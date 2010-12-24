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4G destekli ve Android işletim sistemli Samsung SCH-i520 ile ilgili ilk görüntü sızdırıldı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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4G destekli ve Android işletim sistemli Samsung SCH-i520 ile ilgili ilk görüntü sızdırıldı
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Samsung'un Verizon Wireless için 4G (LTE) desteği sunan bir model üzerinde çalıştığına dair söylentilerin ardından ilk ekran görüntüsü kısa süre önce internete sızdırıldı.

Google'ın mobil işletim sistemi Android'in Froyo sürümüyle birlikte satışa sunulması beklenen SCH-i520 kod adlı telefonla ilgili henüz pek fazla detay bulunmadığını ifade edersek yanlış olmaz. Yeni telefonun TouchWIZ arayüzünü kullanması, Wi-Fİ 802.11 b/g/n ile Bluetooth 2.1 desteği sunması ve son olarak CES 2011 etkinliğinde lanse edilmesi bekleniyor.

4G destekli ve Android işletim sistemli Samsung SCH-i520 ile ilgili ilk görüntü sızdırıldı
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GreldoR 8 yıl
Apple ın kazanma sebeplerinden biride fazla model karmaşı olmaması. Bu nedir arkadaş 3 ayda 1 yeni bi model çıkartıyolar. O yüzden Forever iphone...
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gurol 8 yıl

GreldoR

Apple ın kazanma sebeplerinden biride fazla model karmaşı olmaması. Bu nedir arkadaş 3 ayda 1 yeni bi model çıkartıyolar. O yüzden Forever iphone...

Diyorsun ama, bu teknoloji ilerlemesi ile Iphone 5 çok uzakta olamaz.
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