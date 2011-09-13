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4.7-inç ekranlı ve Android Gingerbread'li HTC Runnymede'in basın görseli yayınlandı

7 yıl
26,7b
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22
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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HTC, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in gücünü arkasına alan modellerini desteklemeye devam ediyor. Kısa bir süre önce teknik özellik listesi internet ortamına sızdırılan Runnymede'in basın görseli Pocket-now tarafından paylaşıldı.

Tayvan merkezli firmanın, 20 Eylül'de New York'da düzenleyeceği etkinlikte tanıtacağı tahmin edilen Runnymede, gelen bilgilere göre 1.5 GHz saat hızında çalışan tek çekirdekli Qualcomm MSM8255 işlemci, 768 MB RAM, Android 2.3.4 ''Gingerbread'' işletim sistemi, Sense 3.5 arayüzü, GSM şebekesi ile HSPA (HSDPA: 14.4 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısı desteği, 16 GB / 32 GB eMMC bellek seçeneği, 4.7-inç boyutlu - 480 x 800 piksel (WVGA) dokunmatik kapasitif Super LCD ekran, Bluetooth 3.0, Wi-Fi 802.11n, DLNA, GPS, jiroskop, 3.5 mm kulaklık girişi, çift mikrofon, FM radyo, 1.3 megapiksel ön kamera, 8 megapiksel kamera, f/2.2 diyaframlı objektif, otomatik odaklama, çift LED flaş, 720p video kaydı ve 1600 mAh batarya gibi özelliklere ev sahipliği yapacak. 

9.9 mm kalınlığında tasarlanan akıllı telefonun Beats Audio imzalı kulaklıklarla geleceği iddialar arasında. HTC cephesinde yaşanacak gelişmeleri merakla bekliyoruz.

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leon23 7 yıl en beğenilen
ekran çözünürlüğü ve batarya önemli sorunlar artık en azından daha gelişmiş bataryalar ile karşılaşmak istiyoruz.Tam mevzunun orta yerinde pili bitsin istemiyoruz :D
ekran çözünürlüğü ve batarya önemli sorunlar artık en azından daha gelişmiş bataryalar ile karşılaşmak istiyoruz.Tam mevzunun orta yerinde pili bitsin istemiyor...
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oktayakgoz 7 yıl
steve jobs hiç sevmem ama fikirleri gerçekten doğru. 3.5 dan sonra belki 3.7 bundan sonrası kesinlikle mobil için iyi bi boy değil. 4.3 ekran telefon var iki elimle kullanmak zorundayım.
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NomadCRY 7 yıl
4.5" e kadar bir şey demem eyvallah diyip kullanırız ama 4.7" lik ekrana o çözünürlüğü koyarlarsa bu telefonu almamaktan başka bir çaremiz kalmıyor.PPI oranı rakiplerine oranla düşük olacak.O ekrana o çözünürlük kaliteyi oldukça azaltacağından ve neredeyse tablet boyutlarında bir telefon olduğundan biraz gereksiz bir model olmuş.Ayrıca kullandıkları işlemciyi anlamak mümkün değil.Tek çekirdekli işlemci mi?HTC'ye yakışmadı bu.Zaten tek çekirdekli işlemci bir çok şeyi kısıtlarken çözünürlüğün artırılabilmesini de kısıtlıyor.

2012 telefonların altın yılı olacak.4 çekirdekli 2.5 GHz CPU'ya sahip 4.65" lik telefonların gelmesi bekleniyor.Ki bu da doğru.Beklenmeli.Texas Instruments'ın yol haritasında 2012'de bu işlemcileri üreteceğini gösteren bilgiler ortada.Bakalım neler olacak, daha da önemlisi Apple ne yapacak?Sanırım iPhone 4S'ten sonraki modelin çıkması pek uzun sürmeyecek.
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zavtra 7 yıl
ya anladığım kadarı ile bu biraz prestij telefonu olacak. yani müzik severlere hitaben. beats imzalı kulaklıktan bahsediliyor.
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Carfreak 7 yıl
sense 3.5 resmi olarak ilk buna eklenmiş galiba
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djisis 7 yıl
Ekranın büyüklüğü ile batarya tüketim oranının fazla bir ilgili olmuyor,
Yani ele alınacak çok büyük bir değer farkı yok,
Ama şu anki batarya oranları çok kötü,
Yeni bir pil teknolojisi üzerinde çalışma yapıp bir an önce hayata geçirmeleri gerekiyor,
Şu anki teknolojiyle 2000+ mah batarya kullanan cihazların kalınlıkları çok çok büyük olur, (Samsung'un modeli gibi)
Yada genişliği baya bir abartı olur,
Adamlar telefonun batarya hariç parçalarına resmen %30-40 bir alan bırakıyor,
Geri kalan alanı ise batarya kaplıyor,
Diğer bir konuysa önceden win mobile işletim sistemlerinde rom'u optimize ederek pil süresini uzatabiliyorduk, (Hala kullandığım omnia'nın 7-10 gün arası pil süresi var)
Android'te ne kadar optimize etsekte telefon atari gibi elimizden düşmediği için pil süresini uzatamıyoruz :)
Fakat tek çekirdek işlemci ve ekran çözünürlüğü kötü olmuş,
Ram konusu o kadar öenmli değil, bu cihaz için yeterli bir seviye,
Ama Beats Audio kulaklıkla gelir ve fiyatıda uygun seviyede tutarlarsa alınası bir telefon...
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silver021 7 yıl
samsung galaxy note bunu yerle yeksan eder. :) HTC bu modelinde korkunç bir hata yapmış. hem LCD kullanmakla hemde çözünürlükten kısmakla.
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Al PaC 7 yıl
Telefonda 4"- 4.3" ten büyük ekran bence mobilite ve kullanım açısından negatif bir değer. Hele 4.7" yapıp da 800*480 koymak hepten ziyan. Farklılaştırma alanında sıkıntı çeken firmalar şimdi de ekran büyütme yoluyla yeni moda yaratma peşindeler.
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arel.gr 7 yıl
bu tasarım apple bull'un saldirisina ugrayabilir!
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Nétwork 7 yıl
T20'de bile 1400 mAh var, bunlar hala 1xxx mAh bataryalar kullanıyor. O sisteme 2000+ şart.
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LKLC 7 yıl
ön tasarımı çok kötü olmuş.
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nejat_80 7 yıl
fos modellere devam htc.
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yc#1 7 yıl
4.7" ekranlı telefona 1600 mAh batarya
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ColDasHeLL 7 yıl
semih611
batarya konusunda anlamadıgım samsungun yenı multımedyalı cıhazı (su yenı cıkan 2500 mah tı sanırım)androidli olanın bataryası baya ıyı bu neden telefona uyarlanmıyor

sanırım bataryanın kapasitesi arttıkca boyut ve genişligi artıyor adamlar telefonun arkasını inceligini %50 bataryaya gore yaptıkları için uygun olanı koyuyolar .
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