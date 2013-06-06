41MP çözünürlükte kameralı Lumia modeli ile ilgili görseller gelmeye devam ediyor









Nokia'dan henüz resmi bir açıklamanın gelmediği 41MP çözünürlükteki Lumia modeli ile ilgili pek çok görsel internete sızmış durumda. İddia seviyesinde olsa da görseller yeni modelin neye benzeyeceği konusunda artık fikir vermeye başladı.





Bugün internete sızan yeni görsellerde modelin artık ete kemiğe büründüğü anlaşılıyor. Zaten bir süredir AT&T operatörü tarafından modelin test edildiği yönünde bilgiler geliyordu. Muhtemelen kaynak da bu operatörün test elemanlarından birisi.





Elvis kod adıyla bilinen cihazın Lumia 920 ile başlayan donanım çizgisini devam ettireceği tahmin ediliyor. Farklı olarak AMOLED ekran ve Xenon/LED flaş ikilisi modelde yerini alıyor.





Kamera ise PureView 808 modelinden çok daha farklı bir şekilde tasarlanmış. Tüm modül biraz çıkıntı yapan yuvarlak bir yuvanın içerisine yerleştirilmiş. Ancak henüz MP boyutu prototip cihazda tam olarak belirtilmiyor. Bu da 20-22MP civarında bir çözünürlük taşıyan bir sensör olabileceği tahminlerinin yapılmasına yol açıyor. Modelde manuel kamera ayarlarının yapılabildiği profesyonel bir uygulama da bulunacak.





Kaynaklar Elvis modelinin 9 Temmuz'da resmi olarak tanıtılacağını dile getiriyor. Samsung da 16MP çözünürlükte bir Galaxy S4 versiyonunu kısa süre içerisinde piyasaya sürecek. Sony ise i1 adlı bir model ile ilgili hazırlıklarını sürdürüyor.

http://www.phonearena.com/news/Elvis-has-left-the-building-Clearer-photos-of-the-Nokia-EOS-leak_id43724#3-