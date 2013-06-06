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41MP çözünürlükte kameralı Lumia modeli ile ilgili görseller gelmeye devam ediyor

5 yıl
2,1b
1
126
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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41MP çözünürlükte kameralı Lumia modeli ile ilgili görseller gelmeye devam ediyor
 Nokia'dan henüz resmi bir açıklamanın gelmediği 41MP çözünürlükteki Lumia modeli ile ilgili pek çok görsel internete sızmış durumda. İddia seviyesinde olsa da görseller yeni modelin neye benzeyeceği konusunda artık fikir vermeye başladı.

Bugün internete sızan yeni görsellerde modelin artık ete kemiğe büründüğü anlaşılıyor. Zaten bir süredir AT&T operatörü tarafından modelin test edildiği yönünde bilgiler geliyordu. Muhtemelen kaynak da bu operatörün test elemanlarından birisi.

Elvis kod adıyla bilinen cihazın Lumia 920 ile başlayan donanım çizgisini devam ettireceği tahmin ediliyor. Farklı olarak AMOLED ekran ve Xenon/LED flaş ikilisi modelde yerini alıyor. 

Kamera ise PureView 808 modelinden çok daha farklı bir şekilde tasarlanmış. Tüm modül biraz çıkıntı yapan yuvarlak bir yuvanın içerisine yerleştirilmiş. Ancak henüz MP boyutu prototip cihazda tam olarak belirtilmiyor. Bu da 20-22MP civarında bir çözünürlük taşıyan bir sensör olabileceği tahminlerinin yapılmasına yol açıyor. Modelde manuel kamera ayarlarının yapılabildiği profesyonel bir uygulama da bulunacak.

Kaynaklar Elvis modelinin 9 Temmuz'da resmi olarak tanıtılacağını dile getiriyor. Samsung da 16MP çözünürlükte bir Galaxy S4 versiyonunu kısa süre içerisinde piyasaya sürecek. Sony ise i1 adlı bir model ile ilgili hazırlıklarını sürdürüyor.
41MP çözünürlükte kameralı Lumia modeli ile ilgili görseller gelmeye devam ediyor

 
41MP çözünürlükte kameralı Lumia modeli ile ilgili görseller gelmeye devam ediyor

http://www.phonearena.com/news/Elvis-has-left-the-building-Clearer-photos-of-the-Nokia-EOS-leak_id43724#3- Yorum Yaz
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1OOOOOO 5 yıl en beğenilen
bildiğin rögar kapağı
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memoseler 5 yıl
XX Megapixel diye yazıyor ve sizde belirtilmemiş mi diyorsunuz? Romen rakamından haberiniz yokmu? 20 Megapixel işte.
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Light Side 5 yıl
Öncelikli olarak Çoçukluğumda hep hayalini kurardım derdim ki keşke şu babamdaki telefonda bilgisayardaki windows olsa diye büyüdükçe keşke nokia windowslu telefon yapsa diye bir heyacan başladı şimdi ise yani onca yıldan sonra hayallerimin gerçeğe dönüşmesi mükemmel bir his veriyor...

Tasarım Önemli Ancak Bu telefonda muhtemelen yüksek ses kayıt yetenekleri kablosuz şarz ve hele hele kamerası zaten takdire şayan işte bu dolu dolu özellikleri sebebiyle tasarımdan biraz da olsa ödün verilebilir diye düşünüyor hem tasarımın en önemli kısmı dikkat çekici olması ve fark edilir olması değil midir ? alın size bu telefon her halükarda çok fark edilir ve dikkat çekici olacaktır elimizce ! zaten markette uygulamalarda artmaya başladı şu windows 8.1 furyası ile ve şu birkaç model (nokia-htc-samsung-huawei vb...) ile beraber satış oranları arttıkça Wp 8 çok önemli bir platform haline gelecektir zaten şu an bile

Microsoft Office var belgelerimiz için ideal
Adobe Reader da yayınlandı
Az da olsa bir kaç oyunda var
Microsoft'un Youtube uygulaması mükemmelleşti (tamam kaldırıldı ama gene geliyor)
Kısaca çok önemli ve hayati programlar yerini alıyorlar zamanla daha da Artacak
Hatta Ünal aysalın dediği gibi mağazada çilekler de olacaktır

Özet...Bu telefonun çok eleştirilmesi ve alınmaması için bir sıkıntı görmüyorum
Öncelikli olarak Çoçukluğumda hep hayalini kurardım derdim ki keşke şu babamdaki telefonda bilgisayardaki windows olsa diye büyüdükçe keşke nokia windowslu tel...
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DH Misafiri 5 yıl
Bazı arkadaşlar 2 GB ram Full hd ekran istiyor. Bence bunlara hiç gerek yok. Zaten ekran muhteşem, ekran ışığını kıstığım halde yine de harika sonuçlar var. 2 gb ram'e de gerek yok. Çıktığı ilk günden beri kullanıyorum 1 gb ram bu telefona fazla bile geliyor usta :)
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msserin 5 yıl
tek kelimeyle "tırt"
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ATTILA 5 yıl
flexii_87
Bu cihaza laf atanlar, samsungun yeni galaxy zoom modeline baksinlarda konussunlar tek avantaji 10x optim zoom, gerisi tirttt :))) m.gsmarena.com/...

