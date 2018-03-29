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450 bin galonluk su NASA'nın uzay merkezinde işte böyle havaya uçuruldu

NASA, Florida'daki JFK Uzay Merkezi'nde ilginç bir deneme gerçekleştirdi. İşte tam 450 bin galonluk su kütlesinin havaya uçurulduğu test anlarından muhteşem görüntüler:
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
8,6b
1
12
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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NASA'nın insanlı Mars görevleri için tasarladığı tarihin en güçlü roketi SLS, büyük bir hızla geliştirilmeye devam ediyor. Florida'daki JFK Uzay Merkezi'nde SLS için geliştirilen yeni bir sistemin ilk testlerini gerçekleştiren NASA, tam 450 bin galonluk (yaklaşık 1.700.000 litre) su kütlesini havaya uçurarak muhteşem görüntüler ortaya çıkardı.


Devasa itki güçlerine sahip olan roketler, kalkış sırasında hem inanılmaz bir ısı yayıyor hem de etkisi kilometrelerce uzaklıkta bile hissedilebilecek gürültü problemleri ortaya çıkarıyor. Kalkış bölgesinde oluşan işte bu ekstrem koşullar nedeniyle de roket, uzay aracı, kalkış kompleksi ve genel anlamda tüm görev için çok büyük bir tehlike oluşuyor.
NASA ise, bu ekstrem koşulların herhangi bir probleme yol açmaması için temel anlamda ortama büyük su kütleleri püskürtmekten oluşan bir sistemden yararlanıyor.

Tabi söz konusu tarihin en güçlü roketi SLS olunca NASA'nın da önceki roketlerinde kullandığından daha etkili bir sisteme ihtiyacı olmuş. Bu sistemin ilk denemelerini geçtiğimiz Aralık ayında Florida'da gerçekleştiren uzay ajansı, tam 450 bin galonluk su kütlesini havaya uçurarak sistemin gücünü test etmek istemiş. Su kütlesi yaklaşık 30 metre yüksekliğe kadar ulaşırken NASA da testin başarıyla sonuçlandığını söylüyor.

http://www.dailymail.co.uk/news/article-5555439/Moment-450-000-gallons-water-burst-sky-temperature-control-test-Space-Center.html Yorum Yaz
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GetSomeRest 1 yıl en beğenilen
450bin galon ve 30 metre. Sizin birim anlayışınız bu mu? Yaşadığınız ülkenin birimlerinden haberiniz varmı. Bu hatayı diğer teknoloji haber siteleri de çok yapıyor azıcık dikkat edin.
450bin galon ve 30 metre. Sizin birim anlayışınız bu mu? Yaşadığınız ülkenin birimlerinden haberiniz varmı. Bu hatayı diğer teknoloji haber siteleri de çok yapı...
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Yanıtla +55
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s_mail 1 yıl
yahu arkadaş 450 bin galonu litreye neden çevirmezsiniz.
Haber editörü bir zahmet işini tam yap.
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-Lanaya- 1 yıl
Ortaligi karistiran amerika. Her seyde farkli bir birim kullaniyolar. yok feet, yok inch, galon, pound ...
1 Yanıt Yanıtla +17
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evil2302 1 yıl
Siz ne biçim yazım sorumlusunuz. Türkçemizde extrem ve problem diye bir kelime yok. Onun yerine "sıradışı" ve "sorun" kullanmanız gereklidir.
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dostum kertenkele 1 yıl
Yurtdışına çıkmaya başlayalı iyice yabancı oldunuz galon ne la sokağa çıkıp sorun bakalım galon un ne olduğunu bilen kaç kişi var
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ozzzy222 1 yıl
ulan 19 litreyi bir damacana kadar hayal edebilirsiniz. 1.7m lt yi nasıl hayal edeceksiniz :D krolar lşaskdlşasd
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Virtual Reality 1 yıl
Ay'a fırlatma rampası kurdukları zaman Dünya'nın yer çekimi ile uğraşmalarıda son bulacak. Dolayısıyla, roketlerden daha çok verim alınacak.
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Tutankhamun66 1 yıl
Kardeş sen haber yapma bir zahmet yakında benzine gelen zamlarıda galon başlığı ile duyurursun.
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zolzauza 1 yıl
Para bol her türlü fantaziyi... pardon testi yapıyor adamlar :)
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GelecektenGelenDinozor 1 yıl
450 bin galon yaklaşık 1 703 435 litre yapiyor. Editor ekleseymiş keske
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s_mail 1 yıl
yahu arkadaş 450 bin galonu litreye neden çevirmezsiniz.
Haber editörü bir zahmet işini tam yap.
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-Lanaya- 1 yıl
Ortaligi karistiran amerika. Her seyde farkli bir birim kullaniyolar. yok feet, yok inch, galon, pound ...
1 Yanıt Yanıtla +17
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Led Zeppelin 1 yıl -Lanaya-
İngiliz sömürgeleri imperial sistemi kullanıyor; sıkıntı Amerika da değil, kapalı kapılar ardından Dünya yı yöneten İngiltere de.
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hardtracker 1 yıl
metre yerine feet olmaliydi yanlis is
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