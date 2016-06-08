4.5G şebekelerinin en yeni özellikleri dünyada ilk defa Turkcell’de test ediliyor

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4.5G’de dünyanın en güçlü şebekelerinden birisini Türkiye’de kuran Turkcell, şimdi de Huawei işbirliği ile 4.5G’de kullanılan yeni teknolojileri henüz geliştirme aşamasındayken kendi şebekesinde test etmeye başladı. Antalya’da gerçekleştirilen proje kapsamında test edilen 4.5G’deki yeni özelliklerin uygulama alanları endüstriden giyilebilir teknolojilere, tarımdan akıllı şehir bileşenlerine kadar onlarca farklı alana yayılıyor.

Kuruöz: “Amacımız dünyada 5G’de öncü rol oynamak”

Huawei şebekesinde en yeni 4.5G teknolojilerinin dünyada ilk kez Turkcell şebekesinde test edilmesinin önemine değinen Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İlker Kuruöz şunları söyledi: “Türkiye’de 1 Nisan’dan itibaren çok önemli bir dönüşümü yaşamaya başladık. Öyle ki dünyadaki en güçlü 4.5G şebekesi artık Türkiye’de. Amacımız 4.5G’nin getirdiği teknolojik yeniliklerden dünyada ilk defa Turkcell’lilerin faydalanmasını sağlamak. Ancak işimiz burada bitmiyor. Bu aslında 5G’ye giden yol. Mobil şebekeler yeni teknolojilere artık çok daha hızlı adapte olurken, biz de burada en güncel sürümleri dünyada ilk defa kullanarak 5G’de global ölçekte öncü rol oynamak istiyoruz.”

4.5G’de en yeni özellikler

Turkcell’in altyapı kurulumundaki iş ortaklarından birisi olan Huawei’in 4.5G yazılımında 11.1 sürümü dahi dünyada operatörlerin kullanımına henüz açılmamışken, Antalya’da gerçekleştirilen testlerde 12.1 sürümünün canlı şebeke denemeleri yapılıyor. Turkcell şebekesinde test edilen 4.5G yazılımları 2017 yılından itibaren dünyada kullanılmaya başlanacak. Bu proje kapsamında 4.5G’de akıllı ev ve akıllı şehir bileşenlerinden giyilebilir cihazlara, tarımsal çözümlerden akıllı araç ve trafik çözümlerine ve sağlık birimlerinin uzaktan takibine kadar farklı sektörlerdeki işlemleri yapmak çok daha efektif hale geliyor. Turkcell ile Huawei geçtiğimiz yıl 5G’de ortak çalışmalar yapmak için de bir çerçeve anlaşma imzalamıştı.