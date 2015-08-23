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4.85mm kalınlığındaki Oppo R5s duyuruldu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,7b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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4.85mm kalınlığındaki Oppo R5s duyuruldu

Geçen yıl bir dönem dünyanın en ince akıllı telefonunu elinde bulunduran ve sonrasında hemşehrisi Vivo'ya devreden Oppo R5, bu yıl donanımı biraz daha elden geçirerek yeniden satışa sunuldu.

Oppo R5s adındaki model 4.85mm kalınlığındaki profilinden taviz vermiyor ve bazı noktalarda iyileştirmeler sunuyor. 5.2 inçlik Full HD çözünürlükte ekrana sahip model 64-bitlik 8 çekirdekli Snapdragon 615 yongasetinden gücünü alıyor. 1.5GHz saat hızında çalışan Snapdragon 615 yongaseti 4 adet Cortex-A53 ve yine 4 adet Cortex-A53 çekirdeğini birarada çalıştırıyor. Beraberinde ise Adreno 405 grafik birimini getiriyor. 

Modelde farklı olarak 2GB RAM seviyesi 3GB'a yükseltilmiş. 16GB depolama kapasitesi ise 32GB'a çıkmış. Bunun haricinde değişiklik yok. Ancak bu sayede performansın biraz daha artacağını söyleyebiliriz. Batarya 2000mAh gücünde tutulmuş. Ancak VOOC mini adlı şarj adaptörü ile 30 dakika şarjda yüzde 75 dolum kapasitesine ulaşılabiliyor. 

13MP çözünürlükteki Sony IMX214 arka kamera sensörü firmanın yazılımsal desteği ile artarda çekilen resimleri birleştirerek 50MP çözünürlüğünde görüntüler hazırlayabiliyor. Ön kamera ise 5MP çözünürlüğünde. Ancak 3.5mm kulaklık girişinin mevcut olmadığını belirtelim. 

Değişiklik olmasına karşın modelin Android 4.4.4 işletim sistemine dokunulmamış. Bu açıdan hayal kırıklığı oluşturan cihaz 226$ fiyat etiketi ile firmanın Avrupa sitesinde boy göstermeye başladı. Ancak henüz satış mevcut değil.  

http://www.phonearena.com/news/Oppo-R5s-unveiled-offering-a-higher-specd-version-of-the-svelte-Oppo-R5_id72938 Yorum Yaz
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turktacettin 4 yıl en beğenilen
telefonun en büyük özelliğinin inceliği olmasına rağmen içerikte bunu görebileceğimiz tek bir fotoğraf bile yok. daha sonraki haberlerde umarım daha dikkatli olunur !
telefonun en büyük özelliğinin inceliği olmasına rağmen içerikte bunu görebileceğimiz tek bir fotoğraf bile yok. daha sonraki haberlerde umarım daha dikkatli ol...
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V4LKyR 4 yıl
3.5 mm kulaklık girişi yok, Android 4.4.4 ile geliyor ve bataryası 2000 mAh. Sadece şu VOOC olayı hoşuma gitti.
Maksimum 700TL ederi var. Daha fazlasını vermem.
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Tal. 4 yıl
3.5mm kulaklık girişi yok.
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Sylargray 4 yıl
Firmalar şu incelik sevdasından vazgeçip şu telefonlara rahat 2 günü tamamlayabilecek bataryalar koysalar da millet telefonlarını gönül rahatlığıyla kullabilse. Şarjı çabuk bitmesin diye ekran parlaklığını kıs, 3g'yi kapat, güç tasarruf modunu aç falan derken o kadar para verdiğimiz telefonları 3310 gibi kullanıyoruz.
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aycibin 4 yıl
4G şunun şurasında 7 aya geliyor.bugün 3G'de 1 gün telefon kullananlar.o zaman bir daha görüşelim.bu devirde yoğun kullanımda minimum 1buçuk gün gitmeyen telefon alınmaz.
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brshr 4 yıl
ali_0017
3,5mm jak yok derken hiç mi kulaklık girişi yok yoksa 2.5mm olanlardan mı var? ya da kendi geliştirdikleri bi kulaklık girişimi var konuyu aydınlatırsanız daha iyi olur

Olsa ne olur olmasa ne olur satın mı alacaksınız sanki! Öyle bir sormuşsunuz ki "sipariş verecem ama önce 3,5 mm kulaklık girişi olup olmadığı öğrenmem lazım yoksa almam" der gibi
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ali_0017 4 yıl brshr
brshr
ali_0017
3,5mm jak yok derken hiç mi kulaklık girişi yok yoksa 2.5mm olanlardan mı var? ya da kendi geliştirdikleri bi kulaklık girişimi var konuyu aydınlatırsanız daha iyi olur

Olsa ne olur olmasa ne olur satın mı alacaksınız sanki! Öyle bir sormuşsunuz ki "sipariş verecem ama önce 3,5 mm kulaklık girişi olup olmadığı öğrenmem lazım yoksa almam" der gibi

Oppo r5 almayı istediğim tek telefon kuzenim su an japonyada ordan çine geçme durumu var eğer geçerse alacak. Geçemezse alamayacak.. Bence bilip bilmeden konuşmayın atıp tutmayın!!
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Strange Night 4 yıl
Android KitKat çıkalı neredeyse 2 yıl olmasına rağmen Android 4.4.4 koymuşlar
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Batuist 4 yıl
kim ince telefon istedi ki???
Arkadaş bu teknoloji şirketleri kör ve sağır olmalılar..
Yap 5mm daha kalın adam gibi pil koy sonra yarım saat şarj et %75 dolsun deme.. telefon ince ama öteki cepte birde şarj aleti olsun :))
Gerçi haberin maksatı telefonun güncellenmesi meselesi ama yinede bu incelik mevzusuna değinmeden geçemedim.
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kadirirdem 4 yıl
herşey iyide 3.5 mm jack girişi nasıl olmaz,bari 2.5 mm giriş koysalarmış.
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ali_0017 4 yıl
3,5mm jak yok derken hiç mi kulaklık girişi yok yoksa 2.5mm olanlardan mı var? ya da kendi geliştirdikleri bi kulaklık girişimi var konuyu aydınlatırsanız daha iyi olur
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Balawitz 4 yıl ali_0017
Sanırım kulaklık girişi için micro USB girişi var. Fakat işin komik kısmı ses kartı calistirabilmesi için lolipop gerekmekte.
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metebyr 4 yıl
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beyaz olan r5 imiş fakat kasa aynı kaldığı için sorun olmaz diye ekledim, başka ince telefonla beraber görülmesi için

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Das Boot 4 yıl
Baskıya karşı dayanıklılığı hangi seviyede acaba. İnce olması estetik kazandırmış fakat bunun birde dayanıklılık safhası var.
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darkhair 4 yıl
bu gidişle zamanında 6600, 6300 larda kullandığımız ince uçlu kulaklık girişini ( 2.5mm ) kullanacağız :D
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