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4Ç2011 itibariyle Japonya mobil telefon pazarının lideri; Apple

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
11,9b
1
33
iPhone
Shady
Haber Editörü
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iOS 5.1 ile akıllı asistanı Siri'ye Japonca desteği kazandıran Apple, Japonya'daki konumunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Endüstrinin saygın araştırma kuruluşlarından IDC'nin yaptığı son araştırmaya göre Apple, 2011 yılının 4.çeyreğinde %26,6'lık pay ile Japonya'nın tüm mobil telefon pazarında lider olmayı başardı.

Pazar genelinde Apple'ı Japon elektronik devlerinden Fujitsu takip ederken; yakın zamanda akıllı telefon pazarında ikinci sıraya yükselen Sharp ise tüm pazarda üçüncü sırada geliyor.

Amerika'lı bir şirket olan Apple'ı Japonya gibi zor bir ülkede akıllı telefon pazarından sonra tüm mobil telefon pazarında da liderliğe yükselmesinde, iş ortaklarından SoftBank ile birlikte yürüttüğü agresif fiyatlı kampanyaların büyük payı olduğu aşikar. Ayrıca Siri'nin Japonca desteği sunmaya başlaması da Apple'ın Japonya'daki popülerliğine ivme kazandıracak gibi duruyor.


<a href="http://www.theverge.com/2012/3/10/2859146/apple-the-number-one-mobile-phone-vendor-japan-q4-2011">The Verge</a> Yorum Yaz
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moon5 7 yıl en beğenilen
Japonyayı nasıl yıkacaklarını iyi biliyorlar,fiyatları aşşağı çekiyor ve hastalık gibi yayılıyorlar...Apple hedef kitlesi refah seviyesi yüksek ülkelerde pazar sahibi olmak...
Japonca dil desteği de bunun kanıtlarından sadece birisi,zaten ciddiye aldıkları Ülkeler meydanda almadıkları ülkelerden biriside Türkiye...
önemsedikleri ülkelerde Samsung'u rahat bırakmıyorlar ve o ülkede mutlaka Samsung'a dava acıyorlar,Türkiyede Samsung cayır cayır satarken hiç bir şekilde bulaşmıyorlar çünkü kağale almıyorlar burdaki pazarı...
Japonyayı nasıl yıkacaklarını iyi biliyorlar,fiyatları aşşağı çekiyor ve hastalık gibi yayılıyorlar...Apple hedef kitlesi refah seviyesi yüksek ülkelerde pazar ...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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Burak1916 7 yıl
amerika japonları da kandırdıysa kandıramayacağı millet yoktur japonlar geçmişlerini ne çabuk unutmuşlar... adamların memleketlerinde kaliteli marka elektronik eşyalar üretiliyor neden apple alıyorlar hayret...
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CooL_ROMEO 7 yıl
moon5
Japonyayı nasıl yıkacaklarını iyi biliyorlar,fiyatları aşşağı çekiyor ve hastalık gibi yayılıyorlar...Apple hedef kitlesi refah seviyesi yüksek ülkelerde pazar sahibi olmak...Japonca dil desteği de bunun kanıtlarından sadece birisi,zaten ciddiye aldıkları Ülkeler meydanda almadıkları ülkelerden biriside Türkiye...önemsedikleri ülkelerde Samsungu rahat bırakmıyorlar ve o ülkede mutlaka Samsunga dava acıyorlar,Türkiyede Samsung cayır cayır satarken hiç bir şekilde bulaşmıyorlar çünkü kağale almıyorlar burdaki pazarı...

Japonyayı yıkmakla alakası olduğunu düşünmüyorum .Bu cihaz son teknoloji ürünü fakat hala japon teknolojileri arasında en düşük yerde yer alıyor .
Oraya satacaklar satmak zorundalar abd den sonra Japonya geliyor :)
Bu arada dün depremin yıl dönümüydü buradan tüm tanıdıkları olanlara başınız saolsun diyorum .
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cgdincer 7 yıl
boşuna siri e japonca getirmemişler demekki
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JohnLord 7 yıl
panelci
mamilim90Şimdi Burda Samsung Lider Deseydi -leyenlerin hepsi sevinir bişiler yazarlardı anlamıyorum apple olunca nie sıkıntıya giriyosunuz yok teknolojiden anlamıolar yok türkiyede 10 bin tl olsa Alırlar sanane Kardeşim milelt ne alıosa kaç para veriosa sen al Samsungunu kullan başklarına nie laf söyluosunuz Anlamıyorum bıktım artık hergun aynı şeyleri görmekten
Zoruma gidiyor gardaş Appleın her alanda samsungu tokatlaması,olamazmı yani.

