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32 megapiksel ön kameralı Redmi Y3 için geri sayım başladı

Xiaomi'den ayrılarak bağımsız bir marka olan Redmi çok yakında selfie odaklı bir akıllı telefon çıkaracak. 32 megapiksel ön kameralı Redmi Y3'ün resmiyet kazanacağı tarih belli oldu.
1 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Xiaomi'den ayrılarak bağımsız bir marka haline gelen Redmi bugüne kadar Redmi Note 7, Note 7 Pro, Redmi Go ve Redmi 7 olmak üzere dört akıllı telefon çıkarmıştı. Şimdi ise yeni bir model piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
Şirket yaklaşan 32 megapiksel ön kameralı telefonunu 24 Nisan’da Hindistan’da tanıtacak. Redmi Y3 olarak piyasaya sürülmesi beklenen cihaz ile ilgili bazı bilgiler de ortaya çıktı.
Ayrıca Bkz. "Xiaomi, 23 Nisan'da yeni LED TV'lerini tanıtacak"
Yayınlanan görselde, akıllı telefonun 32 megapiksellik bir selfie kamerası ile geleceğini gösteren bir ibare var. Bunun dışında cihazla ilgili başka herhangi bir bilgi yer almıyor.

Uygun fiyatlı selfie canavarı

Ancak Amazon Hindistan'daki Redmi Y3 sayfası cihazın bazı temel özelliklerini açığa çıkardı.  Akıllı telefon bir Snapdragon yonga setinden güç alacak. Ayrıca degrade renk gövde ile gelecek.
Damla çentikli ekran taşıyacağı bildirilen Redmi Y3'ün arkasında ise çift kamera yer alacak. Akıllı telefonun 32 megapiksel selfie kamerası ile donatılmış bütçe dostu bir cihaz olarak pazarlanması bekleniyor. Henüz bu konuda bir bilgi olmasa da başlangıç fiyatı 145 dolar olabilir.

https://twitter.com/XiaomiIndia/status/1117656215717175296 Yorum Yaz
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dodofran 1 ay
bence öne istediğiniz megapixelli istediğiniz diyaframlı kamera koyun hiçbir zaman arka kamera gibi kaliteli selfie çekemeyeceğiz. bunun için en akıllıca çözüm samsung a80 de olduğu gibi döner kamera yapısı. arkaya koyarsın 40-20 megapixelli 3-4 tane kamera. bş çevirirsin hop selfi kameran dünyanın en iyi selfie kamerası olur. gereksiz ön kamera masrafından da kurtulmuş olursun.
firmalar bunun üzerine yoğunlaşmalı.
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TNTB 1 ay
Yüksek mp nin daha iyi fotoğraf çekebileceğini sananlar için...
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Usbehci 1 ay
Megapiksel sayısını artırmayın, OIS koyun artık şu telefonlara. Bu zamana kadar şunu yapmamayı nasıl tercih ediyorlar anlamıyorum. Koy her telefona bak satışlar nasıl patlıyor. Sırf tepe modele odaklanıyor her firma. En azından bir kaç tane orta-üst sınıf telefonda da olmalı.
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The.Mafia 1 ay
32 megapiksel ön kamera için devrim
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__Nikolaus__ 1 ay The.Mafia
Devrim falan degıl p30 pro da 32 mp bir halta yaramıyor 8 mp li pixel 3 ün çektiği selfie yi hiçbir cihaz çekemiyor. Kanmayın mp yalanına.
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Penah000000 1 ay
ister 100 mpiksel olsun diafram açikligi 1.5 den yukari olursa ne yazar, unutmayin kamera melapiksel çok olmasiyla ölçülmuyo
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sniper23 1 ay Penah000000
Dediğiniz doğru ama 100 MP olursa da güzel olur.
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