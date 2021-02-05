35 milyar dolar değerindeki yapay rüzgâr adası için Danimarka parlamentosundan onay çıktı

Danimarka tarihinin en büyük projelerinden olması beklenen ve 35 milyar dolara mal olması planlanan yapay rüzgâr adası inşası için ülke parlamentosu yeşil ışık yaktı. Sosyal Demokrat hükûmet ile sağcı muhalefetin anlaşma sağladığı projede devlet, %51’lik payın sahibi olacak. Projenin %49’luk maliyeti ise özel sektör tarafından karşılanacak.

Danimarka kıyılarından 80 km öteye Kuzey Denizi’nin ortasına inşa edilecek yapay adanın 18 futbol sahası büyüklüğünde olması planlanıyor. Projenin ilk fazıyla birlikte 3 milyon meskene elektrik enerjisi sağlanabileceği ön görülüyor. Kuzey Denizinin kuvvetli fırtınalarından üç taraftan yükselecek deniz duvarlarıyla korunacak adanın açık kalacak tek tarafında ise bir liman bulunacak.

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Proje kapsamında açıklamalar yapan Danimarka İklim Bakanı Dan Jørgensen’e göre rüzgâr adası, ülke ve küresel anlamda yeşil enerjiye geçiş için önemli bir örnek teşkil edecek. Danimarka’nın en büyük inşaat projesi olan ada, aynı zamanda Avrupa’nın rüzgâr enerjisi potansiyelinin de bir göstergesi niteliğinde olacak.

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Yapay rüzgâr adası, Danimarka parlamentosunu oluşturan partilerin enerji politikaları kapsamında uzlaştığı tek proje değil. Söz konusu faaliyete ek olarak Bornholm Adası’nda inşa edilecek bir başka rüzgâr enerjisi çiftliğiyle birlikte elde edilecek kapasitenin ilk etapta 5GW’a ulaşması bekleniyor. Takip eden süreçte bu kapasitenin 12GW’a kadar çıkabileceği belirtiliyor. Söz konusu değer, ülkenin mevcut rüzgâr enerjisi kapasitesinin 7 katı.

Kuzey Denizi’nde inşa edilecek adanın 2033 yılından önce tamamlanması ise zor görünüyor. Danimarka’nın 2030 yılı itibariyle sera gazı emisyonlarını %70 oranında azaltma hedefi göz önünde bulundurulduğunda, ülkenin bu devasa projeyi hızlı bir şekilde tamamlamak için özel sektör yatırımcılarıyla çok daha sıkı ilişkiler kuracağı ifade ediliyor.

https://www.theguardian.com/environment/2021/feb/04/denmark-strikes-deal-on-25bn-artificial-wind-energy-island

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