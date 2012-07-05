4.5 inç ekranlı Motorola Atrix HD ortaya çıktı

Motorola'nın bir süredir üzerinde çalıştığı ve yeni amiral gemisi olacak Atrix serisinin son modeli Atrix HD resmi olarak tanıtıldı.





ABD'li AT&T operatörü tarafından satışa sunulacağı tahmin edilen model, 4.5 inçlik 1280 x 720 piksel çözünürlüğe sahip ve Colorboost ile daha canlı renkler sunan Gorilla Glass ekrana yer veriyor. Çift çekirdekli 1.5GHz saat hızına sahip işlemcinin detayları şimdilik belli değil.





1GB RAM, Android 4.0, 4 bant EDGE, 4 bant HSPA+ ve çift bant LTE desteği, 8GB dahili bellek, 8.4mm kalınlık, 8MP arka kamera, 1.3MP ön kamera, microSD girişi, akselerometre, yakınlık sensörü, ışık sensörü, 1780mAh batarya, microHDMI, WiFi, Bluetooth 4.0, GPS şeklinde özellikler mevcut.





DuPont™ Kevlar teknolojisi ile kaplanan telefonun sağlamlığı da endüstri standartlarının üzerine çıkıyor. Model için Atrix 2'nin Lapdock 100 aksesuarı da listelenmiş.





Daha çok iş dünyasına yönelik olduğu belirtilen modelin satış fiyatı ve tarihi bilinmiyor. Ancak sayfa üzerinde gelişmelerden haberdar olmak isteyenler için bir kayıt butonu eklenmiş.