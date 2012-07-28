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3D haritalara sahip Google Earth 7.0.0, App Store'daki yerini aldı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Google, Haziran ayı başında Google Earth için duyurduğu üç boyutlu harita özelliğini yaklaşık bir aydır Android kullanıcıları için sağlıyor. iOS platformu için geliştirilen uygulamanın yakında güncelleneceğini açıklayan internet devi, nihayet 7.0.0 versiyonlu Google Earth'ü App Store'da yayınladı.
Boston, Los Angeles, San Francisco körfez bölgesi, Portland, San Diego, Santa Cruz ve Long Beach gibi alanları kapsayan üç boyutlu haritalar, Amerika dışında İtalya'nın Roma şehri ve diğer önemli tarihi eserlerin yer aldığı ülkelerde kullanıma sunulmuş durumda. Şimdilik az sayıda bölgeyi kapsıyor olsa da, 2012 yılı sonuna kadar 300 milyon insanın yaşadığı büyük bir alan üç boyutlu olarak görüntülenebilecek.
Tur rehberi adlı yeni bir özelliği daha beraberinde getiren Google Earth 7.0.0, kullanıcıların seyahat edecekleri şehir hakkında detaylı bilgiler edinebilmesini sağlayacak, şehrin görüntülerini ve diğer detaylarını paylaşacak. Uygulama, Türkçe, İngilizce, Arapça ve daha birçok dilde kullanılabiliyor.
3D haritalara yenileri eklenmeye devam edecek. Fakat iOS 6'ya eşlik edecek Apple'ın hazırladığı Maps hizmetinde olduğu gibi bu harika özellik tüm cihazlar tarafından kullanılamayacak. Google Earth 7.0.0'ın 3D harita özelliğinden sadece iPhone 4S, iPad 2 ve üçüncü nesil iPad sahipleri faydalanabilecek.
iOS 4.3 ve üstü sürümlere sahip mobil aygıtlara yüklenebilen Google Earth'ün son sürümünü App Store üzerinden indirebilirsiniz. 

http://www.ubergizmo.com/2012/07/google-earth-ios-3d-city-view/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 7 yıl en beğenilen
google İOS sistemine harcadığı enerjinin yarısını kendi işletim sistemine harcasa çok daha iyi seviyeye gelir. biz google n kendi işletim sistemi android de bu görüntüyü daha alamadık..
google İOS sistemine harcadığı enerjinin yarısını kendi işletim sistemine harcasa çok daha iyi seviyeye gelir. biz google n kendi işletim sistemi android de bu ...
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Onur__ 6 yıl

Abi Temmuz diyor, napıyorsun sen ya.

Misafir de misafirliğini bilecek arkadaş
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DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar us hesabı nasıl arabirim
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speedman 7 yıl
şanslıyım ne yazık ki
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dreampowder 7 yıl
IOS6 Beta4'te da iPhone4 haritalar uygulamasında resmen yerlerde sürünüyor, 3d Özelliği eklememeleri gayet normal.

Zaten ekleselerde türkiye haritasında nereyi 3d görmeyi umuyordunuz?


Mantıksız olan tek şey turn-by-turn özelliğinin olmamasıydı, ama açıkçası app store da bu kadar çok kaliteli navigasyon uygulaması varken zaten hiç sevmediğim tomtom destekli haritalar uygulamasınnı da bu özelliğinin olması beni pek ilgilendirmiyor
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afavar 7 yıl
Evet çünkü bu eski 3D moderller gibi değil.Onlar sketchupta yapılıp koyuluyordu ve kalitesiz oluyordu.Bu direk render yapıyor buda sistem yiyor.Denemek isteyen arkadşlar google earth tr app store zaten uzun bir süredir yok.US hesabı ile indirebilirsiniz.İndirip 3D yer bulamayanlarda San Francisco körfezine bakabilirler.
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turuncum 7 yıl
Vatikan da bulması en kolay yerlerden.
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engurlu 7 yıl
3d goruntu icin hem ios hem android de cift cekirdekli cihazlara ihtiyac varmis..O yuzden cift cekirdek olmayan cihaz sahipleri bosuna cabalamasin sadece daglar tepeler 3d gorunuyor..
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engurlu 7 yıl
İphone 4 e de galaxy s e de yukledim ,3d gorebilen varsa nasil gordugunu haber etsin arkadaslar..
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Amedra 7 yıl
turkiyeye gelmesi cidden uzun surer. yalniz, gerçekten süper birşey olsa gerek daha resimi görür görmez çok etkilendim..
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defected 7 yıl
istanbul yapıldığı zaman yükleriz

15-20 sene sonra falan
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teknoblog 7 yıl
Ben hala store da goremiyorum
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Eylül2018 7 yıl
Turkıye dısında hesabınız varsa rahat ındırebılıyorsunuz bende ındırdım ve ınceledım evet Turkıye ıle ılgılı cokta fazla done yok.Fransa eiffel kulesını resımledım..Bayagı guzel.


hizliresimyukle.com/...
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ataberk3612 7 yıl teknoblog
teknoblog

Ben hala store da goremiyorum

abd app store da var türkiye de yok
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cumhurkey 7 yıl
ne 3 boyutu ya DAHA masaüstündeki gibi tarihi resim seçeneğini koyamadılar. 2004 te çekilmiş resmin üstüne 3 güncelleme almış 2011 resimleri olan yerlerin halen 2004 resimleri görünüyor. masaüstü google earth de görülen yeni çekim yerleri göremiyoruz.
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E_Aydin35 7 yıl
Gerçekten görüntü kalitesi her güncellemede her adımda git gide artıyor.. Bu da Google'nın dünya çapındaki büyük başarısı.
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