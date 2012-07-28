3D haritalara sahip Google Earth 7.0.0, App Store'daki yerini aldı





Google, Haziran ayı başında Google Earth için duyurduğu üç boyutlu harita özelliğini yaklaşık bir aydır Android kullanıcıları için sağlıyor. iOS platformu için geliştirilen uygulamanın yakında güncelleneceğini açıklayan internet devi, nihayet 7.0.0 versiyonlu Google Earth'ü App Store'da yayınladı.

Boston, Los Angeles, San Francisco körfez bölgesi, Portland, San Diego, Santa Cruz ve Long Beach gibi alanları kapsayan üç boyutlu haritalar, Amerika dışında İtalya'nın Roma şehri ve diğer önemli tarihi eserlerin yer aldığı ülkelerde kullanıma sunulmuş durumda. Şimdilik az sayıda bölgeyi kapsıyor olsa da, 2012 yılı sonuna kadar 300 milyon insanın yaşadığı büyük bir alan üç boyutlu olarak görüntülenebilecek.

Tur rehberi adlı yeni bir özelliği daha beraberinde getiren Google Earth 7.0.0, kullanıcıların seyahat edecekleri şehir hakkında detaylı bilgiler edinebilmesini sağlayacak, şehrin görüntülerini ve diğer detaylarını paylaşacak. Uygulama, Türkçe, İngilizce, Arapça ve daha birçok dilde kullanılabiliyor.

3D haritalara yenileri eklenmeye devam edecek. Fakat iOS 6'ya eşlik edecek Apple'ın hazırladığı Maps hizmetinde olduğu gibi bu harika özellik tüm cihazlar tarafından kullanılamayacak. Google Earth 7.0.0'ın 3D harita özelliğinden sadece iPhone 4S, iPad 2 ve üçüncü nesil iPad sahipleri faydalanabilecek.

iOS 4.3 ve üstü sürümlere sahip mobil aygıtlara yüklenebilen Google Earth'ün son sürümünü App Store üzerinden indirebilirsiniz.

http://www.ubergizmo.com/2012/07/google-earth-ios-3d-city-view/