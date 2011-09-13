4.7-inç ekranlı ve Android Gingerbread'li HTC Runnymede'in basın görseli yayınlandı

HTC, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in gücünü arkasına alan modellerini desteklemeye devam ediyor. Kısa bir süre önce teknik özellik listesi internet ortamına sızdırılan Runnymede'in basın görseli Pocket-now tarafından paylaşıldı.





Tayvan merkezli firmanın, 20 Eylül'de New York'da düzenleyeceği etkinlikte tanıtacağı tahmin edilen Runnymede, gelen bilgilere göre 1.5 GHz saat hızında çalışan tek çekirdekli Qualcomm MSM8255 işlemci, 768 MB RAM, Android 2.3.4 ''Gingerbread'' işletim sistemi, Sense 3.5 arayüzü, GSM şebekesi ile HSPA (HSDPA: 14.4 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısı desteği, 16 GB / 32 GB eMMC bellek seçeneği, 4.7-inç boyutlu - 480 x 800 piksel (WVGA) dokunmatik kapasitif Super LCD ekran, Bluetooth 3.0, Wi-Fi 802.11n, DLNA, GPS, jiroskop, 3.5 mm kulaklık girişi, çift mikrofon, FM radyo, 1.3 megapiksel ön kamera, 8 megapiksel kamera, f/2.2 diyaframlı objektif, otomatik odaklama, çift LED flaş, 720p video kaydı ve 1600 mAh batarya gibi özelliklere ev sahipliği yapacak.





9.9 mm kalınlığında tasarlanan akıllı telefonun Beats Audio imzalı kulaklıklarla geleceği iddialar arasında. HTC cephesinde yaşanacak gelişmeleri merakla bekliyoruz.

