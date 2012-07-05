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4.5 inç ekranlı Motorola Atrix HD ortaya çıktı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
5,1b
1
30
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Motorola'nın bir süredir üzerinde çalıştığı ve yeni amiral gemisi olacak Atrix serisinin son modeli Atrix HD resmi olarak tanıtıldı.

ABD'li AT&T operatörü tarafından satışa sunulacağı tahmin edilen model, 4.5 inçlik 1280 x 720 piksel çözünürlüğe sahip ve Colorboost  ile daha canlı renkler sunan Gorilla Glass ekrana yer veriyor. Çift çekirdekli 1.5GHz saat hızına sahip işlemcinin detayları şimdilik belli değil. 

1GB RAM, Android 4.0, 4 bant EDGE, 4 bant HSPA+ ve çift bant LTE desteği, 8GB dahili bellek, 8.4mm kalınlık, 8MP arka kamera, 1.3MP ön kamera, microSD girişi, akselerometre, yakınlık sensörü, ışık sensörü, 1780mAh batarya, microHDMI, WiFi, Bluetooth 4.0, GPS şeklinde özellikler mevcut.

DuPont™ Kevlar teknolojisi ile kaplanan telefonun sağlamlığı da endüstri standartlarının üzerine çıkıyor. Model için Atrix 2'nin Lapdock 100 aksesuarı da listelenmiş.

Daha çok iş dünyasına yönelik olduğu belirtilen modelin satış fiyatı ve tarihi bilinmiyor. Ancak sayfa üzerinde gelişmelerden haberdar olmak isteyenler için bir kayıt butonu eklenmiş.

http://www.motorola.com/us/consumers/MOTOROLA-ATRIX%E2%84%A2-HD/MB886-ATRIX-HD,en_US,pd.html?selectedTab=tab-1 Yorum Yaz
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usmcsas 7 yıl en beğenilen
mAh lara kanmayın Motorola her zaman en üst verimlilikle pil kullanımı sunar ;)
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Like a Sir 7 yıl
batarya 3300 olsaydı yine güzel olurdu , şimdi normal üst orta bir telefondan farkı yok
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DH Misafiri 7 yıl
Ben motorolanın tasarımlarını çok beğeniyorum. Özellikle dirait razr ve maxx çok güzel bir tasarıma sahipti. Önceki atrixde güzeldi tasarım olarak.
Bu telefonda güzel duruyor. Elime aldığımda kalite hissi uyandıracak gibi :))
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jovanovic 7 yıl
Normal atrix'e bir sey katmiyorsa gerek yok kullanan biri olarak...
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magicboyguccino 7 yıl
3 mikrofon ve ekran teknoljisi güzel duruyor.
motorola güzel cihazlar çıkarmaya başladı.
anlasılan kevlar malzemesini standart olarak kullanmaya başlayacak.
dikkat çekici diğer bir özelliği iç ve dış kompanentlerin suya karşı korumalı olması.
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baris5834 7 yıl
İyide çift çekirdekli bu kalınlığa sahip diğer modellerin bataryasıda bu seviyede sadece istisna bazı modeller var ama zaten onlar özellikle o amaç için yapılmış 3300 vs son çıkan 4 çekirdeklerde 2100-2000 var ama onlarda 4 çekirdek sonuçta aynı şey değil
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Hobar 7 yıl
anandtech.com/...
İşlemcisi snapdragon s4 müş. Biraz kaba durması dışında ben çok başarılı buldum. One X in pil ömründen, One S in pentile ekranından tiksinenler alabilir.
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b@d0 7 yıl
Atrixin abisi geliyor. Değiştirilebilir.
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alp0007 7 yıl
Artık bu özellikler standart olacak, tasarım bana sıradan gibi geldi. Herhalde batarya teknolojisi pek gelişmiyor.
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Virtual Reality 7 yıl
Bu devirde 1780mAh batarya şaka gibi
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meczupca 7 yıl
Motorola bi 3300 mah çıkardı ya artık batarya bunun altındaysa bizim türkler hayatta beğenmez motorolayı
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anelka4411 7 yıl
kasa cok saglam ve şık
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LKLC 7 yıl
tasarım ve ekran olmuş. ama batarya olmamış. herkes 3300 mah beklerken normalinde altında bir batarya ile gelmişler. işlemci qualcomm s4 ise sorun olmaz.
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tanreall 7 yıl
Şu Motorola'yı çok seviyorum ama ekranı bir türlü oturtamıyor. Çerçeveler çok kalın duruyor ve hem ekranı küçük gösteriyor, hem de kaba bir telefon izlenimi yaratıyor.
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baris5834 7 yıl
Lte desteği sadece qualcomm da vardı heralde yani klasik AT&T telefoni yani örneğin (lg nitro hd,galaxy s2 hd lte, vb. telefonları 5-6 tane var yanılmıyosam hepsindede 1.5ghz s3 işlemci ve adreno 220 kullanılıyodu.
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