apple telefon ve bilgisayardan ibarettir
samsung, telefon,televizyon,ses sistemleri,kamera,bilgisayar,kulaklık,bilgisayar ekranı,smart tv daha sayayımmı her alanda apple tokatlıyomuş :)
biri der ios var ondada geçiyo bilmiyolardırda windowsu microsoftun ürettiğini :(
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panelci 7 yıl JohnLord
NeverJames
panelci
Orijinalden alıntı: mamilim90Şimdi Burda Samsung Lider Deseydi -leyenlerin hepsi sevinir bişiler yazarlardı anlamıyorum apple olunca nie sıkıntıya giriyosunuz yok teknolojiden anlamıolar yok türkiyede 10 bin tl olsa Alırlar sanane Kardeşim milelt ne alıosa kaç para veriosa sen al Samsungunu kullan başklarına nie laf söyluosunuz Anlamıyorum bıktım artık hergun aynı şeyleri görmekten
Zoruma gidiyor gardaş Appleın her alanda samsungu tokatlaması,olamazmı yani.

apple telefon ve bilgisayardan ibarettir
samsung, telefon,televizyon,ses sistemleri,kamera,bilgisayar,kulaklık,bilgisayar ekranı,smart tv daha sayayımmı her alanda apple tokatlıyomuş :)
biri der ios var ondada geçiyo bilmiyolardırda windowsu microsoftun ürettiğini :(

2 sene çalıştım samsungda bana anlatmana gerek yok,ozaman söyle diyelim;Apple samsungla rekabet etiigi her alanda adet,ciro ve müşteri memnuniyetinde 1 numara..yada senin deyiminle Japonya,amerika,Çin,Avrupa ulkeleride lider olması tesadüf ve o ülke ınsanlarının enayiligi..
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Makaroncu 7 yıl
Apple gelip türkiyeye store açsa, dünyaya sattığı fiyata yakın fiyattan satsa, doğru düzgün stok bulundursa Türkiyedede ciddi pazarı olur diye düşünüyorum.
Birde bence apple Türkiye de ne kadar çok iphone satıldığını bilmiyor çünkü alanların çoğu yurt dışından getiriyor.
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IgorStravinsky 7 yıl Makaroncu
Kadirhan96

Apple gelip türkiyeye store açsa, dünyaya sattığı fiyata yakın fiyattan satsa, doğru düzgün stok bulundursa Türkiyedede ciddi pazarı olur diye düşünüyorum.

Birde bence apple Türkiye de ne kadar çok iphone satıldığını bilmiyor çünkü alanların çoğu yurt dışından getiriyor.

Ülkenin gelir seviyesi gibi faktörler var. Burada 70 milyon insan varsa akıllı telefon alan insan sayısı 10 milyonu geçmez ki. Halk yoksullukla boğuşuyor zaten, adam ay sonunu nası getirecem diye düşünür, Samsung mu Apple mı alsam diye değil. Türkiye'ye ben zannetmiyorum açacaklarını.
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aziz77 7 yıl
salak japonlar anavatanlarının telefonlarını almazlar mesela sony xperia serisi telefonları,gidip apple alırlar.siriymiş ne sirisi yav bi saat söyleneni anlamıyor,daha çok ekmek yemesi lazım.
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gopgop 7 yıl
en pahalıya biz alıyoruz hiç bi meyvesini göremedik daha
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Psycna 7 yıl aziz77
aziz77

salak japonlar anavatanlarının telefonlarını almazlar mesela sony xperia serisi telefonları,gidip apple alırlar.siriymiş ne sirisi yav bi saat söyleneni anlamıyor,daha çok ekmek yemesi lazım.


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xLmNt13 7 yıl
:) Yine aynı şeyler
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TheLastNinja2 7 yıl
Geçenlerde 4gb ram'e sahip düşük seviyeli bir ekran kartı haberi vardı ve japonya pazarı için çıktığı söyleniyordu. Bu haberden sonra epıl'ın japonyada bir numara olmasına şaşmadım.
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mamilim90 7 yıl
Şimdi Burda Samsung Lider Deseydi -leyenlerin hepsi sevinir bişiler yazarlardı anlamıyorum apple olunca nie sıkıntıya giriyosunuz yok teknolojiden anlamıolar yok türkiyede 10 bin tl olsa Alırlar sanane Kardeşim milelt ne alıosa kaç para veriosa sen al Samsungunu kullan başklarına nie laf söyluosunuz Anlamıyorum bıktım artık hergun aynı şeyleri görmekten
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neverktulu 7 yıl
4Ç? Başlık düzeltilmeli.
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panelci 7 yıl mamilim90
mamilim90
Şimdi Burda Samsung Lider Deseydi -leyenlerin hepsi sevinir bişiler yazarlardı anlamıyorum apple olunca nie sıkıntıya giriyosunuz yok teknolojiden anlamıolar yok türkiyede 10 bin tl olsa Alırlar sanane Kardeşim milelt ne alıosa kaç para veriosa sen al Samsungunu kullan başklarına nie laf söyluosunuz Anlamıyorum bıktım artık hergun aynı şeyleri görmekten

Zoruma gidiyor gardaş Apple'ın her alanda samsungu tokatlaması,olamazmı yani.
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alpa07 7 yıl
iyiymiş
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