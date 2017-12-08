4 kameralı Huawei Nova 2S duyuruldu

Yılın ilk 9 ayında akıllı telefon pazarında beklentilerin üzerinde satış yapan Huawei ara vermeden yeni model lansmanlarına devam ediyor. Huawei Honor 7X, Huawei Honor V10 gibi modellerin ardında sahne sırası Huawei Nova 2S modelinde.

Huawei Nova 2S özellikleri ve fiyatı

Beğenilen Nova serisinin yeni telefonu Nova 2S, Huawei’nin son telefonları gibi 18:9 görüntü oranını tercih ediyor. 6 inçlik ekranda 2160x1080 piksel çözünürlük sunulurken, ince ekran çerçeveleri ile daha kompakt bir yapı elde ediliyor.

8 adet Cortex-A53 çekirdekli Kirin 960 yonga setinin güç verdiği modele 4GB/6GB RAM ve 64GB/128GB arttırılabilir depolama kapasitesi eşlik ediyor. 3340mAh kapasiteli bataryaya hızlı şarj desteği sunulmuş.

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Telefonda toplam 4 adet kamera yer alıyor. Arka tarafta 20MP çözünürlüğünde monokrom ve 16MP çözünürlüğünde RGB sensör yer alıyor. Ön tarafta ise 20MP ve 2MP çözünürlüğünde LED flaşlı kamera kombinasyonu bulunuyor. Böylece hem ön hem de arka kameralar ile en iyi performans elde edilebiliyor.

Kutudanile çıkan Huawei Nova 2S modelinin başlangıç fiyatı 400$ olarak belirlenmiş. Satışlar önümüzdeki haftalarda başlayacak.