4.6-inç HD ekranlı Motorola Droid Fighter'ın fotoğrafı internete sızdırıldı

Motorola cephesinde yaşanan kısa süreli bir durgunluğun ardından yepyeni bir akıllı telefon, Droid Razr Maxx ile yan yana görüntülendi.



12 Nisan'da Verizon Wireless - Motorola işbirliğiyle tanıtılacağı üzerinde durulan akıllı telefonun, Droid Fighter olarak isimlendirileceği konuşuluyor. Gelen iddialara göre 4.6-inç boyutunda ve 720 x 1280 piksel (HD) çözünürlüğünde dokunmatik ekrana yer verilecek Droid Fighter, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 4.0 Ice Cream Sandwich versiyonunu kullanacak. Ekranın altında herhangi bir kapasitif menü tuşu bulunmayan akıllı telefonun, Droid Razr Maxx ile benzer şekilde 3300 mAh'lik bataryayla geleceği iddialar arasında.



Motorola Droid Fighter'ın basın duyurusunu merakla bekliyoruz.

