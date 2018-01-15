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Kanal İstanbul Projesi'nin güzergâhı belli oldu

Kanal İstanbul Projesi'nin güzergahı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2011 yılında çılgın proje olarak duyurduğu Kanal İstanbul Projesi'nde ilk kazma bu sene atılacak.
1 yıl
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1
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Zamazingo
Yusuf Akbaş
Yazar
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Kanal İstanbul Projesi'nin güzergâhı belli oldu
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kanal İstanbul Projesi’nin güzergâhını ve projenin detaylarını açıkladı.

Kanal İstanbul Projesi’nin güzergâhı

Kanal İstanbul Projesi’nin güzergâhı olarak Küçükcekmece-Sazlıdere-Durusu koridoru belirlendi. Kanal uzunluğu 45 km olacak. Güzergâh belirlenirken deprem ve tsunami risk değerlendirmesi, rüzgâr ve dalga iklimi çalışmaları yapıldı. Çevresel koşullar ile maden alanlarını, sit alanları, hassas alanları, yer altı ve yer üstü toprak ve su kaynakları ayrıca kanal uzunluğu, kamulaştırma gibi etkenler de dikkate alındı.

Kanal İstanbul Projesi ile boğazdaki gemi trafiği yükü azaltılacak, tehlikeli madde taşıyan gemilerin riski azaltılacak, kanal üzerinde kentsel dönüşüm yapılacak.

Kanal İstanbul projesinde çıkacak dolgu malzemeleri ile Karadeniz ve Marmara Denizi’ne yapay adalar yapılacak. Yapay adaların konumu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Kanal İstanbul Projesi ne zaman başlayacak?

Anadolu Yakasından Kanal İstanbul Projesi’nin Kuzey istikametinde kalan bölümüne köprüler ile ulaşım sağlanacak. Güney İstikametinde kalan bölüm için de Küçükçekmece Gölü’ne bağlanan bir tüp geçiş projesi hedefleniyor.


Yap-işlet-devret kamu-özel iş birliği karma modeliyle yapılacak ihale süreçlerini bitirip, 2018 yılı içinde fiziksel yapılaşma çalışmaları başlayacak. Son 7 yıldır gündemde olan Kanal İstanbul projesi için ilk kazma bugün Küçükçekmece Sahili'nde vuruldu. Sabah saat 09.30 itibariyle ekipler sondaj çalışmalarına başladı.


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Stannis Baratheon. 1 yıl en beğenilen justaprogrammer
Orijinalden alıntı: justaprogrammer
benim anlamadigim yuk gemileri madem bogazlari sorunsuzca ve bedava kullanabiliyor... o zaman neden para verip kanaldan gecsin ?
eger kanal yapilirsa ve biz savas gemilerine uguladigimiz gibi yuk gemilerine de engel koyabiliyorsak, ulan yobazlar 90 yildir montro nun neden tantanasini yapti ? bilinen buyuk yobaz uydurmasi `bogozlordo hakkomoz yok montro ilo` ...
bana palavra gibi geliyor.
2023 lozan bitecek palavrasi gibi.
kanal istanbulu yasalastirip, muhtemelen yeni bir yuklenici arayacaklar avrupada ... koprulerin girdigi yetmedi

birazdan damlarlar `devleti cekemeyenler yorum atarlar` diyenler ...
gorduk kopruler ne kadar da buyuttu ! gecmeyene de giriyor artik ...
bu kanal yapilirsa ve ilgi gormezse yine olan vatandasa olacak.

Bu kanalın asıl amacı çevresinde oluşacak kentsel dönüşüm. Kanalla beraber kanal etrafındaki binalar boğaz yalılarından pahalı bir şekilde satılacak oluşacak rant inanılmaz boyutlarda.
Gemi işi fasa fiso asıl amaç rant.
EDIT: Yakın arazileri yandaş şirketlere şimdiden peşkeş çekmeye başladılar.
Orijinalden alıntı: justaprogrammerbenim anlamadigim yuk gemileri madem bogazlari sorunsuzca ve bedava kullanabiliyor... o zaman neden para verip kanal...
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1 Yanıt Yanıtla +164
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METEHAN88 1 yıl
Türk sanayisi dışarıyla rekabet edemiyor mal satamıyor, Türkiye 36 milyar dolar her yıl zarar yazıyor.
Ama biz gavurdan borç aldığımız paraları sanayiye desteğe değil de toprağa gömüyoruz...
Allah akıl fikir versin...
Türk sanayisi dışarıyla rekabet edemiyor mal satamıyor, Türkiye 36 milyar dolar her yıl zarar yazıyor.Ama biz gavurdan borç aldığımız paraları sanayiye de...
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3 Yanıt Yanıtla +112
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justaprogrammer 1 yıl
benim anlamadığım yük gemileri madem boğazları sorunsuzca ve bedava kullanabiliyor... o zaman neden para verip kanaldan geçsin ?
eger kanal yapılırsa ve biz savaş gemilerine uguladığımız gibi yük gemilerine de engel koyabiliyorsak, ulan yobazlar 90 yıldır montrö nün neden tantanasını yaptı ? bilinen büyük yobaz uydurması `boğozlordo hakkomoz yok montrö ile boğoloro ingolozo verdog` ...
bana palavra gibi geliyor.
2023 lozan bitecek palavrasi gibi.
kanal istanbulu yasalaştırıp , muhtemelen yeni bir yüklenici arayacaklar avrupada ... köprülerin girdiği yetmedi millete

