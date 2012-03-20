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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

4.6-inç HD ekranlı Motorola Droid Fighter'ın fotoğrafı internete sızdırıldı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
17,2b
1
28
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Motorola cephesinde yaşanan kısa süreli bir durgunluğun ardından yepyeni bir akıllı telefon, Droid Razr Maxx ile yan yana görüntülendi.
12 Nisan'da Verizon Wireless - Motorola işbirliğiyle tanıtılacağı üzerinde durulan akıllı telefonun, Droid Fighter olarak isimlendirileceği konuşuluyor. Gelen iddialara göre 4.6-inç boyutunda ve 720 x 1280 piksel (HD) çözünürlüğünde dokunmatik ekrana yer verilecek Droid Fighter, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 4.0 Ice Cream Sandwich versiyonunu kullanacak. Ekranın altında herhangi bir kapasitif menü tuşu bulunmayan akıllı telefonun, Droid Razr Maxx ile benzer şekilde 3300 mAh'lik bataryayla geleceği iddialar arasında.
Motorola Droid Fighter'ın basın duyurusunu merakla bekliyoruz.

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melancohly 7 yıl en beğenilen
Yeni ürünlerin bütün sızdırılan fotoğraflarıda nedense hep vga kamera ile çekilir iyi mi:))
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melancohly 7 yıl
er-soy
melancohlyYeni ürünlerin bütün sızdırılan fotoğraflarıda nedense hep vga kamera ile çekilir iyi mi:))
Gizli kameralarla çekiliyor demekki. Tesislere canon d5 Lé sokmazlar çalışanları.

Zannediyor musun ki bunlar firmaların haberi olmadan sızdırılıyor.İsterlerse 'Canon 5d' ile de çekebilirler.Tamamen pazarlama stratejisi.Barda unutulan iphonelar gördü bu forumlar..
er-soymelancohlyYeni ürünlerin bütün sızdırılan fotoğraflarıda nedense hep vga kamera ile çekilir iyi mi:))Gizli kameralarla çe...
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cokobo 7 yıl
3300 insana huzur veriyor...
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synchro 7 yıl
keşke 4.3 inch olsaymış tadından yenmezmiş, ama böyle de çok iyi
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maliaslaner 7 yıl
Arkadaş razr maxx geldi de fighter modelini mi tanıtıyor. Motorolanın türkçe resmi sitesi bile yok.
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South Korea 7 yıl maliaslaner
maliaslaner

Arkadaş razr maxx geldi de fighter modelini mi tanıtıyor. Motorolanın türkçe resmi sitesi bile yok.

eskiden vardı güzeldi hellomoto.com dan giriyoduk ozamanlar malesef şuan yok
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eeevrim 7 yıl
birde utanmadan kulağıma götürebilceğim pantolonumun bir cebini sadece ona ayırmak zorunda kalmayacağım bir afet yapsalar ne guzel olur
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nedensiz07 7 yıl
taşıyabileneymiş :
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apokaliptik07 7 yıl
Cem uzanın etkisinden kurtulmuşa benziyorlar..
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inexo 7 yıl apokaliptik07
apokaliptik07
Cem uzanın etkisinden kurtulmuşa benziyorlar..

ne etkisi yahu
Google satın aldı işte arkasında dev bir şirket var olay bu
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Nz9 7 yıl
Motorola 14.7 inç Full HD ekranlı yeni telefonunu tanıttı.
Şirket yetkilileri cihazda 187 çekirdekli tegra 89 u kullandıklarını belirtti. Ve üst düzey yöneticilerden biri olan xxxx konuşma sonunda şunu da ekledi : " Taşıyabilene " sonrasında sırıtmalar gülmeler falan işte.
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alcakkofte 7 yıl Nz9
Nz9

Motorola 14.7 inç Full HD ekranlı yeni telefonunu tanıttı.

Şirket yetkilileri cihazda 187 çekirdekli tegra 89 u kullandıklarını belirtti. Ve üst düzey yöneticilerden biri olan xxxx konuşma sonunda şunu da ekledi : " Taşıyabilene " sonrasında sırıtmalar gülmeler falan işte.

espri mi şimdi bu? ne alaka?
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nedensiz07 7 yıl
motorolayı hıc sevmem ama en guclu bataryayı moto koyyuyor. motorola 3000 leri korken bb veya sony ne yapıyor anlamak guc hala 1200 mah lik telefonlar cıkartıyolar sırtımızda kamyon akusuyle gezcez yakında :d
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E_Aydin35 7 yıl
Kaç Mp kamera ile çekilmiş bu fotoğraf yahu? :)) Tasarım konusunda pek netlik bir görüntü olmasada klişe bir tasarıma sahip ancak gerçekten batarya etkileyici..
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alcakkofte 7 yıl
kaç gündür bold alacam 1000 mAh bataryası var 12 saat gidiyo meret o kadar tereddütlüym ki.. hele bunu görünce hepten vazgeçtim. RIM nasıl bir Ar-Gen varsa örnek olsun 3.3 demekki konabiliyomus.
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erci501 7 yıl
batarya kral olmuş. tüm üreticilere örnek olur inşallah.
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mert1907 7 yıl
Tuşsuz tasarim ve 3300 mah batarya ile gayet iş gören bir model olmuş.
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