Diğer firmalar neden nokia gibi kamera yapmıyorlar?
-yapamıyorlarmış meğer...
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yehenebe 5 yıl
görünüşü benim hoşuma gitti...beğendimde ha alırmıyım almam orası ayrı ben memnunum note 2 den.. ancak piyasaya yeni telefonların çıkması tabiki çok iyi oluyorr :)
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butze 5 yıl
çok karizma duruyo
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flexii_87 5 yıl
Bu cihaza laf atanlar, samsungun yeni galaxy zoom modeline baksinlarda konussunlar

tek avantaji 10x optim zoom, gerisi tirttt :)))

m.gsmarena.com/...
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denizci535 5 yıl
Bu konuya gelipte halen 808 püre nin en iyi kameralı tel olduğunu halen anlamayan tipler var. Nokia en yeni 41mpksl teli çıkarana kadar hep en iyisi o olacak maalesef gerçek bu gerçekler acıdır...
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Raven 5 yıl
Günümüzde ki telefonların piksel boyutu 1.4 mikron iken nokia'nın pureview yani oversampling teknolojisiyle kamera 2mp'de 4.85, 5mp'de 3.85, ve 8mp'de ise 3 mikrondur. Zaten fotoğraf makinelerinden anlayan şahıslar piksel boyunun fotoğraftaki ışık renk ve dinamik aralık üzerinde ne kadar etkili olduğunu bilirler. 808'de ki 41mp olayı kamera tam moddayken(16:9 - 34mp, 4:3 - 38 mp) 1.4 mikron olan piksel boyutunu, komşu pikselleri bir araya getirip tek bir süper piksel yaratıp boyutunu artırmasıdır ve ayrıca kaypsız zoom yapmaktır. Yani sandığınız gibi nokia kimseyi kandırmıyor ki bu 5 sene de geliştirilmiş bir teknolojidir. Bilmeden etmeden atıp tutmayın
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Vedpla 5 yıl
Kameraya telefon takmışlar
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dockhanger 5 yıl
41 lik olan modelı kullandım sybıan vardı tamamen cacık buda çöp
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gokhans19 5 yıl dockhanger
dockhanger

41 lik olan modelı kullandım sybıan vardı tamamen cacık buda çöp

Nokiadan akıllı telefon konusunda birşey beklememek lazım.

Zamanında samsung s2yi çıkarırken yakında 4 çekirdekli telefonlar gelecek haberleri çıkarken nokia çift çekirdek ve 4 çekirdek cep telefonu için gereksiz demişti
Nokia çıkarsa çıkarsa süper cep telefonları çıkarır ama asla süper akıllı telefonlar çıkaramaz. Cep telefonlarından akıllı telefonlara geçişte çok geride kaldı ve hala akıllı telefonu cep telefonu zihniyetiyle üretmeye çalışıyor. Millet androidle uzay teknolojisi yaşıyor nokia hala benim megapixelim yüksek beni al diyor. Bu telefonu bekleyenler sanırım cep telefonuyla sinema filmi çekecekler
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iciguven 5 yıl dockhanger
dockhanger

41 lik olan modelı kullandım sybıan vardı tamamen cacık buda çöp

Maalesef s4 de fotoğraf açısından çöp mesela, ikisini toplayınca tek adam akıllı cihaz ancak ediyor, 808 i android telefonlarla karşılaştırmak genel akkıllı telefon bakımından ne kadar saçmaysa, android kameraları da 808le kıyaslamak o kadar saçma, hatta 2sini topla bir nokia 1100 konuşma konforu ve pil ömrü mesaj yazma konforu etmiyor, o yüzden her cihazın kullanım yönü farklı ne 1100 çöp ne 808 çöp ne de s4, ben şu an 3ünü birden kullanıyorum, 3ünden de ayrı ayrı memnunum, zaten bu fiyatlarla tek hat kullanmak akıl işi değil


@flexii_87 hiç lumia kullanmadım o konuda fikrim yok o yüzden ama s4 ve galaxy kamera nokia n8den bile kötü çekiyor ki 3 sene falan oldu galiba n8 çıkalı, bence samsungun en zayıf noktası optik, diğer konularda değil ama fotoğraf konusunda nokia yı örnek alması lazım, sonuçta 10 kişiye sorsan en az 4ü cep telfonunda en önemli şeyin fotoğraf olduğunu söyleyecektir, bugüne kadar kullandığım telefonlardan geriye sadece çektiğim fotoğraflar kaldı, hem de çok önemli anılara anlara ait fotolar, fotoğraf çok önemli bence
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