birazdan damlarlar `devleti cekemeyenler yorum atarlar` diyenler ...
gördük köprüler ne kadar da büyüttü Türkiyeyi... ! geçmeyene de giriyor artık ...
bu kanal yapılırsa ve ilgi görmezse yine olan vatandaia olacak. akpli yandaş yine cebini doldularak. yine gidip kendilerini yakan akpliler görücez.
edit: Türkçe karakter...
benim anlamadığım yük gemileri madem boğazları sorunsuzca ve bedava kullanabiliyor... o zaman neden para verip kanaldan geçsin ?eger kanal yapılırsa ve b...
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2 Yanıt Yanıtla +53
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erturkcan2 1 yıl
Çok güzel ama umarım yine tek bir yol yapıp bütün istanbul'u etrafına kurup ondan sonra da trafik var diye ağlamayız.!
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1419oguzhan 1 yıl
50 Milyar TL masrafı olan gereksiz bir proje, sırtımızda en ağır vergi yükü olarak geri binecektir.
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DH Misafiri 1 yıl
Altında bir şey aramayın cidden anlayamadığım için soruyorum. Bu projenin bize nakit kazancı ne olacak?Bilen biri anlatsın lütfen. Mesela fabrika yaparsın ürün satarsın para kazanırsın vesaire gibi...
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anadolulu1 1 yıl DH Misafiri
zamandan daha değerli bir şey olmadığını algılayacak yaşta değilsin galiba classic istemezükçü
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DH Misafiri 1 yıl
2011 yılında Başbakan RTE ''Kanal İstanbul Projesi'nin güzergâhı genellikle devlet arazilerinin yoğun olduğu yerlerden geçmeye gayret göstereceğiz. Bu ikinci boğazın maliyetini karşılar ve geçer. Yatırım oralara kayacak. Devletin malı değerlenecek'' demesi zaten bu projenin başlı başına bi rant projesi olduğunu açıklıyor...
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taşkafa 1 yıl


ARKADAŞLAR.......Cahil insanları masallar ile kandırmaya çalışıyorlar.Bizler çok şükür ahmak değiliz... Çok şükür düşünme yeteneğimiz var...
Okuduğumuzu anlıyoruz.......Hepiniz nette geziyorsunuz...Googleden Montrö anlaşması 1936 yazın ... Ve 2. maddeyi ALLAH RIZASI İÇİN OKUYUN..... 2. MADDE.....NE DİYOR ???... AKLIMIZLA BEYNİMİZLE KİMSE DALGA GEÇEMEZ.....


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GoSSgO 1 yıl
Tamam şimdi bakın bakın bakalım çevre arazileri kaç sene önce kimlere söz verilmiş önceden satılmış gizlice ve peşkeş çekilmiş. Ağaoğlunun kanal İstanbul'un kıyısında Ağaoğlu Venedik İstanbul residance reklamlarını duyar gibi oldum.
Kanal İstanbul değil, projenin adı Malı götür İstanbul bir besmele çek tüm cahiller bön bön baksın projesi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük hırsızlık ve rant projesi RTE nin ustalık eseri. Öyle 10 trilyonlar falan geride kaldı 3. Köprü ihalesiyle iyice ustalasildi. Şimdi gecmis deneyimlerden yola çıkarak daha büyük zenginliklere yelken açma zamanı.
İşkembeler büyüdü. Öyle 100 trilyonluk indiregandiler doyurmaz bu işkembeyi.
Öyle bir götüreceklerki, ve ayağında yırtık pabucuyla alkışlayan akp seçmeni tüm coskusuyla öyle bir alkislayacak ki hayrete duseceksiniz. Asıl proje bittikten sonra forumda hırsızlığın ve hukuksuzlugun yegane savunucularinin bunların karaparalarini vicdanlarimizda aklamak için burada yapacakları mesailer parmak ısırtacak. Tüm yolsuzluklari ve ahlaksizliklari önümüzde örtmeye çalışarak harcadiklari enerjinin iki katini harcayacak bu süper ahlaklı vatansever insanlar. Haysiyetli onurlu ve utanma duygusu olan bu güzide insanları, ahlaksizlikların yegane savunucusu olarak çoook izleyecez daha.
Nereden mi biliyorum?

