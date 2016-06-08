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4.5G şebekelerinin en yeni özellikleri dünyada ilk defa Turkcell’de test ediliyor

Turkcell, Huawei ile yaptığı işbirliği çerçevesinde 4.5G teknolojisinin en yeni özelliklerini dünyada ilk defa kendi şebekesinde test ediyor. Yeni özellikleri ilk Turkcell kullanıcıları deneyecek.
2 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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4.5G şebekelerinin en yeni özellikleri dünyada ilk defa Turkcell’de test ediliyor
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4.5G’de dünyanın en güçlü şebekelerinden birisini Türkiye’de kuran Turkcell, şimdi de Huawei işbirliği ile 4.5G’de kullanılan yeni teknolojileri henüz geliştirme aşamasındayken kendi şebekesinde test etmeye başladı. Antalya’da gerçekleştirilen proje kapsamında test edilen 4.5G’deki yeni özelliklerin uygulama alanları endüstriden giyilebilir teknolojilere, tarımdan akıllı şehir bileşenlerine kadar onlarca farklı alana yayılıyor.

Kuruöz: “Amacımız dünyada 5G’de öncü rol oynamak”

Huawei şebekesinde en yeni 4.5G teknolojilerinin dünyada ilk kez Turkcell şebekesinde test edilmesinin önemine değinen Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İlker Kuruöz şunları söyledi: “Türkiye’de 1 Nisan’dan itibaren çok önemli bir dönüşümü yaşamaya başladık. Öyle ki dünyadaki en güçlü 4.5G şebekesi artık Türkiye’de. Amacımız 4.5G’nin getirdiği teknolojik yeniliklerden dünyada ilk defa Turkcell’lilerin faydalanmasını sağlamak. Ancak işimiz burada bitmiyor. Bu aslında 5G’ye giden yol. Mobil şebekeler yeni teknolojilere artık çok daha hızlı adapte olurken, biz de burada en güncel sürümleri dünyada ilk defa kullanarak 5G’de global ölçekte öncü rol oynamak istiyoruz.”

4.5G’de en yeni özellikler

Turkcell’in altyapı kurulumundaki iş ortaklarından birisi olan Huawei’in 4.5G yazılımında 11.1 sürümü dahi dünyada operatörlerin kullanımına henüz açılmamışken, Antalya’da gerçekleştirilen testlerde 12.1 sürümünün canlı şebeke denemeleri yapılıyor. Turkcell şebekesinde test edilen 4.5G yazılımları 2017 yılından itibaren dünyada kullanılmaya başlanacak. Bu proje kapsamında 4.5G’de akıllı ev ve akıllı şehir bileşenlerinden giyilebilir cihazlara, tarımsal çözümlerden akıllı araç ve trafik çözümlerine ve sağlık birimlerinin uzaktan takibine kadar farklı sektörlerdeki işlemleri yapmak çok daha efektif hale geliyor. Turkcell ile Huawei geçtiğimiz yıl 5G’de ortak çalışmalar yapmak için de bir çerçeve anlaşma imzalamıştı.


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strathmorea 2 yıl en beğenilen
Reklamları izlediniz.
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Firaristt 2 yıl
Gerçekten gına geldi en süper biziz haberleri. Rusya'dan askeri olarak üstünüz, Turkcell süper, TT iletişim devi, süper güç ülkemiz, Yüce liderimiz var... Valla yeter artık baydı şu haberleriniz. Yandaşlık yaparcasına haber yapacaksanız biz de başka sitelere gideriz. Yapmadım mı? Chip'te yaptığım gibi yine yaparım.

İnanmayan bakabilir, Chip'te 3000'den fazla mesajım var, kaç yıldır da tek mesajım yok, işim düşmedikçe de girmiyorum.
Gerçekten gına geldi en süper biziz haberleri. Rusya'dan askeri olarak üstünüz, Turkcell süper, TT iletişim devi, süper güç ülkemiz, Yüce liderimiz var... Vall...
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1 Yanıt Yanıtla +41
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Ken Block43 2 yıl
Şu ensarcıları burda haber yapmayın be
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DH Misafiri 2 yıl
Öncelikle 3gyi düzgün versinler sonrada 4.5g gelice bazı bölgelerde 3gyi kapatmasınlar ondansonra bakarız fiyatlara diyeceğim yok zaten alınan maşlara göre en pahalısını biz kullanıyoruz herşeyin nede olsa herşey ülkemizde lüks yaşamak ta buna dahil
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ASYAKURDU 2 yıl
slckaydemir
Ne testi kardeşim istanbulun orta yerinde hala telefon çekmiyor.Nereye yatırım yapıyorsunuz anlamadım ki her yerimiz baz istasyonu olmuş hala arka oda da telefon çekmiyor.

şebeke cekmesi konum kapsama alanı duvarlar kolonlar vb etkenlere baglıdır
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slckaydemir 2 yıl
Ne testi kardeşim istanbul'un orta yerinde hala telefon çekmiyor.Nereye yatırım yapıyorsunuz anlamadım ki her yerimiz baz istasyonu olmuş hala arka oda da telefon çekmiyor.
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dobrasam 2 yıl
turkcell ve avea bedava verseler işim olmaz adları batsın
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Telefonunu seven bilge 2 yıl
Haber tek cümle hadi 2 cümle olsun, açıklanabilecekken aynı şeyleri paragrafa 3 kez yazarak sayfayı doldurmuşsunuz ama asıl bilinmesi gereken konulara değinilmemiş. Ayrıca 4.5g falan filan en güncel en öncü teknoloji diye övüneceklerine 1 megabit sınırsız interneti müşterilerine veremeyen operatörleri bu kadar da şey etmemek gerekiyor. Adamlar alt yapılarına güvenseler verirler ama veremiyorlar. Dünyadaki en hızlı internet bizde olsa ne yazar ben kullanamadıktan sonra. Altıma ferrari vereceksin ama sokağın başından sonuna kadar sür bir ay sonra yine gel sürersin diyeceksin. İstemez o kadar paraya gider iskender yerim midem bayram eder daha iyi.
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DeepNote 2 yıl
Tabi la manyak mısın, eh hızlısı hatta en azılı 4.5 g şeysi bizde.
Mesela ben oyun oynarken telefon çalınca oyun otomatik olarak donuyor, bütün gücü telefonla konuşmaya ayırıyor. Zaten aynı anda telefonla konuşup, diğer sayfadan internete kim girer ki ?
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Bfg10k 2 yıl
Yakında DH de ensar a destek verdiğini açıklar.
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asosyal mühendis 2 yıl
96 kbps ile akıllı ev.
Hata: buzdolabına erişemiyoruz. Kod 384 - kota doldu hızınız yavaşladı.
Sonuç. Buzdolabı 2 saat sonra kapandı.
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AskN0More 2 yıl
Haber konusu fena değil içeriği dolu olsa idi begenebilirdim. Ama bu bos icerikle reklamdan baska birşey değil gibi gorunuyor.o yüzden bu sekılde degerlendıren arkadaslara kızmayın.
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aycibin 2 yıl
Çocuk tecavuzculerinin sponsoru
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