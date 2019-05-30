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49TL değerindeki Obduction oyunu GOG mağazasında ücretsiz

Oyun mağazalarının hediye kampanyaları tam gaz devam ederken bulmaca türünden hoşlananlar için Obduction oyunu da GOG mağazası üzerinde kısa süreliğine ücretsiz hale getirildi.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
4,2b
1
7
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Cyan ekibinin elinden çıkan ve 2016 yılında piyasaya sürülen 49TL değerindeki bol ödüllü bilim-kurgu macera oyunu Obduction, GOG mağazası üzerinde kısa süreliğine ücretsiz olarak sunulmaya başladı.

Obduction neler sunuyor?

Myst oyununun yapımcısı bağımsız Cyan stüdyosunun elinden çıkan Obduction, dünyadan parçaların olduğu bilinmeyen bir uzaylı dünyasına düşmenizi konu ediniyor. Bu yeni dünyada farklı bulmacalar çözerek ve bilinmeyen gizemleri keşfederek dünyaya giden yolu bulmanız gerekiyor.

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Göz alıcı mekân tasarımları ve atmosferi ile oldukça beğenilen Obduction oyunu Steam üzerinde 49TL fiyat etiketi ile satılmaktaydı. CD Projekt ekibinin mağazası olan GOG’da hızlıca hesap açarak oyunu ücretsiz edinebilirsiniz.


 

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ssbrutality 1 hf.
Kaçırdık 9$ olmuş.
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MonitörKertenkelesi 1 hf.
Üff bedava bile olsa bir oyun oynamak çok zahmetli ve yorucu.Git GOG kur üyelik al, sitesine gir, oyunu bedava indirme yöntemini bul, indir, oyun bir gün veya iki günde insin. Gigabaytlarca kotan gitsin. Bilgisayara kur, optimize et, oyun kolu tanıt. Gir oyuna beğenirsen de zor bölümlere takıl iki ay sürün, beğenmezsen on dakika oyna sonra bedava bari deyip silemezsin de köşeye at kalsın. Ve bütün bu süreç için bir sürü kota ve onlarca saatin gün uçsun gitsin. Oyun oynamak niye bu kadar zahmetli zor masraflı ve zaman çalıcı artık hangi çağdayız.
Google Stadia 5 saniyede açıp oynatacakmış oyunu hadi bakalım, ben onu bekliyorum.
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a_y_k_u_t 1 hf.
Deneyelim bakalım, bu arada bir ara shadow warrior 2 eklemişim gog kütüphanesine bu oyunu alıcam diye indirince gördüm onu da bir deneyeyim :D
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AirSupport 1 hf.
Gog key veren bir site mi yoksa steam gibi bir kütüphanesi mi var?
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qoqoCAN 1 hf.
beğenemdim
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Leprikon 1 hf.
Ekledik kütüphanaye.
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bwhiteshark 1 hf.
MYST serisini yapan Cyan ekibinin, finansal açıdan toparlanıp eski güzel günlerine dönüş sinyalini verdikleri bu oyunu tüm macera severlere tavsiye ederim.
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