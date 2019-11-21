4 arka kameralı Realme 5s tanıtıldı

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Ülkemizde de faaliyet gösteren Oppo alt markası Realme’nin merakla beklenen yeni akıllı telefonu Realme 5s tanıtıldı. Realme 5s modeli 4 arka kamera ve dev bataryası ile segmentinde farklılaşmaya çalışacak.

Realme 5s özellikleri ve fiyatı

6.51 inçlik IPS LCD ekranında 1600x720 piksel çözünürlük sunan Realme 5s modeli minik su damlası çentiği sayesinde yüzde 89 ekran-kasa oranına ulaşıyor. Ekran Gorilla Glass ile korunurken 20:9 görüntü oranına sahip.

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Yapay zekâ destekli Snapdragon 665 AIE yonga setinden gücünü alan akıllı telefona 4GB RAM ve 64GB/128GB depolama kapasitesi eşlik ediyor. 5000mAh kapasiteli batarya iki günden fazla kullanım ömrü sunarken 10W şarj ile desteklenmiş.

Modelin arka kısmında 48MP çözünürlüğünde Samsung sensörü yer alıyor. Yanında 8MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör, 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü ve 2MP çözünürlüğünde 4cm makro sensör yer alıyor. Ön kamera ise 13MP çözünürlüğünde.

Ana kamera ve ön kamera piksel birleştirme teknolojisi sayesinde çok daha kaliteli fotoğraflar çekebiliyor. 4K video kaydı sunan kamera paketi yapay zekâ ile otomatik sahne ayarlamaları ve güzelleştirmeler yapabiliyor. Realme 5s modeli depolama alanına göre 139$-153$ yaklaşık fiyat etiketleri ile Hindistan’da satışa başlayacak.

https://www.gizmochina.com/2019/11/20/realme-5s-with-48mp-quad-cameras-5000mah-battery-and-sd665-launched-for-rs-9999-139/