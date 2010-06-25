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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

4.3'' ekranlı Motorola Droid X için Android v2.2 güncellemesi ağustosta mı gelecek?

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
knight
Haber Editörü
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4.3'' ekranlı Motorola Droid X için Android v2.2 güncellemesi ağustosta mı gelecek?
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23 haziran tarihinde tanıtılan ve 15 temmuzdan itibaren Verizon Wireless tarafından 2 yıllık sözleşme karşılığında 199$'a piyasaya sürülmesi planlanan Motorola Droid X, Google'ın mobil işletim sistemi Android v2.1, 4.3 inç boyutunda 480x854 piksel dokunmatik ekran, 1 GHz saat hızında işlemci, CDMA - EVDO şebekeleriyle uyumlu çalışabilme, WI-FI bağlantısı, DLNA, A-GPS, HDMI portu, Bluetooth v2.1, HTML5 desteği sunan internet tarayıcı, 8 megapiksel çözünürlüğünde otomatik odaklama özellikli dijital kamera, çift led flaş, 720p video kaydı, 8 GB dahili flash bellek, microSD kart girişi ve 220 saate kadar bekleme, 480 dakikaya kadar konuşma süresi sunan 1540 mAh batarya gibi zengin özellikleri bünyesinde barındırmakta.

Android'in en yeni sürümü v2.2 Froyo yavaş yavaş yaygınlaşırken Droid X için ne zaman güncelleme geleceği merak ediliyordu. Droidforums'da geçen bilgilere göre Droid X, Ağustos ayının sonlarına doğru güncelleme alabilir. Ancak verilen bilgi karşısında Motorola sessizliğini koruduğundan dolayı tutarlılık konusunda kesin yargılarda bulunmak biraz zor.

4.3'' ekranlı Motorola Droid X için Android v2.2 güncellemesi ağustosta mı gelecek?
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DH Misafiri 9 yıl
sim kart nasılntakılacak arkadaslar.Ayrıca telefon ingilizce seceneklerde türkçe dil destegı yok.Telefon kilidi mevcut ne yapacagız acaba
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.i. 9 yıl
Sim girişi yok, abd için yapılan bir tel.

Motorola MILESTONE XT720 simli versiyonu denebilir..
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vidoko 9 yıl
hımm made in amd
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santanio 9 yıl
evo 4g gibi bu cihazdada sim kart desteği yok sanırım ?
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Batuist 9 yıl
telefon önden güzelde yandan çok çirkin duruyor.. madem öyle bir şekli olacaktı koymasaydın o kamerayı oraya.. kafası arkaya doğru uzayan uzaylıya benziyo...
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