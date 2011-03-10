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4G destekli ve 4.3'' Super AMOLED Plus ekranlı Samsung Stealth kameralar karşısında

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
26,2b
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18
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Samsung'un 4G (LTE - Long Term Evolution) desteği sunan ve bir kaç ay önce Federal İletişim Komisyonu'nun onayından geçen akıllı telefonu Stealth kameralar karşısına çıktı.

Verizon Wireless tarafından satışa sunulması planlanan Samsung Stealth, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.2 ''Froyo'' sürümünü kullanıyor (Android 2.3'e güncellenebilir), 1 GHz saat hızında çalışan Hummingbird işlemciden güç alıyor. 4.3 inç boyutunda ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik Super AMOLED Plus ekrana sahip telefonun yaklaşık 828 MB'lık kapasitesi, 32 GB'a kadar microSD kartlarla yükseltilebilmekte. Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0 ve A-GPS üçlüsünü bünyesinde barındıran telefonda görüntülü konuşma için 1.3 megapiksel, fotoğraf çekimi için 8 megapiksel otomatik odaklama özellikli ve led flaşlı kamera mevcut. 8 megapiksellik kamera aynı zamanda 720p video kaydı gerçekleştirebiliyor. 3.5 mm jak girişine ve HDMI portuna sahip Samsung Stealth'in bataryası ise 1500 mAh seviyesinde.


http://www.technobuffalo.com/blog/companies/samsung/verizon-samsung-stealth-caught-in-the-wild/ Yorum Yaz
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__Toprak__ 8 yıl
EnemyTerritory
apollonx 3,7 olan wave 2 bile ele tam sığmıyorken 4,3 nedir yaa. Bir de bu telefon neden eski özelliklerde çıkmış o da ayrı bir mevzu.
3,5 ekrandan yukarısı zaten çift el kullanılır artık.

4 inç ve yukarısı hocam, 4 inçe kadar rahatlıkla tek elle kullanılıyor. 4 inçte başlıyor hafiften elden kaymaya yeltenmeler, kaydırma yaparken cihazın yamulması vs..(tek elle kaydırma yaparken oluşturulan baskıdan dolayı cihaz düzgün durmuyor :D)ve tabiki şayet cihaz hem 4 inç hem de inceyse elden düşürme tehlikesi birinci planda, o nedenle 2 el kullanmak genellikle şart olmasa da tedbir..
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__Toprak__ 8 yıl
apollonx
3,7 olan wave 2 bile ele tam sığmıyorken 4,3 nedir yaa. Bir de bu telefon neden eski özelliklerde çıkmış o da ayrı bir mevzu.

öyle düşünme hocam, wave 2 ekranıyla alakasız olarak iri..yani 3.7 inç ekranlı diğer cihazlar o kadar iri değil, dış çerçeveyi fazla kalın ve geniş yapmışlar. bende lg optimus black var, kuzenimde de wave 2, wave 2 optimustan büyük..ki optimus 4 inç :D
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__Toprak__ 8 yıl
@NIKEmRe, led flaşı var kardeşim yanlışın var bir daha oku haberi ve fotoğrafa da biraz daha dikkatli bak, lensin tam altında metal görünümlü kısmın ortasında. Samsung artık galaxy s ten sonra üst düzey cihazlarında flaşsız kamera koymaz.
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sertacarslan 8 yıl
Arkadaşlar ben 4.3" HTC HD2 kullanıyorum, inanın tasarım düzgün olduktan sonra büyük ekran sorun çıkarmıyor. Aksine, büyük ekranda internet, video vs. büyük zevk. Tablet kullanıyormuş gibi hissediyorsunuz. Keşke HTC, HD2 ile aynı boyutlarda butonsuz çerçevesiz ön yüzü sadece 5" ekrandan oluşan bir model çıkarsa.
Bu habere konu telefon ise gördüğüm en çirkin telefonlardan biri, hayatta satın almam.
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ınfiniti red bull racing 8 yıl
telefonun özellikleri her ne kadar sgs 2 nin gerisinde olsada tasarımı benim hoşuma gitti. keşke sgs 2 de buna yakın bir tasarımla çıksa. en azından daha özgün olurdu.
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ozkan_tpc 8 yıl
Bi samsungdan gelen haberlere bakın bir de nokia dan. bu kadar rezil hallere düşeceğini tahmin etmezdim nokia'nın.
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Bukalemun 8 yıl
benim olsun - ucuz olsun - TR da alınabilir olsunda;
varsın : büyük - froyo 2,2 - düşük donanımlı olsun :)) , 800/850 tl lik tüm ürünleri silecek kadar iyi bir ürün TR için kanımca.
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BlessedSoul 8 yıl
Bukalemun
benim olsun - ucuz olsun - TR da alınabilir olsunda;

varsın : büyük - froyo 2,2 - düşük donanımlı olsun :)) , 800/850 tl lik tüm ürünleri silecek kadar iyi bir ürün TR için kanımca.


Ürün Verizon Wireless tarafından satışa sunulacak, TR ile bir alakası yok. GSM operatörü bile değil Verizon.
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siyahtemas 8 yıl
işte bu, gerçerkten çirkin bir telefon...
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Python 8 yıl
8mp kamera var,ama birtane led flash yok,ne yaman bir çelişkidir bu ama tabi adamlarda haklı 6 ay sonra Stealth 2,hd bilmenne diye piyasaya güncelleyip sürerler.
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apollonx 8 yıl
3,7" olan wave 2 bile ele tam sığmıyorken 4,3 nedir yaa. Bir de bu telefon neden eski özelliklerde çıkmış o da ayrı bir mevzu.
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i3e 8 yıl
yinemi 4.3",
insani boyutlarda ve sgs2 donanımında tel çıkmayacakmı?
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Firaristt 8 yıl
@sariduru sgs2 de çift çekirdekli işlemci ve 1GB ram var :)
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