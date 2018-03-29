450 bin galonluk su NASA'nın uzay merkezinde işte böyle havaya uçuruldu







Devasa itki güçlerine sahip olan roketler, kalkış sırasında hem inanılmaz bir ısı yayıyor hem de etkisi kilometrelerce uzaklıkta bile hissedilebilecek gürültü problemleri ortaya çıkarıyor. Kalkış bölgesinde oluşan işte bu ekstrem koşullar nedeniyle de roket, uzay aracı, kalkış kompleksi ve genel anlamda tüm görev için çok büyük bir tehlike oluşuyor. NASA'nın insanlı Mars görevleri için tasarladığı tarihin en güçlü roketi SLS, büyük bir hızla geliştirilmeye devam ediyor. Florida'daki JFK Uzay Merkezi'nde SLS için geliştirilen yeni bir sistemin ilk testlerini gerçekleştiren NASA, tam 450 bin galonluk (yaklaşık 1.700.000 litre) su kütlesini havaya uçurarak muhteşem görüntüler ortaya çıkardı.Devasa itki güçlerine sahip olan roketler, kalkış sırasında hem inanılmaz bir ısı yayıyor hem de etkisi kilometrelerce uzaklıkta bile hissedilebilecek gürültü problemleri ortaya çıkarıyor. Kalkış bölgesinde oluşan işte bu ekstrem koşullar nedeniyle de roket, uzay aracı, kalkış kompleksi ve genel anlamda tüm görev için çok büyük bir tehlike oluşuyor.

NASA ise, bu ekstrem koşulların herhangi bir probleme yol açmaması için temel anlamda ortama büyük su kütleleri püskürtmekten oluşan bir sistemden yararlanıyor.



Tabi söz konusu tarihin en güçlü roketi SLS olunca NASA'nın da önceki roketlerinde kullandığından daha etkili bir sisteme ihtiyacı olmuş. Bu sistemin ilk denemelerini geçtiğimiz Aralık ayında Florida'da gerçekleştiren uzay ajansı, tam 450 bin galonluk su kütlesini havaya uçurarak sistemin gücünü test etmek istemiş. Su kütlesi yaklaşık 30 metre yüksekliğe kadar ulaşırken NASA da testin başarıyla sonuçlandığını söylüyor.

http://www.dailymail.co.uk/news/article-5555439/Moment-450-000-gallons-water-burst-sky-temperature-control-test-Space-Center.html