Kanal İstanbul Projesi'nin güzergâhı belli oldu

Kanal İstanbul Projesi’nin güzergâhı
Kanal İstanbul Projesi’nin güzergâhı olarak Küçükcekmece-Sazlıdere-Durusu koridoru belirlendi. Kanal uzunluğu 45 km olacak. Güzergâh belirlenirken deprem ve tsunami risk değerlendirmesi, rüzgâr ve dalga iklimi çalışmaları yapıldı. Çevresel koşullar ile maden alanlarını, sit alanları, hassas alanları, yer altı ve yer üstü toprak ve su kaynakları ayrıca kanal uzunluğu, kamulaştırma gibi etkenler de dikkate alındı.
Kanal İstanbul projesinde çıkacak dolgu malzemeleri ile Karadeniz ve Marmara Denizi’ne yapay adalar yapılacak. Yapay adaların konumu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
Kanal İstanbul Projesi ne zaman başlayacak?
Anadolu Yakasından Kanal İstanbul Projesi’nin Kuzey istikametinde kalan bölümüne köprüler ile ulaşım sağlanacak. Güney İstikametinde kalan bölüm için de Küçükçekmece Gölü’ne bağlanan bir tüp geçiş projesi hedefleniyor.
Yap-işlet-devret kamu-özel iş birliği karma modeliyle yapılacak ihale süreçlerini bitirip, 2018 yılı içinde fiziksel yapılaşma çalışmaları başlayacak. Son 7 yıldır gündemde olan Kanal İstanbul projesi için ilk kazma bugün Küçükçekmece Sahili'nde vuruldu. Sabah saat 09.30 itibariyle ekipler sondaj çalışmalarına başladı.
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Bu kanalın asıl amacı çevresinde oluşacak kentsel dönüşüm. Kanalla beraber kanal etrafındaki binalar boğaz yalılarından pahalı bir şekilde satılacak oluşacak rant inanılmaz boyutlarda.
Gemi işi fasa fiso asıl amaç rant.
EDIT: Yakın arazileri yandaş şirketlere şimdiden peşkeş çekmeye başladılar.
Ama biz gavurdan borç aldığımız paraları sanayiye desteğe değil de toprağa gömüyoruz...
Allah akıl fikir versin...
eger kanal yapılırsa ve biz savaş gemilerine uguladığımız gibi yük gemilerine de engel koyabiliyorsak, ulan yobazlar 90 yıldır montrö nün neden tantanasını yaptı ? bilinen büyük yobaz uydurması `boğozlordo hakkomoz yok montrö ile boğoloro ingolozo verdog` ...
bana palavra gibi geliyor.
2023 lozan bitecek palavrasi gibi.
kanal istanbulu yasalaştırıp , muhtemelen yeni bir yüklenici arayacaklar avrupada ... köprülerin girdiği yetmedi millete
birazdan damlarlar `devleti cekemeyenler yorum atarlar` diyenler ...
gördük köprüler ne kadar da büyüttü Türkiyeyi... ! geçmeyene de giriyor artık ...
bu kanal yapılırsa ve ilgi görmezse yine olan vatandaia olacak. akpli yandaş yine cebini doldularak. yine gidip kendilerini yakan akpliler görücez.
edit: Türkçe karakter...