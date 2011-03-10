4G destekli ve 4.3'' Super AMOLED Plus ekranlı Samsung Stealth kameralar karşısında

Samsung'un 4G (LTE - Long Term Evolution) desteği sunan ve bir kaç ay önce Federal İletişim Komisyonu'nun onayından geçen akıllı telefonu Stealth kameralar karşısına çıktı.
Verizon Wireless tarafından satışa sunulması planlanan Samsung Stealth, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.2 ''Froyo'' sürümünü kullanıyor (Android 2.3'e güncellenebilir), 1 GHz saat hızında çalışan Hummingbird işlemciden güç alıyor. 4.3 inç boyutunda ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik Super AMOLED Plus ekrana sahip telefonun yaklaşık 828 MB'lık kapasitesi, 32 GB'a kadar microSD kartlarla yükseltilebilmekte. Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0 ve A-GPS üçlüsünü bünyesinde barındıran telefonda görüntülü konuşma için 1.3 megapiksel, fotoğraf çekimi için 8 megapiksel otomatik odaklama özellikli ve led flaşlı kamera mevcut. 8 megapiksellik kamera aynı zamanda 720p video kaydı gerçekleştirebiliyor. 3.5 mm jak girişine ve HDMI portuna sahip Samsung Stealth'in bataryası ise 1500 mAh seviyesinde.
http://www.technobuffalo.com/blog/companies/samsung/verizon-samsung-stealth-caught-in-the-wild/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
4 inç ve yukarısı hocam, 4 inçe kadar rahatlıkla tek elle kullanılıyor. 4 inçte başlıyor hafiften elden kaymaya yeltenmeler, kaydırma yaparken cihazın yamulması vs..(tek elle kaydırma yaparken oluşturulan baskıdan dolayı cihaz düzgün durmuyor :D)ve tabiki şayet cihaz hem 4 inç hem de inceyse elden düşürme tehlikesi birinci planda, o nedenle 2 el kullanmak genellikle şart olmasa da tedbir..
öyle düşünme hocam, wave 2 ekranıyla alakasız olarak iri..yani 3.7 inç ekranlı diğer cihazlar o kadar iri değil, dış çerçeveyi fazla kalın ve geniş yapmışlar. bende lg optimus black var, kuzenimde de wave 2, wave 2 optimustan büyük..ki optimus 4 inç :D
Bu habere konu telefon ise gördüğüm en çirkin telefonlardan biri, hayatta satın almam.
varsın : büyük - froyo 2,2 - düşük donanımlı olsun :)) , 800/850 tl lik tüm ürünleri silecek kadar iyi bir ürün TR için kanımca.
Ürün Verizon Wireless tarafından satışa sunulacak, TR ile bir alakası yok. GSM operatörü bile değil Verizon.
insani boyutlarda ve sgs2 donanımında tel çıkmayacakmı?