTok ve Teyit.org işbirliği

TikTok Orta Doğu, Kuzey Afrika, Türkiye Bölgesi Kamu Politikaları Yöneticisi Emir Gelen, yanıltıcı içerikleri, mezenformasyonu (zararlı yanlış bilgi), dezenformasyonu ve manipüle edilen içerikleri engellemeye çalıştıklarını ifade etti. Gelen, "31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde, seçmenleri yıldırmayı veya oy vermelerini engellemeyi amaçlayan içerikleri kaldırıyoruz ve şiddeti teşvik eden içeriklere veya hesaplara tolerans göstermiyoruz." dedi.

TikTok, kullanıcıların yanıltıcı içerikleri doğrudan uygulama üzerinden bildirmelerini kolaylaştırırken aynı zamanda yanlış bilgilendirmeyle ilgili politikalarına uygun olarak raporları inceleyen özel bir ekip kurduğunu belirtiyor. TikTok, ilgili politikalar ve dezenformasyon risk yönetimi hakkında platformu bilgilendirmeleri için 10 yerel paydaşla yakın şekilde çalışmaya devam ettiklerini söylüyor.

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Emir Gelen, teyitsiz içeriğin görünürlüğünü azaltacaklarını söylerken şu ifadeleri kullandı: "Bu hassas dönemde, içeriğin doğruluğunu değerlendirmek için doğruluk kontrol ortağımızla işbirliğimizi sürdüreceğiz. Böylece yanlış veya manipüle edilmiş videoları hızlıca kaldırma esnekliğine sahip olacağız. İçerik, teyit edilemediğinde, sizin için akışında tavsiye edilmeye uygun olmayabilir ve kullanıcıları uyarmak için bir uyarı eklenebilir. Seçim günü, sonuçlar ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından teyit edilmeden erken zafer iddiasında bulunan içeriklerin görünürlüğünü azaltmak için Teyit.org ile işbirliği yapacağız."

"TikTok'ta siyasi içerikli ücretli reklamlara izin vermiyoruz"

TikTok'taki birincil odak noktalarının, topluluk için eğlenceli ve samimi deneyim yaratmak olduğunu vurgulayan Gelen, şunları kaydetti:

"TikTok'ta siyasi içerikli ücretli reklamlara izin vermiyoruz. Herhangi bir ücretli reklamın platformumuzun standartlarına uyması gerekir. Ücretli siyasi reklamlar TikTok platform deneyimine uymuyor. Bu nedenle seçimle ilgili reklamlar ve propaganda reklamları dahil olmak üzere şehir, bölge veya yerel düzeyde bir adayı, mevcut lideri, siyasi partiyi veya grubu tanıtan veya bunlara karşı çıkan ücretli reklamlara izin vermeyeceğiz." TikTok aynı zamanda bu seçimde de Türkiye Seçim Takip Merkezi'ni kullanıma alacaklarını söyledi. İlgili videolardan bu merkeze geçiş yapılarak teyitli bilgilere ulaşma imkanı sağlanacak. Yine buradan kullanıcıların resmi bilgilere ulaşması da olanak tanınacak.

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31 Mart seçimlerinde TikTok ve Teyit.org işbirliği