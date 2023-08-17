Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesini yapay zekayla taklit eden dolandırıcı yakalandı

Tam Boyutta Gör Yapay zeka, ses klonlama ile yapılan ve son dönemlerde popüler olan “AI Cover” örnekleri her ne kadar eğlenceli bir şey gibi görünse de teknolojinin bir de karanlık tarafı bulunuyor. Yapay zeka sayesinde artık gerçeğinden neredeyse ayırt edilmesi imkansız kalitede ses klonlama yapmak mümkün. Bunun bir örneği de Türkiye’den geldi.

Dolandırıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesini yapay zekayla taklit etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini yapay zekayla taklit ederek üst düzey kamu görevlilerini ve iş insanlarını dolandırmaya çalışan şahsı yakalamak için MİT tarafından operasyon başlatıldı. Çalışmalar sonucu, yabancı uyruklu kişiler üzerine aldığı 10'dan fazla farklı GSM hattından iş insanlarını arayan şüphelinin kimliği ve konumu tespit edildi.

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Yapılan açıklamaya göre şüpheli, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) siber güvenlikle ilgili birimlerinin hassas çalışmaları sonucu kısa sürede yakalanarak, emniyet birimlerine teslim edildi. Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi yapay zeka teknolojilerinde yaşanan son dönemde ilerleme bu tip dolandırıcılık faaliyetlerini daha da tehlikeli bir hale getiriyor.

Dolandırıcılar vatandaşları gerek sosyal medya aracılığıyla gerekse de doğrudan telefonları aracılığıyla tanıdıkları bir sesi kullanarak arayabiliyor. Bu tip bir durumla karşılaşıldığında duyduğunuz kişinin gerçek olmayabileceğini akılda tutmak son derece önemli. Önceki bir haberimizde yapay zeka ses klonlama ile bir annenin kızının kaçırıldığına inandığını aktarmıştık. Yapay zeka ses klonlama teknolojilerinde yaşanan gelişmeler neticesinde artık sadece üç saniyelik bir ses verisinden kişinin sesinin tüm tonlamalarını taklit edebilmek mümkün.

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Erdoğan’ın sesini yapay zekayla taklit eden dolandırıcı yakalandı