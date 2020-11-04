Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    43 yıldır uzayda: Voyager 2, 18 milyar kilometre uzaklıktan 'Merhaba' dedi

    NASA, yıldızlararası uzaydaki Voyager 2'ye yaklaşık sekiz ayın ardından tekrar komut göndermeye başladı. Voyager 2 tam 43 yıldır uzayda yalnız başına ilerlemeye devam ediyor.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    4,8b
    1
    19
    Uzay
    Abone ol
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    43 yıldır uzayda: Voyager 2, 18 milyar kilometre uzaklıktan 'Merhaba' dedi
    Tam Boyutta Gör

    NASA'nın 1977 yılında uzaya fırlattığı Voyager 2, yıldızararası uzaydan Dünya'ya 'Merhaba' dedi. Bugün bazı açıklamalar yapan NASA, şu anda 18,8 milyar kilometre uzaklıkta bulunan Voyager 2 ile yaklaşık sekiz ayın ardından bu yıl ikinci kez karşılıklı iletişime geçildiğini duyurdu. Uzay araştırmalarının efsanesi Voyager 2, şu anda gayet iyi durumda NASA'lı bilim insanlarının komutlarını dinliyor.

    Milyarlarca kilometre uzaklıkta bulunan Voyager 2 ile iletişime geçebilmek elbette biraz zor. Uzay aracından sürekli olarak sinyaller alınıyor olsa da geri komutlar gönderebilmek için farklı bir teknoloji gerekli. Aşağıda görmüş olduğunuz 70 metre genişliğindeki anten şu anda Voyaoger 2'ye komut gönderebilen tek sistem olarak biliniyor. Deep Space Station 43 (Derin Uzay İstasyonu 43) Avustralya'da, yani Güney Yarımküre'de yer alıyor. Voyager 2 Dünya'ya göre çok güneyde bir konumda bulunduğu için Kuzey Yarımküre'deki herhangi bir antenin uzay aracını görebilmesi mümkün değil.

    İlginizi Çekebilir Avatar Elon Musk, 'Mars bağımsızdır' dedi: Kendi ülkesini mi kuracak?

    NASA Voyager 2'nin konumunu çok güzel bir şekilde görselleştiren 3 boyutlu temsili bir simülasyon hazırlamış. Buradan ilgili simülasyona ulaşabilir ve Voyager 2'nin Güneş Sistemi'ndeki yerini inceleyebilirsiniz.

    43 yıldır uzayda: Voyager 2, 18 milyar kilometre uzaklıktan 'Merhaba' dedi
    Tam Boyutta Gör

    Voyager 2 şu anda yıldızlararası uzayda bulunan iki insan yapımı araçtan birisi (diğeri de Voyager 1'di). Voyager 2 bundan yaklaşık iki yıl önce Güneş Sistemi'nin heliosfer sınırını geride bırakmıştı. Voyager 2'nin bu büyük başarısı 2018'in en çok konuşulan olaylarından birisi olmuştu.

    Tüm Güneş Sistemi'ni kapsayan kabarcık benzeri bir bölge olan heliosfer, neredeyse tamamıyla güneş rüzgarlarından oluşuyor. Burada bir tür koruma kalkanı görevi gören güneş rüzgarları, yıldızlararası uzaydan gelen kozmik ışınlara karşı Güneş Sistemi'ni koruyor. NASA'nın ifadelerine göre heliosfer tam 37 milyar kilometre genişliğe sahip. Voyager 2 heliosferin dışına çıktığında güneş rüzgarlarında ani bir düşüş tespit etmişti. Uzay aracı şu anda kozmik ışınların hüküm sürdüğü yıldızlararası bölgede yer alıyor.

    NASA'nın ifadelerine göre Voyager 2, 2025 yılına kadar Dünya'yla iletişim halinde kalacak. Sonrasında ise aracın yakıt yetersizliği nedeniyle sessizliğe gömülmesi ve yıldızlararası uzaydaki yolculuğuna yalnız başına devam etmesi bekleniyor. Güneş Sistemi'nin sınırlarını incelemek amacıyla fırlatılan Voyager 2; sırasıyla Jüpiter (1979), Satürn (1981), Uranüs (1986) ve Neptün'ü (1989) ziyaret etmiş ve bugün Güneş Sistemi ve gezegenleri hakkında bildiğimiz birçok şeyi ilk kez keşfetmişti.



