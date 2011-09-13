4.7-inç ekranlı ve Android Gingerbread'li HTC Runnymede'in basın görseli yayınlandı

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HTC, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in gücünü arkasına alan modellerini desteklemeye devam ediyor. Kısa bir süre önce teknik özellik listesi internet ortamına sızdırılan Runnymede'in basın görseli Pocket-now tarafından paylaşıldı.
Tayvan merkezli firmanın, 20 Eylül'de New York'da düzenleyeceği etkinlikte tanıtacağı tahmin edilen Runnymede, gelen bilgilere göre 1.5 GHz saat hızında çalışan tek çekirdekli Qualcomm MSM8255 işlemci, 768 MB RAM, Android 2.3.4 ''Gingerbread'' işletim sistemi, Sense 3.5 arayüzü, GSM şebekesi ile HSPA (HSDPA: 14.4 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısı desteği, 16 GB / 32 GB eMMC bellek seçeneği, 4.7-inç boyutlu - 480 x 800 piksel (WVGA) dokunmatik kapasitif Super LCD ekran, Bluetooth 3.0, Wi-Fi 802.11n, DLNA, GPS, jiroskop, 3.5 mm kulaklık girişi, çift mikrofon, FM radyo, 1.3 megapiksel ön kamera, 8 megapiksel kamera, f/2.2 diyaframlı objektif, otomatik odaklama, çift LED flaş, 720p video kaydı ve 1600 mAh batarya gibi özelliklere ev sahipliği yapacak.
9.9 mm kalınlığında tasarlanan akıllı telefonun Beats Audio imzalı kulaklıklarla geleceği iddialar arasında. HTC cephesinde yaşanacak gelişmeleri merakla bekliyoruz.
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2012 telefonların altın yılı olacak.4 çekirdekli 2.5 GHz CPU'ya sahip 4.65" lik telefonların gelmesi bekleniyor.Ki bu da doğru.Beklenmeli.Texas Instruments'ın yol haritasında 2012'de bu işlemcileri üreteceğini gösteren bilgiler ortada.Bakalım neler olacak, daha da önemlisi Apple ne yapacak?Sanırım iPhone 4S'ten sonraki modelin çıkması pek uzun sürmeyecek.
Yani ele alınacak çok büyük bir değer farkı yok,
Ama şu anki batarya oranları çok kötü,
Yeni bir pil teknolojisi üzerinde çalışma yapıp bir an önce hayata geçirmeleri gerekiyor,
Şu anki teknolojiyle 2000+ mah batarya kullanan cihazların kalınlıkları çok çok büyük olur, (Samsung'un modeli gibi)
Yada genişliği baya bir abartı olur,
Adamlar telefonun batarya hariç parçalarına resmen %30-40 bir alan bırakıyor,
Geri kalan alanı ise batarya kaplıyor,
Diğer bir konuysa önceden win mobile işletim sistemlerinde rom'u optimize ederek pil süresini uzatabiliyorduk, (Hala kullandığım omnia'nın 7-10 gün arası pil süresi var)
Android'te ne kadar optimize etsekte telefon atari gibi elimizden düşmediği için pil süresini uzatamıyoruz :)
Fakat tek çekirdek işlemci ve ekran çözünürlüğü kötü olmuş,
Ram konusu o kadar öenmli değil, bu cihaz için yeterli bir seviye,
Ama Beats Audio kulaklıkla gelir ve fiyatıda uygun seviyede tutarlarsa alınası bir telefon...
sanırım bataryanın kapasitesi arttıkca boyut ve genişligi artıyor adamlar telefonun arkasını inceligini %50 bataryaya gore yaptıkları için uygun olanı koyuyolar .
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