Geçmişe bakıyorum!
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aeson01 1 yıl
"Montrö uyarınca gemilerin İstanbul Boğazı geçişinde herhangi bir ücret talep etme hakkımız yok. Açık bir hukuka aykırılık yoksa geçişlerine izin vermeme gibi bir durum da yoktur. Fakat aynı sözleşmede gemi geçişleri için başka bir güzergahın belirlenmesi durumunda boğazlardan geçen gemilerin engellenebileceği ve diğer güzargahı kullanan gemilerden ücret alınabileceği açık bir şekilde yazmaktadır. Başka bir alternatifin belirlenmesi durumunda İstanbul Boğazı'ndan geçen gemilerin geçişi durdurulacak ve yeni açılan kanalla gemilerden ücret tahsis edilmeye başlanacak. Buradan büyük bir gelir elde edilecek. Yaklaşık bu gelirin 20 milyar lirayı bulması bekleniyor. Böyle bir gelirin olması durumunda artık Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı farklı bir otorite adı altında işletilen gemi trafik yönetimi devamlı kontrol edecek. Gemilerden alınan geçiş bedellerinin devletin kasasına girmesi amaçlanmalıdır"
Bakanın açıklaması böyleydi. Güzergah değişince gemiler para ödemek zorunda kalacakmış ve burdan para alabilmek adına uzunca bir hattı yarıp iki denizi birleştirme amacındalar. Burdan gelen para devletin kasasına girer mi bilmiyorum ama kanal çevresinin yapılaşmaya açılması büyük bir rantın kapılarını da açar.
Belediyecilikten anlıyor olalardı eğer, tıklım tıkış dolmuş bir şehri dahada çekilmez hale getireceklerine diğer illeri geliştirirlerdi. Bunlarınki rantçılık.
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ozfidelio 1 yıl
Evet hükümet baklayı ağzından çıkardı akpli kardeşim kanal niye yapılıyormuş öğren
hurriyet.com.tr/...
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Bluflame 1 yıl
yaw arkadaş büyük tonajlı gemilerin geçmesi için o kanalın en az 300m kadar derinlikde olması gerekir, eee bide bu kanalın üstüne 3 tane yeni köprü yapılması lazım, o köprülerinde çok yüksek olması lazım yoksa dev konteyner gemileri sığmaz, neresinden baksan 100+ milyar dolar betona gömülüyor.
+tabiat faciası, deniz suyunun doğal şekilde akımı sağlanmazsa kanal pis kokar, çöple dolar.
+istanbul metropol nüfüs artışı, bütün ülkeyi taşıyın oraya.
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taşkafa 1 yıl

Kanal ile çok ciddi para girişi sana bana değil birilerinin ceplerine olacak..Tam 10 yıldır malum kişiler ve malum çevre oralarda binlerce dönüm tarla satın aldılar...Topladılar....Şimdi güzergah ilan edildi....Sıra geldi tarlalları parselleyip 20 - 30 katı fiyatla arsa olarak satmaya......Deniz yolu ile para gelecek diyenlere bir kaç cümle yazayım..Boğazdan yıllık ortalama 55.000 ticari gemi geçiyor..Tam yol 32 km boğazı 1,5 saate geçip gidiyorlar...Kanalda 45 km ve süratli geçiş asla yok... Tın tın tınn yavaş geçeceksin ve 5 saatte geçeceksin....VE PARA ÖDEYECEKSİN..... Boğazadan 1,5 saatte beleş geçmek dururken 5 saatte para verip geçecek ahmak denizcilik şirketi varmı ???..EN ÖNEMLİ ALDATMACA İSE...... 1936 Montrö Anlaşması madde 2.. Hiç bir ticari gemiye seni boğazdan geçirmiyorum..Ben kanal yaptım...Bu kanaldan geçip bana para vereceksin.... Diyemezsin...Bütün Dünya üzerine hücum eder....Kanal İstanbul gerçek bir RANT PROJESİ...... Sana bana değil...B
inlerce dönüm tarla kapatanlara ve inşaat şirketlerine..... Saygılarımla...

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