4G destekli ve 4.3'' Super AMOLED Plus ekranlı Samsung Stealth kameralar karşısında

Samsung'un 4G (LTE - Long Term Evolution) desteği sunan ve bir kaç ay önce Federal İletişim Komisyonu'nun onayından geçen akıllı telefonu Stealth kameralar karşısına çıktı.

Verizon Wireless tarafından satışa sunulması planlanan Samsung Stealth, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.2 ''Froyo'' sürümünü kullanıyor (Android 2.3'e güncellenebilir), 1 GHz saat hızında çalışan Hummingbird işlemciden güç alıyor. 4.3 inç boyutunda ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik Super AMOLED Plus ekrana sahip telefonun yaklaşık 828 MB'lık kapasitesi, 32 GB'a kadar microSD kartlarla yükseltilebilmekte. Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0 ve A-GPS üçlüsünü bünyesinde barındıran telefonda görüntülü konuşma için 1.3 megapiksel, fotoğraf çekimi için 8 megapiksel otomatik odaklama özellikli ve led flaşlı kamera mevcut. 8 megapiksellik kamera aynı zamanda 720p video kaydı gerçekleştirebiliyor. 3.5 mm jak girişine ve HDMI portuna sahip Samsung Stealth'in bataryası ise 1500 mAh seviyesinde.

http://www.technobuffalo.com/blog/companies/samsung/verizon-samsung-stealth-caught-in-the-wild/