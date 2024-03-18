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    Anlık Bildirim

    31 Mart seçimlerinde TikTok ve Teyit.org işbirliği

    31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için TikTok, teyit önlemi alacağını bildirdi. Yapılan açıklamaya göre TikTok, yanlış bilgileri azaltmak için “Teyit.org” ile işbirliği yapacak.
    31 Mart seçimlerinde TikTok ve Teyit.org işbirliği Tam Boyutta Gör
    2024 yılında Türkiye dahil dünyanın önde gelen ülkelerinde önemli seçimler yapılacak. Bu seçim süreçlerinde özellikle sosyal medya platformlarının yanlış bilgiyi önlemek adına adımlar attığını görmüştük. Bunun bir benzeri de TikTok’tan "31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri" özelinde geldi.

    TikTok ve Teyit.org işbirliği

    TikTok Orta Doğu, Kuzey Afrika, Türkiye Bölgesi Kamu Politikaları Yöneticisi Emir Gelen, yanıltıcı içerikleri, mezenformasyonu (zararlı yanlış bilgi), dezenformasyonu ve manipüle edilen içerikleri engellemeye çalıştıklarını ifade etti. Gelen, "31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde, seçmenleri yıldırmayı veya oy vermelerini engellemeyi amaçlayan içerikleri kaldırıyoruz ve şiddeti teşvik eden içeriklere veya hesaplara tolerans göstermiyoruz." dedi.

    TikTok, kullanıcıların yanıltıcı içerikleri doğrudan uygulama üzerinden bildirmelerini kolaylaştırırken aynı zamanda yanlış bilgilendirmeyle ilgili politikalarına uygun olarak raporları inceleyen özel bir ekip kurduğunu belirtiyor. TikTok, ilgili politikalar ve dezenformasyon risk yönetimi hakkında platformu bilgilendirmeleri için 10 yerel paydaşla yakın şekilde çalışmaya devam ettiklerini söylüyor.

    Emir Gelen, teyitsiz içeriğin görünürlüğünü azaltacaklarını söylerken şu ifadeleri kullandı: "Bu hassas dönemde, içeriğin doğruluğunu değerlendirmek için doğruluk kontrol ortağımızla işbirliğimizi sürdüreceğiz. Böylece yanlış veya manipüle edilmiş videoları hızlıca kaldırma esnekliğine sahip olacağız. İçerik, teyit edilemediğinde, sizin için akışında tavsiye edilmeye uygun olmayabilir ve kullanıcıları uyarmak için bir uyarı eklenebilir. Seçim günü, sonuçlar ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından teyit edilmeden erken zafer iddiasında bulunan içeriklerin görünürlüğünü azaltmak için Teyit.org ile işbirliği yapacağız."

    "TikTok'ta siyasi içerikli ücretli reklamlara izin vermiyoruz"

    TikTok'taki birincil odak noktalarının, topluluk için eğlenceli ve samimi deneyim yaratmak olduğunu vurgulayan Gelen, şunları kaydetti:

    "TikTok'ta siyasi içerikli ücretli reklamlara izin vermiyoruz. Herhangi bir ücretli reklamın platformumuzun standartlarına uyması gerekir. Ücretli siyasi reklamlar TikTok platform deneyimine uymuyor. Bu nedenle seçimle ilgili reklamlar ve propaganda reklamları dahil olmak üzere şehir, bölge veya yerel düzeyde bir adayı, mevcut lideri, siyasi partiyi veya grubu tanıtan veya bunlara karşı çıkan ücretli reklamlara izin vermeyeceğiz." TikTok aynı zamanda bu seçimde de Türkiye Seçim Takip Merkezi'ni kullanıma alacaklarını söyledi. İlgili videolardan bu merkeze geçiş yapılarak teyitli bilgilere ulaşma imkanı sağlanacak. Yine buradan kullanıcıların resmi bilgilere ulaşması da olanak tanınacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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