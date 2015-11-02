360 derecelik bir video da Subaru'dan geldi

Dünyanın en ünlü otomobil üreticileri arasında yer alan ve motorsporlarında birçok önemli başarının altına imzasını atan Subaru, Lake Superior Performans rallisinde kayıt altına alınan 360 derecelik videosu ile bizleri gerçek bir yarış otomobilinin üzerine getiriyor.

360 derecelik diğer videolardan farklı olarak kokpit içerisinde değil otomobilin tavanında yer aldığımız video, bu sayede hem araç içindeki bütün aksiyonu gözler önüne seriyor hem de dışarıdaki doğayı gösteriyor. Bizleri 2015 Rally America National Championship'in son etabına götüren video, David Higgins ve Craig Drew kullanımındaki 2015 Subaru WRX STI ile inanılmaz bir deneyimi evlerimize getiriyor.

Yayınlanan videoyu aşağıda izleyebilir, ortam içerisinde fare hareketleriyle gezebilir ve sanal gerçeklik başlığınız varsa direkt olarak tavanda oturabilirsiniz. İyi seyirler.

http://www.slashgear.com/subaru-vr-ready-rally-video-lets-you-look-around-02412502/