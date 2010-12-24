4G destekli ve Android işletim sistemli Samsung SCH-i520 ile ilgili ilk görüntü sızdırıldı

Samsung'un Verizon Wireless için 4G (LTE) desteği sunan bir model üzerinde çalıştığına dair söylentilerin ardından ilk ekran görüntüsü kısa süre önce internete sızdırıldı.

Google'ın mobil işletim sistemi Android'in Froyo sürümüyle birlikte satışa sunulması beklenen SCH-i520 kod adlı telefonla ilgili henüz pek fazla detay bulunmadığını ifade edersek yanlış olmaz. Yeni telefonun TouchWIZ arayüzünü kullanması, Wi-Fİ 802.11 b/g/n ile Bluetooth 2.1 desteği sunması ve son olarak CES 2011 etkinliğinde lanse edilmesi bekleniyor.