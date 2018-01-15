Kanal İstanbul Projesi'nin güzergâhı belli oldu

Tam Boyutta Gör



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kanal İstanbul Projesi’nin güzergâhını ve projenin detaylarını açıkladı.

Kanal İstanbul Projesi’nin güzergâhı

Kanal İstanbul Projesi’nin güzergâhı olarak Küçükcekmece-Sazlıdere-Durusu koridoru belirlendi. Kanal uzunluğu 45 km olacak. Güzergâh belirlenirken deprem ve tsunami risk değerlendirmesi, rüzgâr ve dalga iklimi çalışmaları yapıldı. Çevresel koşullar ile maden alanlarını, sit alanları, hassas alanları, yer altı ve yer üstü toprak ve su kaynakları ayrıca kanal uzunluğu, kamulaştırma gibi etkenler de dikkate alındı.

Kanal İstanbul Projesi ile boğazdaki gemi trafiği yükü azaltılacak, tehlikeli madde taşıyan gemilerin riski azaltılacak, kanal üzerinde kentsel dönüşüm yapılacak.

Kanal İstanbul projesinde çıkacak dolgu malzemeleri ile Karadeniz ve Marmara Denizi’ne yapay adalar yapılacak. Yapay adaların konumu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Kanal İstanbul Projesi ne zaman başlayacak?

Anadolu Yakasından Kanal İstanbul Projesi’nin Kuzey istikametinde kalan bölümüne köprüler ile ulaşım sağlanacak. Güney İstikametinde kalan bölüm için de Küçükçekmece Gölü’ne bağlanan bir tüp geçiş projesi hedefleniyor.





Yap-işlet-devret kamu-özel iş birliği karma modeliyle yapılacak ihale süreçlerini bitirip, 2018 yılı içinde fiziksel yapılaşma çalışmaları başlayacak. Son 7 yıldır gündemde olan Kanal İstanbul projesi için ilk kazma bugün Küçükçekmece Sahili'nde vuruldu. Sabah saat 09.30 itibariyle ekipler sondaj çalışmalarına başladı.