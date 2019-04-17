32 megapiksel ön kameralı Redmi Y3 için geri sayım başladı

Xiaomi'den ayrılarak bağımsız bir marka haline gelen Redmi bugüne kadar Redmi Note 7, Note 7 Pro, Redmi Go ve Redmi 7 olmak üzere dört akıllı telefon çıkarmıştı. Şimdi ise yeni bir model piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Şirket yaklaşan 32 megapiksel ön kameralı telefonunu 24 Nisan’da Hindistan’da tanıtacak. Redmi Y3 olarak piyasaya sürülmesi beklenen cihaz ile ilgili bazı bilgiler de ortaya çıktı.

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Yayınlanan görselde, akıllı telefonun 32 megapiksellik bir selfie kamerası ile geleceğini gösteren bir ibare var. Bunun dışında cihazla ilgili başka herhangi bir bilgi yer almıyor.

Uygun fiyatlı selfie canavarı

Ancak Amazon Hindistan'daki Redmi Y3 sayfası cihazın bazı temel özelliklerini açığa çıkardı. Akıllı telefon bir Snapdragon yonga setinden güç alacak. Ayrıca degrade renk gövde ile gelecek.

Damla çentikli ekran taşıyacağı bildirilen Redmi Y3'ün arkasında ise çift kamera yer alacak. Akıllı telefonun 32 megapiksel selfie kamerası ile donatılmış bütçe dostu bir cihaz olarak pazarlanması bekleniyor. Henüz bu konuda bir bilgi olmasa da başlangıç fiyatı 145 dolar olabilir.

https://twitter.com/XiaomiIndia/status/1117656215717175296