    https://www.nasa.gov/feature/jpl/nasa-contacts-voyager-2-using-upgraded-deep-space-network-dish Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    30 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    47 dakika önce
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    BAE'nin dev Mars sondası, 9 Şubat'ta Kızıl Gezegen'e varacak
    9 sa.
    SpaceX ikinci kez uzaya astronot gönderiyor: İlk operasyonel misyon
    16 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    pro-üye (olcay parlak) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Lan ben tovalete girince telefon çekmiyor
    Yanıtla +29
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Aref6 (Arif Yıldızbakan) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Vayogeri vergi diye okudum ...
    Yanıtla +17
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    CleanCoders (Fatih ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) karayulun
    arkadaşım başka bir güneşe çarpmayı başarsa bilim adamları sevinçten havalara uçardı. geçtim başka bir güneşe çarpmayı henüz bizim güneşimizden bir arpa boyu uzaklaşmış değil. haberdeki simülasoyon linkini boşuna vermiyorlar. similasyonu aç oradaki yıldızların hepsi gerçeğe uygun modellenmiş, simülisayonda giderek uzaklaşmayı dene bir süre sonra yıldızların sağından solundan geçtiğini göreceksin. üstelik bu sadece samanyolu galaksisinin simülasyonu. saman yolu galaksisi bile evrende küçücük bir nokta.
    arkadaşım başka bir güneşe çarpmayı başarsa bilim adamları sevinçten havalara uçardı. geçtim başka bir güneşe çarpmayı henüz bizim güneşimizden bir arpa boyu uz...
    Devamını Gör
    2 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    xamaximax 5 gün ( Mesaj Silindi )
    elon musk doğmadan önce starlinki getiren uydu 100 diş çekiyor maşallah kopma donma yok komutları dinliyor pingi de 1ms miş :D
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Denamint 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    gerçek bilim işte.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    wolwes 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Pioneer 10'da zıt yönünde hemen hemen aynı uzaklıkta vay be 1972'de 1977'de neler neler yapmışlar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    egeak123 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Daha bu sabah voyager videoları izledim çok üzülüyorum şu ikiliye
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sitede 18 million yazıyor, haber başlığında 18 milyar yazılmış bilginize.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    tbbtl 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    70 yıllarda nükleer yakıt ve hesap makinası düzeyinde işlemci kapasitesi, müthiş bir şey. Heyecanlanmamak mümkün değil
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Alqu 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    etkileyici bir şey ama 2025 yılından sonra haber falan alınamayacak bu kötü acaba nerelere gidip nereleri görecek.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    uzay ölçeğinde 1 arpa boyu yol.
    40 bin yıl daha giderse yeni bir yıldızın yakınlarından geçecekmiş.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    karayulun (ka yu) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    43 yıldır ilerliyor, hiç bir şey ile çarpışmıyor, başka güneşlere denk gelmiyor, bağlantısı da kopmuyor. büyük başarı...
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    CleanCoders (Fatih ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) karayulun
    arkadaşım başka bir güneşe çarpmayı başarsa bilim adamları sevinçten havalara uçardı. geçtim başka bir güneşe çarpmayı henüz bizim güneşimizden bir arpa boyu uzaklaşmış değil. haberdeki simülasoyon linkini boşuna vermiyorlar. similasyonu aç oradaki yıldızların hepsi gerçeğe uygun modellenmiş, simülisayonda giderek uzaklaşmayı dene bir süre sonra yıldızların sağından solundan geçtiğini göreceksin. üstelik bu sadece samanyolu galaksisinin simülasyonu. saman yolu galaksisi bile evrende küçücük bir nokta.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    pro-üye (olcay parlak) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Lan ben tovalete girince telefon çekmiyor
    Yanıtla +29
