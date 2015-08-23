4.85mm kalınlığındaki Oppo R5s duyuruldu

Geçen yıl bir dönem dünyanın en ince akıllı telefonunu elinde bulunduran ve sonrasında hemşehrisi Vivo'ya devreden Oppo R5, bu yıl donanımı biraz daha elden geçirerek yeniden satışa sunuldu.





Oppo R5s adındaki model 4.85mm kalınlığındaki profilinden taviz vermiyor ve bazı noktalarda iyileştirmeler sunuyor. 5.2 inçlik Full HD çözünürlükte ekrana sahip model 64-bitlik 8 çekirdekli Snapdragon 615 yongasetinden gücünü alıyor. 1.5GHz saat hızında çalışan Snapdragon 615 yongaseti 4 adet Cortex-A53 ve yine 4 adet Cortex-A53 çekirdeğini birarada çalıştırıyor. Beraberinde ise Adreno 405 grafik birimini getiriyor.





Modelde farklı olarak 2GB RAM seviyesi 3GB'a yükseltilmiş. 16GB depolama kapasitesi ise 32GB'a çıkmış. Bunun haricinde değişiklik yok. Ancak bu sayede performansın biraz daha artacağını söyleyebiliriz. Batarya 2000mAh gücünde tutulmuş. Ancak VOOC mini adlı şarj adaptörü ile 30 dakika şarjda yüzde 75 dolum kapasitesine ulaşılabiliyor.





13MP çözünürlükteki Sony IMX214 arka kamera sensörü firmanın yazılımsal desteği ile artarda çekilen resimleri birleştirerek 50MP çözünürlüğünde görüntüler hazırlayabiliyor. Ön kamera ise 5MP çözünürlüğünde. Ancak 3.5mm kulaklık girişinin mevcut olmadığını belirtelim.





Değişiklik olmasına karşın modelin Android 4.4.4 işletim sistemine dokunulmamış. Bu açıdan hayal kırıklığı oluşturan cihaz 226$ fiyat etiketi ile firmanın Avrupa sitesinde boy göstermeye başladı. Ancak henüz satış mevcut değil.

http://www.phonearena.com/news/Oppo-R5s-unveiled-offering-a-higher-specd-version-of-the-svelte-Oppo-R5_id72938