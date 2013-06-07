41MP kameralı Lumia bu kez videoda ortaya çıktı

Nokia'nın 41MP çözünürlükte bir Lumia modeline ait sık sık yeni görseller internete sızıyor. Muhtemelen cihazı test ettiği iddia edilen AT&T operatörünün mühendisleri tarafından sızdırıldığı sanılan model bu kez bir videoda karşımıza çıktı.





Yine aynı şahıs tarafından çekildiği düşünülen videoda Nokia EOS kod adlı cihazın kamera kısmı gösterilmiş. Bunun dışında herhangi bir detay görüntülenmemiş. Ancak bu bile kameranın nasıl çalıştığına dair ipuçları vermeye yetiyor.





Videoya göre Nokia'nın yeni Lumia cihazındaki kamera odaklama veya optik zoom yapabiliyor ve optik görüntü dengeleme özelliğine sahip. XX şeklindeki çözünürlük ibaresi ise değişmemiş.





Nokia'nın 9 Temmuz tarihinde tanıtması beklenen modelin Lumia 928 modeli ile hemen hemen aynı özelliklere sahip olacağı tahmin ediliyor. 41MP çözünürlükteki sensörün yanında ek olarak manuel kamera ayarlarının yapılabileceği bir uygulama geleceği dile getiriliyor.