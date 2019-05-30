49TL değerindeki Obduction oyunu GOG mağazasında ücretsiz

Cyan ekibinin elinden çıkan ve 2016 yılında piyasaya sürülen 49TL değerindeki bol ödüllü bilim-kurgu macera oyunu Obduction, GOG mağazası üzerinde kısa süreliğine ücretsiz olarak sunulmaya başladı.

Obduction neler sunuyor?

Myst oyununun yapımcısı bağımsız Cyan stüdyosunun elinden çıkan Obduction, dünyadan parçaların olduğu bilinmeyen bir uzaylı dünyasına düşmenizi konu ediniyor. Bu yeni dünyada farklı bulmacalar çözerek ve bilinmeyen gizemleri keşfederek dünyaya giden yolu bulmanız gerekiyor.

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Göz alıcı mekân tasarımları ve atmosferi ile oldukça beğenilen Obduction oyunu Steam üzerinde 49TL fiyat etiketi ile satılmaktaydı. CD Projekt ekibinin mağazası olan GOG’da hızlıca hesap açarak oyunu ücretsiz edinebilirsiniz.



