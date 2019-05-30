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Binance borsası kaldıraçlı işlemlere başlıyor

Marj veya kaldıraçlı işlemler de denilen büyük para kazanma sistemi Binance borsası tarafından da kullanılacak. Kapalı bir grupla marj işlemleri testlere başladı.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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kripto para
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük kripto para borsası olarak kabul edilen Binance yakın bir zamanda marj işlemleri de denilen kaldıraçlı işlemlere başlıyor. Sistemin kapalı bir grup ile testlere başladığı ifade ediliyor.

Kaldıraç nedir?

Kaldıraçlı işlemler kullanıcının küçük bir miktar ile 5x veya 10x kazanç sağlaması şeklinde açıklanabilir. Bu sistemde long ve short şeklinde iki işlem pozisyonu yer alıyor. Örnek verecek olursak hali hazırda değeri 10 birim olan bir eşyanın değerinin 12 birim olacağını tahmin ederek 5x kaldıraçlı 10 birimlik long pozisyon açtığınızda eğer eşya 12 birim olursa kazancınız toplam 20 birim olacak.

Ayrıca Bkz. "Logitech sanal gerçeklik için ekran kalemi duyurdu"

Diğer taraftan 10 birim olan eşyanın 8 birime düşeceğini tahmin edecek 10 birimlik 5x kaldıraçlı short pozisyon açtığınızda eğer eşya birim olursa yine toplamda 20 birim kazanmış oluyoruz. Tam tersi olarak eşya değeri artarsa bu kez pozisyondan çıkmazsak tüm paramızı kaybedebiliyoruz.

Kaldıraçlı sistemler uzun zamandır borsa, altın, döviz gibi alanlarda kullanılıyor ancak işi bilmeyen kullanıcıların elinde kumara dönüşebildiği eleştirileri yapılıyor. Kripto para borsaları ile birlikte kaldıraçlı işlemler de kripto para dünyasına gelmiş oldu.

Poloniex, Kraken, Huobi gibi pek çok borsa profesyonel hesaplara marj işlemlerini sunmaktaydı. Binance ise uzun süredir bu sistemden uzak kalmayı seçmişti. Bununla birlikte önemli bir kitle haline gelen kaldıraç kullanıcılarını da kazanmak adına böyle bir hamle yapılmış görünüyor. Kaldıraçlı işlemler değişim listelerinde M harfi ile temsil edilecek. Şimdilik kaldıraçlı işlemlerin ne zaman başlayacağı açıklanmadı.

 

https://techcrunch.com/2019/05/24/binance-margin-trading/ Yorum Yaz
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mementopolis 3 gün
Blockchain sonucta kimse sizi dolandiramaz (yersen) :D
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interwap 1 hf.
Bildiğin kumar.
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