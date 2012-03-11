4Ç2011 itibariyle Japonya mobil telefon pazarının lideri; Apple

iOS 5.1 ile akıllı asistanı Siri'ye Japonca desteği kazandıran Apple, Japonya'daki konumunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Endüstrinin saygın araştırma kuruluşlarından IDC'nin yaptığı son araştırmaya göre Apple, 2011 yılının 4.çeyreğinde %26,6'lık pay ile Japonya'nın tüm mobil telefon pazarında lider olmayı başardı.

Pazar genelinde Apple'ı Japon elektronik devlerinden Fujitsu takip ederken; yakın zamanda akıllı telefon pazarında ikinci sıraya yükselen Sharp ise tüm pazarda üçüncü sırada geliyor.

Amerika'lı bir şirket olan Apple'ı Japonya gibi zor bir ülkede akıllı telefon pazarından sonra tüm mobil telefon pazarında da liderliğe yükselmesinde, iş ortaklarından SoftBank ile birlikte yürüttüğü agresif fiyatlı kampanyaların büyük payı olduğu aşikar. Ayrıca Siri'nin Japonca desteği sunmaya başlaması da Apple'ın Japonya'daki popülerliğine ivme kazandıracak gibi duruyor.

<a href="http://www.theverge.com/2012/3/10/2859146/apple-the-number-one-mobile-phone-vendor-japan-q4-2011">The Verge</a>