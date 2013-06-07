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41MP kameralı Lumia bu kez videoda ortaya çıktı

5 yıl
1,3b
1
58
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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41MP kameralı Lumia bu kez videoda ortaya çıktı

Nokia'nın 41MP çözünürlükte bir Lumia modeline ait sık sık yeni görseller internete sızıyor. Muhtemelen cihazı test ettiği iddia edilen AT&T operatörünün mühendisleri tarafından sızdırıldığı sanılan model bu kez bir videoda karşımıza çıktı.

Yine aynı şahıs tarafından çekildiği düşünülen videoda Nokia EOS kod adlı cihazın kamera kısmı gösterilmiş. Bunun dışında herhangi bir detay görüntülenmemiş. Ancak bu bile kameranın nasıl çalıştığına dair ipuçları vermeye yetiyor.

Videoya göre Nokia'nın yeni Lumia cihazındaki kamera odaklama veya optik zoom yapabiliyor ve optik görüntü dengeleme özelliğine sahip. XX şeklindeki çözünürlük ibaresi ise değişmemiş. 

Nokia'nın 9 Temmuz tarihinde tanıtması beklenen modelin Lumia 928 modeli ile hemen hemen aynı özelliklere sahip olacağı tahmin ediliyor. 41MP çözünürlükteki sensörün yanında ek olarak manuel kamera ayarlarının yapılabileceği bir uygulama geleceği dile getiriliyor.




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Light Side 5 yıl en beğenilen
Nokia Çok fena Geliyorsun tam iflas Edecek derken helal sana iyi kurtacak gibisin...
Rekabet Artıyor bu durum bizim işimize yaracak ne o öyle android veya ios şimdi bir çeşitlilik oldu sonunda...artık daha az paraya daha iyi modeller alabileceğiz....
Nokia Çok fena Geliyorsun tam iflas Edecek derken helal sana iyi kurtacak gibisin...Rekabet Artıyor bu durum bizim işimize yaracak ne o öyle android veya io...
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flexii_87 5 yıl
Eğer ayarlanabilir belli diyafram aralıkları olursa muhteşem olur, zaten perde hızılarını ayarlayabiliyoruz, ISO olayı 3200 olabilir. (nokia 808 de ıso1600 e kadar cıkıyo ve bozulmalar cok az)

Gece karanlıkta acık diyafram kullanıp aydınlık fotolar (f1.8 - f2.0 - f2,8)

Gündüz cekimlerinde keskin görüntüler için kısık diyafram ile cok güzel götüntüler elde edebiliriz (f4 - f5.6 - f8 - f11)

ayrıca arka bölüme yapışan mercekler ile görüntüyü 12mm, 50mm, 85mm tarzı ölceklere ceviren kaliteli mercekler sunarsa, cidde anlmada profsellik sergilemiş olur
Eğer ayarlanabilir belli diyafram aralıkları olursa muhteşem olur, zaten perde hızılarını ayarlayabiliyoruz, ISO olayı 3200 olabilir. (nokia 808 de ıso1600 e k...
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iexplorer1150 5 yıl
Düşünen Biri
Tamam çok büyük bir sensör ama bu nedir ya? cebimden çıkarmaya utanırım.

Dediğin Laf mı şimdi Dikkat çekici bir telefon olmuş işte...tasarım da amaçta dikkat çekmektir zaten...
velhasıl hatanı anlaman için Bu kadar Eksilenmen Yeter...
Düşünen BiriTamam çok büyük bir sensör ama bu nedir ya? cebimden çıkarmaya utanırım.Dediğin Laf mı şimdi Dikkat çekici bi...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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SuperSantorelli 5 yıl
telefonun kamerası değil kameranın telefonu olmuş..
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Zerdova 5 yıl ekrem71
Nokia tutunmaya çalışıyor .İyi birşeyler yapıcak gibi .
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Mr. Jingles 5 yıl
Her şey güzel de işletim sisteminden kaybediyor. Tasarım bence çok iyi.
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lazloo 5 yıl
Tasarimi sorunlu gercekten. Yine cikintili olsada govde ile butunlesik olsaymis. Bir de kasa 925 tarzi olsaymis yani aslinda tam 925 in 41mp li hali olsaymis guzel olabilirmis.
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bkaakco 5 yıl
Abartı, gereksiz...
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modifci 5 yıl
Manuel ayar çok iyi olacak daha bir çok kompaktta yok
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rorschach_ 5 yıl
Anlam veremedigim tek sey lensin kapagi acilip kapandikca videoda cikan garip cizgiler.
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onur01651 5 yıl
Bugun farkettim, sanırım flash patlaması :)
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Enola 5 yıl
Kendi gözünle görmeden eline almadan nasıl tasarım yorumu yapılıyor anlamıyorum. 920 nin resimleri ve videolarını görünce hasta olmuştum ama elime alınca ağırlık merkezi yukarıda olduğunu ve kullanmanın zor olduğunu düşündüm hemen telefonu eledim.
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DH Misafiri 5 yıl
Nokia işletim sistemi olarak androidi kullanabilseydi çok daha farklı yerlerde olurdu.
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DH Misafiri 5 yıl
mesela dslr fotograf makineler yerinde saysa cep telefonlari onlari ne kadar sürede yakalardi
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THESTER 5 yıl
unixslax
hala daha sene 2013 fotoğraf kalitesinde megapikselin önemli olduğunu sananlar var millet boşuna 3 4 5 bin dolar verip fotoğraf makinalarına o kadar para veriyor alsın bir cep telefonu onunla foto çeksin

Zaten bu dediğini de düşünerek Nokia, lenslerini Carl Zeiss'ten tedarik ediyor. Sen rahat ol yani :D
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