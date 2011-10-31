4G tüketicilerin yüzde 75'i tarafından olması gereken telefon özellliği olarak görülüyor

Halen kullanmakta olduğumuz hızlı veri bağlantı teknolojisi 3G'nin kat kat üzerinde hızlar sunan yeni nesil iletişim teknolojisi 4G ABD, Güney Kore, Japonya gibi ülkelerde kurulmaya ve kullanılmaya devam ederken tüketici beklentilerinin de 4G konusunda artış gösterdiği görülüyor.





In-Stat araştırma ve bilgi şirketi tarafından ABD çapında 1208 kişi üzerinde yapılan Yeni Nesil Telefonlar : Geleceğin Telefon Tasarımlarını Belirleyen Görüşler adlı tüketici beklenti anketine göre katılımcıların yüzde 75'i 4G'nin bir telefonda olması gereken özelliklerden olduğunu belirtiyor. Hangi operatörün en hızlı 4G hizmeti verdiği sorusuna ise katılımcılar doğru cevaplar veremiyor.





In-Stat analisti Greg Potter telefon almak isteyenler için 4G özelliğinin çok önemli olduğunu ancak 4G teknolojisi hakkında çok fazla bilgi sahibi olunmadığının altını çiziyor.

Bunun en büyük nedeni ise operatörlerin yeterli bilgilendirmeyi yapmaması. Geçtiğimiz ay ABD Senatosu'nda operatörlerin müşterilere ne tür 4G hizmeti verdiğine dair ayrıntılı bilgilendirme yapması gerektiğine dair bir karar alınmış ancak kanunlaşmamıştı.





Ankete katılanlar genelde 4G hızlarını bilmediklerini veya tüm operatörlerin aynı hızda hizmet verdiğini söylüyor.





Ankette ayrıca yüzde 36'lık bir kesim hali hazırda kullanmakta oldukları akıllı telefon işletim sisteminden vazgeçmek istemediklerini de belirtiyor. Bu oran geçen yıl yapılan anketlerde yüzde 23 civarındaydı.