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    carter +150 realblade +120 _Emir +103 Mütercim Bey +91 drjacob +88 Ceqa +86 Cem300 +83 _ESvED_ +78 fhrstw +65 NOSTOY +57
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 lazer__ 3. kez +308 2 Alqu 2. kez +297 3 Sabriye Baaas ilk kez +223
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    4826 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    uzay fotoğrafları, voyager 2 ve
    3 etiket daha yıldızararası uzay uzay araştırmaları Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası250,4b
    Twitter Profili92,9b
    YouTube Kanalı306b
    Instagram Profili46,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Days Gone'ın PlayStation 5 özellikleri açıklandı 1 hf. Corsair HS70 Bluetooth oyuncu kulaklığı tanıtıldı 1 hf. Bilgisayarlara son 1 yılda yüzde 80'in üzerinde zam 1 hf. Avatar 2 filmi ertelendiği için Avatar'ın oyunu da ertelendi 1 hf. LPG'li araçların AVM otoparklarına girişi için gerekli şartlar belli oldu 1 hf. Elon Musk, Starlink’in Avrupa macerasının Şubat veya Mart ayında başlayabileceğini söyledi 1 hf. Pokemon GO daha yıl bitmeden 1 milyar dolar hasılatı geçti 1 hf. 4G ve 5G yongalarında tedarik sıkıntısı yaşanıyor 1 hf. Xbox Game Pass sahipleri EA Play oyunlarını ön yüklemeye alabilir 1 hf. Yeni Volkswagen Golf R karşınızda: Şimdiye kadarki en güçlü Golf 1 hf. Sosyal medya yasasına uymayan Facebook, Twitter, YouTube'a 10 milyon TL ceza! 1 hf. iPhone 12 mini daha düşük kablosuz şarj standardı ile geliyor 1 hf. Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır'ın fragmanı ve yayın tarihi paylaşıldı 1 hf. Xbox Series S'in kullanılabilir depolama alanı 364GB 1 hf. Intel Alder Lake ve Rocket Lake işlemcileri görüntülendi 1 hf. PlayStation 5 Amazon Türkiye’de ön siparişe açıldı 1 hf. Rocket Lake işlemcisi testte ortaya çıktı: İki haneli artış geliyor 1 hf. Christopher Nolan, Tenet'ın gişe hasılatıyla ilgili sessizliğini bozdu 1 hf. HyperX yayıncılar için USB mikrofonunu duyurdu 1 hf. Bethesda'nın uzayda geçen açık dünya oyunu Starfield'ın haritası Skyrim'in 4 katından daha büyük olacak 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN 43 yıldır uzayda: Voyager 2, 18 milyar kilometre uzaklıktan 'Merhaba' dedi Sonraki Nokia 10 PureView testlere başladı iddiası 1 hf. MB&F LM Split Escapement X Eddy Jaquet modelini duyurdu 1 hf. Depresyon ile serebrovasküler olay arasındaki riski inceleyen araştırma yayımlandı 1 hf. HONOR Band 6 tanıtıldı: İlk çerçevesiz ekranlı fitness bilekliği 1 hf. Justice League Snyder Cut için yapılan ek çekimler Cyborg'un neredeyse tüm sahnelerini değiştirmiş 1 hf. Korku filmi Orphan'ın öncesini anlatacak olan bir film duyuruldu 1 hf. Sıradaki BlizzCon etkinliği izlemek tamamen ücretsiz olacak 1 hf. Realme'den şık ve uygun fiyatlı akıllı saat: Realme Watch S 1 hf. PlayStation 5 kontrolcüsünün tetik tuşlarının nasıl çalıştığına dair bir video paylaşıldı 1 hf. 2021 Toyota Crown tanıtıldı: Teknoloji odaklı güncellemeler 1 hf. Resident Evil Village'ın PlayStation 5 özellikleri açıklandı 1 hf. WhatsApp'ta depolama alanı yönetimi artık daha kolay 1 hf. Elephone ElePods S rekabetçi fiyatıyla dikkat çekiyor 1 hf. WhatsApp kaybolan mesajlar biraz kafa karıştırıyor 1 hf. Eskisini getir, yenisini götür "Hangi Apple Watch alınmalı?" 1 hf. PlayStation 5 kontrolcüsü 1099 TL 1 hf. Godfall'dan RTX 3080 sahiplerine kötü haber: 4K/Ultra için 12GB VRAM gerekiyor 1 hf. MIUI 13 hakkındaki ilk detaylar bu hafta açıklanabilir 1 hf. Volvo, kendi elektrik motorlarını tasarlayıp geliştirmek için Çin'de laboratuvar açtı 1 hf. Activision Blizzard, 3 aylık süreçte oyun içi satın almalardan 1.2 milyar dolar kazandı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Ticaret Bakanlığı 11.11, Efsane Cuma indirimleri hakkında ince...
    DonanımHaber
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    CD Projekt RED, Cyberpunk 2077'nin Tekrar Erteleneceği Söylent...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Modern Warfare ve Warzone Güncellemesi Oyunun Boyutunu 25GB Kü...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xbox Series S ve PlayStation 5, Türkiye'de ilk kez indirime gi...
    DonanımHaber
    🔥 Dolar 7,81 - Euro 9,19 - Altın 467 | 11 KASIM 🔥
    DH Forum
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız