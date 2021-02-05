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    Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    35 milyar dolar değerindeki yapay rüzgâr adası için Danimarka parlamentosundan onay çıktı

    Danimarka parlamentosunda, ülke tarihinin en büyük inşaat projesi için uzlaşma kararı çıktı. 35 milyar dolarlık yapay rüzgâr adası için devlet ve özel sektör birlikte çalışacak.
    05 Şubat 2021, 03:00 (1 hf.)
    2,5b
    1
    66
    Alternatif Enerji
    Gökhan G.
    Editör
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    4

    35 milyar dolar değerindeki yapay rüzgâr adası için Danimarka parlamentosundan onay çıktı
    Danimarka tarihinin en büyük projelerinden olması beklenen ve 35 milyar dolara mal olması planlanan yapay rüzgâr adası inşası için ülke parlamentosu yeşil ışık yaktı.  Sosyal Demokrat hükûmet ile sağcı muhalefetin anlaşma sağladığı projede devlet, %51’lik payın sahibi olacak. Projenin %49’luk maliyeti ise özel sektör tarafından karşılanacak.

    Danimarka kıyılarından 80 km öteye Kuzey Denizi’nin ortasına inşa edilecek yapay adanın 18 futbol sahası büyüklüğünde olması planlanıyor. Projenin ilk fazıyla birlikte 3 milyon meskene elektrik enerjisi sağlanabileceği ön görülüyor. Kuzey Denizinin kuvvetli fırtınalarından üç taraftan yükselecek deniz duvarlarıyla korunacak adanın açık kalacak tek tarafında ise bir liman bulunacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar Danimarka, 2050 yılı itibariyle deniz üstü petrol ve gaz faaliyetlerini sonlandırmış olacak

    Ayrıca Bkz. "Starlink uydu sayısı 1000'i geçti: Uzaydan internet dünyaya geliyor"

    Proje kapsamında açıklamalar yapan Danimarka İklim Bakanı Dan Jørgensen’e göre rüzgâr adası, ülke ve küresel anlamda yeşil enerjiye geçiş için önemli bir örnek teşkil edecek. Danimarka’nın en büyük inşaat projesi olan ada, aynı zamanda Avrupa’nın rüzgâr enerjisi potansiyelinin de bir göstergesi niteliğinde olacak.

    35 milyar dolar değerindeki yapay rüzgâr adası için Danimarka parlamentosundan onay çıktı
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    Yapay rüzgâr adası, Danimarka parlamentosunu oluşturan partilerin enerji politikaları kapsamında uzlaştığı tek proje değil. Söz konusu faaliyete ek olarak Bornholm Adası’nda inşa edilecek bir başka rüzgâr enerjisi çiftliğiyle birlikte elde edilecek kapasitenin ilk etapta 5GW’a ulaşması bekleniyor. Takip eden süreçte bu kapasitenin 12GW’a kadar çıkabileceği belirtiliyor. Söz konusu değer, ülkenin mevcut rüzgâr enerjisi kapasitesinin 7 katı.

    Kuzey Denizi’nde inşa edilecek adanın 2033 yılından önce tamamlanması ise zor görünüyor. Danimarka’nın 2030 yılı itibariyle sera gazı emisyonlarını %70 oranında azaltma hedefi göz önünde bulundurulduğunda, ülkenin bu devasa projeyi hızlı bir şekilde tamamlamak için özel sektör yatırımcılarıyla çok daha sıkı ilişkiler kuracağı ifade ediliyor.



    https://www.theguardian.com/environment/2021/feb/04/denmark-strikes-deal-on-25bn-artificial-wind-energy-island Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    CodyTravers (Mert Suat Korkmaz) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    2033 den önce tamamlanması zor gözüküyor diyor, adamlar 10 sene sonrasına tertemiz yatırım yapıyor..

    Biz de böylesi bir meblayı 10 yıl sonrasına yatırım yapmak yerine çatır çutur yerler..
    2033 den önce tamamlanması zor gözüküyor diyor, adamlar 10 sene sonrasına tertemiz yatırım yapıyor.. Biz de böylesi bir meblayı 10 yıl sonrasına yatır...
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    1 Yanıt Yanıtla +30
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    12 Angry Men (Heisenberg ) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) faniseyler
    Diğer ülkelerin boğazı olmadığı için kanal yapıyorlar, biz de zaten doğalı hazırı var. Git coğrafya öğren.

    Hem neden bu kadar rahatsız oldun ? Yenilenebilir enerjiye daha çok yatırım yapmalıyız diyorum haksız mıyım? Bedava enerji demek bu, yoksa dışarıdan petrol, doğalgaz alarak enerji üretiyoruz.
    Diğer ülkelerin boğazı olmadığı için kanal yapıyorlar, biz de zaten doğalı hazırı var. Git coğrafya öğren. Hem neden bu kadar rahatsız oldun ? Yenilene...
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    2 Yanıt Yanıtla +28
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    hatrix (Hakan Ünlü) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Biz Suriyelilere harcarız o parayı
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    venomboy_85 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    @kuasudba yahu neden engelledin

    çernobilde ihmaller varken, Fukushima da deprem ve tsunami olmuştu.

    ikisini birebir kıyaslamak saçmalıktır.

