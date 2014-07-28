360 derece kamera pazarına aksiyona dayanıklı yeni çözüm: V.360°

Bulunduğu ortamı 360 derece kayıtlamak isteyen kişiler için geliştirilen kamera modellerinden V.360°, birçok rakibinden sağlam gövdesiyle ayrılıyor ve teknik detaylarıyla ciddi bir alternatif oluşturuyor.

VSN Mobil firması tarafından geliştirilen V.360°, bünyesinde yer alan birden fazla lens ile HD kalitesinde panoramik görüntüler (6,480 x 1,080 piksel saniyede 30 kare video ve 8MP fotoğraf) çekebiliyor. Firma tarafından belirtildiği kadarıyla 4K görüntü sensörü barındıran ürün, IP67 standardı kapsamında suya (1 metre derinlikte 30 dakika), darbelere ve düşmelere karşı da dayanıklı bir gövde yapısıyla geliyor. Dahili GPS, barometre, ivme ölçer ve altimetre birimleriyle çektiği görüntülere konum, basınç ve yükseklik gibi bilgileri ekleyebilen V.360°, yine benzerlerinden farklı olarak aksiyon kamerası pazarının yıldız ismi GoPro için hazırlanmış harici aksesuarlar (Bağlantı) ile aktif olarak kullanılabiliyor. Özel geliştirilen iOS ve Android uygulamalarıyla Wi-Fi ile Bluetooth üzerinde iletişim kurarak canlı görüntü aktarımı yapabilen kamera, alternatif olarak HDMI ile USB 3.0 portlarını da kullanarak çekilen bütün görüntüleri microSD hafıza kartlarına kaydedebiliyor.

360 derece kamera pazarının en yeni üyesi V.360°, yaklaşık 500$ fiyat etiketiyle Ekim ayında satışa çıkıyor.





http://www.digitaltrends.com/photography/v-360-aims-gopro-panoramic-video-cameras/#!bo4c1H