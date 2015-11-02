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360 derecelik bir video da Subaru'dan geldi

YouTube'un kullanıcılarına sunduğu 360 derecelik video deneyimi yeni içerikler ile hızlı bir şekilde genişlemeye devam ediyor. Etkileyici son örnek ise dünyaca ünlü Subaru'dan geliyor.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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360 derecelik bir video da Subaru'dan geldi

Dünyanın en ünlü otomobil üreticileri arasında yer alan ve motorsporlarında birçok önemli başarının altına imzasını atan Subaru, Lake Superior Performans rallisinde kayıt altına alınan 360 derecelik videosu ile bizleri gerçek bir yarış otomobilinin üzerine getiriyor.
360 derecelik diğer videolardan farklı olarak kokpit içerisinde değil otomobilin tavanında yer aldığımız video, bu sayede hem araç içindeki bütün aksiyonu gözler önüne seriyor hem de dışarıdaki doğayı gösteriyor. Bizleri 2015 Rally America National Championship'in son etabına götüren video, David Higgins ve Craig Drew kullanımındaki 2015 Subaru WRX STI ile inanılmaz bir deneyimi evlerimize getiriyor.
Yayınlanan videoyu aşağıda izleyebilir, ortam içerisinde fare hareketleriyle gezebilir ve sanal gerçeklik başlığınız varsa direkt olarak tavanda oturabilirsiniz. İyi seyirler.

http://www.slashgear.com/subaru-vr-ready-rally-video-lets-you-look-around-02412502/ Yorum Yaz
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Pi 4 yıl
Beyler videoyu izleyince aklima geldi. Bi hardcore filmi cilacakti. Noldu o?
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enemywalker 4 yıl
1080p Görüntü kalitesi sanki yetersiz gibi geldi.
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kadirirdem 4 yıl
Bu tur videolari sevdim icindeymissin gibi oluyor
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YüzüğüKayıpFrodo 4 yıl
Google 360 videonun sadece görüş açısında iyileştirme sağlayabilecek çalışma yapar umarım. Normalde 90 derece için 1080p izlerken bunu 4 e bölerek sunduğundan çamurlu görüntü alıyoruz.8k video olması lazım ki 1080p telefonlarda tam 360 görüntü sağlanabilsin.
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alperenxx 4 yıl
hız yetmiyor izlemek için
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Qonrul 4 yıl
Görüntü biraz kötü olsada bu tür videolar ayrı bir renk katıyor. Çok güzel olmuş
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profecco 4 yıl
Bu 360 derece videolarda görüntü kalitesini 4k yapınca bile kötü görünüyor, sadece baktığımız yeri değil 360 derece videonun tamamını hesaplayıp herhalde bize 4k diyor.
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Patren 4 yıl
vr uyumlu 360 film cekseler efsane olur
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