    Halbuki tamda benim anlatmak istediklerimi söylemiştin


    algı operasyonu kim yapar iyice öğrendik 20 senedir.

    başı açık kız resimleriyle bot hesaplar açan tayfanın karşısındayız.
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    Torlak Kemal (Hasan Yıldız) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yüzölçümü Yozgat'tan biraz küçük, nüfusu Ankara kadar ama gayri safi milli hasılası Türkiye'nin yarısı kadar. Bu kadar küçük bir ülke 35 milyar dolarlık proje yapıp uygulamaya koyabiliyor. Aramızdaki oransal ölçek farkı muazzam. Biz gelişmenin neresindeyiz, onlar neresinde!..
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    B berkandinçay 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Rüzgar türbini haberlerinde hep benzer resim oluyor. Türbinler ve dibinde dolaşan yelkenli.



    Ada ve arkasında suyun üstünde 100lerce türbin ile Danimarkanın elektriği karşılanacak 30 milyar harcanacak.



    Karbon emisyonu azalacak yeşil enerjiye geçilecek.



    Bu işte bit yeniği değil aygır yeniği var :)
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    smart1978 (X Y) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    https://www.dw.com/tr/avrupadan-akkuyu-santrali-%C3%A7a%C4%9Fr%C4%B1s%C4%B1/a-45853112
    1 Yanıt Yanıtla
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    venomboy_85 1 hf. ( Mesaj Silindi ) smart1978
    Bu kısmı anlamadım.
    Yani Avrupa ve dünyada yüzlerce Nükleer Santral varken bize yapılmasın mı deniyor? Deprem riski yüzünden?

    Ama senin dediğin gibi maliyetler artmamış olsaydı deprem riski daha fazla olan ve onlarca Nükleer Santrali olan Japonlar yapsa daha iyi mi olacaktı?
    Ben pek anlamadım derdini?
    Yoksa derdin çevre mi?
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    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Mehmet Cengiz bu işe girse Danimarka'dan önce bitirir.
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    C CleanCoders (Fatih ) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Nükleer pahalı olabilir. ama enerjide kalite önemlidir. dalgalanan elektrik , elektronik cihaz arızalarına sebep olur. eğer stabil bir enerji kaynağın var ise yenilenebilir enerji kaynakları için daha fazla yatırım yapabilirsin.
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    smart1978 (X Y) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) CleanCoders
    Chernobil Felaletine sebep olan sirket Akkuyuyu yapmakta. Onceleri Japonlar dan teklif edildi fiyat cikartin denildi. Japonlar Turkyiye de ki deprem riski yuksek olmasi ile tedbirler artirilmasinin maliyeti de ciddi artmisti Turkiye kabul etmedi . Onun yerine sozde ondan daha ucuza sabikali sirketin teklifini kabul ettiler !

    Yetmezmis gibi vatandasa asiri pahali elektrik olarak satilacak ...

    Hedef 20xx ...

    Ne dersen ...
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    hatrix (Hakan Ünlü) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Biz Suriyelilere harcarız o parayı
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    WB 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Turkiye’de olsa yer kalmamis gibi denizin ortasina gomecekler parayi, yok yandasti yok israfti derken ugras dur. Kolay degil is yapmak bu ulkede.



    Bu arada batili devletler gibi 100 nukleer santral olsun da 101.’yi dusunelim acaba yapmasak mi diye. Suan Turkiye’de yenilenebilir enerji toplam uretimin %50’sini yakaladi hic fena degil
    2 Yanıt Yanıtla +4
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    A Alperk87 (alper kutlu) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) WB
    mide bulandırırsınız siz yemin ederim böyle tiksikdiğimi hatırlamıyorum
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    kuasudba 1 hf. ( Mesaj Silindi ) WB
    akplisin yani.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    12 Angry Men (Heisenberg ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Adamların yaptığı projelere bak, gelecekte meyvesini yiyecekler. Biz de kanal yapıp parayı betona gömüyoruz. Bizim de böyle faydalı projelere ihtiyacımız var.
    2 Yanıt Yanıtla +2
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    faniseyler (halit özdemir) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) 12 Angry Men
    Bu yazıyı okurken dedimki içimden. Şimdi haberi okuyan bazıları Adamların yatırımlarına hayran olacak ama bizim yatırımları bi kulp bulup karşı çıkacak diye. Çok teşekkür ederim.
    Özellikle danimarkanın yatırımını gelecek nesillere miras olduğunu Kanal İstanbulunsa hükümetin mezarına götüreceklerini düşünmen şahane hoşuma gitti. Diğer devletlerin kanal projeleri de var onları da bi araştırıp hayran kalabilirsin tavsiye ederim.
    3 Yanıt Yanıtla +3
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    venomboy_85 1 hf. ( Mesaj Silindi ) 12 Angry Men
    Bizim de böyle faydalı projelere ihtiyacımız var.


    Valla bir gülme geldi
    Ülkesinin projelerinden bihaber insanlar var
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    CodyTravers (Mert Suat Korkmaz) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    2033 den önce tamamlanması zor gözüküyor diyor, adamlar 10 sene sonrasına tertemiz yatırım yapıyor..

    Biz de böylesi bir meblayı 10 yıl sonrasına yatırım yapmak yerine çatır çutur yerler..
    1 Yanıt Yanıtla +30
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    hollowman_ (N. b.) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) CodyTravers
    Dedi Konya'da inşa edilen dünyanın en büyük güneş enerji santraline "yine yandaşlara ihale gitmiş" yorumunu yapan Cody...
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