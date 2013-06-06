41MP çözünürlükte kameralı Lumia modeli ile ilgili görseller gelmeye devam ediyor

Haber Editörü
Nokia'dan henüz resmi bir açıklamanın gelmediği 41MP çözünürlükteki Lumia modeli ile ilgili pek çok görsel internete sızmış durumda. İddia seviyesinde olsa da görseller yeni modelin neye benzeyeceği konusunda artık fikir vermeye başladı.
Bugün internete sızan yeni görsellerde modelin artık ete kemiğe büründüğü anlaşılıyor. Zaten bir süredir AT&T operatörü tarafından modelin test edildiği yönünde bilgiler geliyordu. Muhtemelen kaynak da bu operatörün test elemanlarından birisi.
Elvis kod adıyla bilinen cihazın Lumia 920 ile başlayan donanım çizgisini devam ettireceği tahmin ediliyor. Farklı olarak AMOLED ekran ve Xenon/LED flaş ikilisi modelde yerini alıyor.
Kamera ise PureView 808 modelinden çok daha farklı bir şekilde tasarlanmış. Tüm modül biraz çıkıntı yapan yuvarlak bir yuvanın içerisine yerleştirilmiş. Ancak henüz MP boyutu prototip cihazda tam olarak belirtilmiyor. Bu da 20-22MP civarında bir çözünürlük taşıyan bir sensör olabileceği tahminlerinin yapılmasına yol açıyor. Modelde manuel kamera ayarlarının yapılabildiği profesyonel bir uygulama da bulunacak.
Kaynaklar Elvis modelinin 9 Temmuz'da resmi olarak tanıtılacağını dile getiriyor. Samsung da 16MP çözünürlükte bir Galaxy S4 versiyonunu kısa süre içerisinde piyasaya sürecek. Sony ise i1 adlı bir model ile ilgili hazırlıklarını sürdürüyor.
http://www.phonearena.com/news/Elvis-has-left-the-building-Clearer-photos-of-the-Nokia-EOS-leak_id43724#3- Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Tasarım Önemli Ancak Bu telefonda muhtemelen yüksek ses kayıt yetenekleri kablosuz şarz ve hele hele kamerası zaten takdire şayan işte bu dolu dolu özellikleri sebebiyle tasarımdan biraz da olsa ödün verilebilir diye düşünüyor hem tasarımın en önemli kısmı dikkat çekici olması ve fark edilir olması değil midir ? alın size bu telefon her halükarda çok fark edilir ve dikkat çekici olacaktır elimizce ! zaten markette uygulamalarda artmaya başladı şu windows 8.1 furyası ile ve şu birkaç model (nokia-htc-samsung-huawei vb...) ile beraber satış oranları arttıkça Wp 8 çok önemli bir platform haline gelecektir zaten şu an bile
Microsoft Office var belgelerimiz için ideal
Adobe Reader da yayınlandı
Az da olsa bir kaç oyunda var
Microsoft'un Youtube uygulaması mükemmelleşti (tamam kaldırıldı ama gene geliyor)
Kısaca çok önemli ve hayati programlar yerini alıyorlar zamanla daha da Artacak
Hatta Ünal aysalın dediği gibi mağazada çilekler de olacaktır
Özet...Bu telefonun çok eleştirilmesi ve alınmaması için bir sıkıntı görmüyorum