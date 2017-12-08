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4 kameralı Huawei Nova 2S duyuruldu

Durup dinlenmeden akıllı telefon lansmanlarına devam eden Çinli dev Huawei’de şimdi sıra Nova 2S modelinde. Daha çok gençlere hitap eden model artık 18:9 ekranlı.
1 yıl
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11
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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4 kameralı Huawei Nova 2S duyuruldu

Yılın ilk 9 ayında akıllı telefon pazarında beklentilerin üzerinde satış yapan Huawei ara vermeden yeni model lansmanlarına devam ediyor. Huawei Honor 7X, Huawei Honor V10 gibi modellerin ardında sahne sırası Huawei Nova 2S modelinde.

Huawei Nova 2S özellikleri ve fiyatı

Beğenilen Nova serisinin yeni telefonu Nova 2S, Huawei’nin son telefonları gibi 18:9 görüntü oranını tercih ediyor. 6 inçlik ekranda 2160x1080 piksel çözünürlük sunulurken, ince ekran çerçeveleri ile daha kompakt bir yapı elde ediliyor.

8 adet Cortex-A53 çekirdekli Kirin 960 yonga setinin güç verdiği modele 4GB/6GB RAM ve 64GB/128GB arttırılabilir depolama kapasitesi eşlik ediyor. 3340mAh kapasiteli bataryaya hızlı şarj desteği sunulmuş.

Ayrıca Bkz. "18:9 ekranlı Xiaomi Redmi 5 serisi duyuruldu"

Telefonda toplam 4 adet kamera yer alıyor. Arka tarafta 20MP çözünürlüğünde monokrom ve 16MP çözünürlüğünde RGB sensör yer alıyor. Ön tarafta ise 20MP ve 2MP çözünürlüğünde LED flaşlı kamera kombinasyonu bulunuyor. Böylece hem ön hem de arka kameralar ile en iyi performans elde edilebiliyor.

Kutudan Android 8.0 Oreo işletim sistemi ile çıkan Huawei Nova 2S modelinin başlangıç fiyatı 400$ olarak belirlenmiş. Satışlar önümüzdeki haftalarda başlayacak.  

https://androidandme.com/2017/12/news/huawei-nova-2s-now-official-with-dual-front-facing-cameras/ Yorum Yaz
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efe80 1 yıl
guzel olmuş nıhayet alabileceğim bir telefon çıktı
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kadirirdem 1 yıl
Telefon güzel olmuş,ben beğendim,parmak izinin yeri de doğru olmuş.
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kraix 1 yıl
Çerçeveziden de sıkılınca müşteriler. Üreticiler için geleceğin farklı tasarımları arasında yer alacak böyle bir ürün...
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buraoca2 1 yıl
6 inc ekran, Kirin 960, 3340 Mah batarya ile günü kurtaramayacak bir cihaz. Honor V10 daha avantajli bu konuda, bu cihazinda biraz daha ucuz olmasi lazimdi. Pili de 3500 mah üzerinde olmaliydi o Chipset sebebiyle.
Tek begendigim yani, Huawei Mate 10 tasarimlarini Honor V10 ve bu seride devam ettiriyor. O tasarımın ekmegini de yer yani, cok begenilen ve diğer üreticilerin halen gerceklestiremedigi bir anlayis...
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astegon 1 yıl buraoca2
buraoca2
6 inc ekran, Kirin 960, 3340 Mah batarya ile günü kurtaramayacak bir cihaz. Honor V10 daha avantajli bu konuda, bu cihazinda biraz daha ucuz olmasi lazimdi. Pili de 3500 mah üzerinde olmaliydi o Chipset sebebiyle.
Tek begendigim yani, Huawei Mate 10 tasarimlarini Honor V10 ve bu seride devam ettiriyor. O tasarımın ekmegini de yer yani, cok begenilen ve diğer üreticilerin halen gerceklestiremedigi bir anlayis...

Katılıyorum. Günü zor çıkartır bence de...
400$ = 2200-2500 TL gibi bir fiyat ile TR'ye gelir ki bu bandda çok rakip var.
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KraftMK 1 yıl
5 inc seviyesinde düşük çerçeveli telefon çıkacağına dair inancım azalıyor.
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aycibin 1 yıl
sayısı değil kalitesi önemli olan
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cosica 1 yıl
parmak izinin önce olması güzel olmuş.
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ONY86 1 yıl
oha diyorum. 4 kamera ile neyin peşindeler :) yine de çok fantastik vloglar çekilebilir.yeni nesil telefonlar lcd tv kumandaları gibi uzun ve ince olmaya başladılar.
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