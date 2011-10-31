4G tüketicilerin yüzde 75'i tarafından olması gereken telefon özellliği olarak görülüyor

Haber Editörü
Halen kullanmakta olduğumuz hızlı veri bağlantı teknolojisi 3G'nin kat kat üzerinde hızlar sunan yeni nesil iletişim teknolojisi 4G ABD, Güney Kore, Japonya gibi ülkelerde kurulmaya ve kullanılmaya devam ederken tüketici beklentilerinin de 4G konusunda artış gösterdiği görülüyor.
In-Stat araştırma ve bilgi şirketi tarafından ABD çapında 1208 kişi üzerinde yapılan Yeni Nesil Telefonlar : Geleceğin Telefon Tasarımlarını Belirleyen Görüşler adlı tüketici beklenti anketine göre katılımcıların yüzde 75'i 4G'nin bir telefonda olması gereken özelliklerden olduğunu belirtiyor. Hangi operatörün en hızlı 4G hizmeti verdiği sorusuna ise katılımcılar doğru cevaplar veremiyor.
In-Stat analisti Greg Potter telefon almak isteyenler için 4G özelliğinin çok önemli olduğunu ancak 4G teknolojisi hakkında çok fazla bilgi sahibi olunmadığının altını çiziyor.
Bunun en büyük nedeni ise operatörlerin yeterli bilgilendirmeyi yapmaması. Geçtiğimiz ay ABD Senatosu'nda operatörlerin müşterilere ne tür 4G hizmeti verdiğine dair ayrıntılı bilgilendirme yapması gerektiğine dair bir karar alınmış ancak kanunlaşmamıştı.
Ankete katılanlar genelde 4G hızlarını bilmediklerini veya tüm operatörlerin aynı hızda hizmet verdiğini söylüyor.
Ankette ayrıca yüzde 36'lık bir kesim hali hazırda kullanmakta oldukları akıllı telefon işletim sisteminden vazgeçmek istemediklerini de belirtiyor. Bu oran geçen yıl yapılan anketlerde yüzde 23 civarındaydı.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
evet ayrı maalesef.
Evet herkes "sınırsız" sanıyor ama düşürdüğü hız çok komik 96 Kbps... Adına "sınırsız" diyerek aldatıyorlar tüketiciyi, özellikle günümüzde her kampanyayı fırsat sanan bilinçsiz tüketiciyi kandırmaktan başka birşey değil!
Geçenlerde bir abone merkezine sordum "Evet sınırsız" dedi ama gerisini söylemedi, anlayacağınız "Modern Dolandırıcı" olmuşlar...
bu eksik bilgilendirmeye karşı btk dan çözüm gelmişti göya ama nedense çok kısa sürdü, turkcelin bi reklamında alttan öyle bir yazı geçiyor ki jet gibi normal yazı olsa takip edilemeyecek üstüne birde harfleri üst üste bindirmişler okunmaz halde, bütün hepsi aynı b*k aldığımız hizmet verdiğimiz paranın yarısını bile haketmiyor
250 MB : 14-15 TL (Dandik Avea 15 TL)
1 GB : 29 TL
4 GB : 39 TL (Avea sitesinde yok)
6 GB : 69 TL (Avea sitesinde yok)
Şimdi 6 GB kotalı interneti 5 Mbit olarak verse ne olacak 100 Mbit olarak verse ne olacak... Resmen milleti sömürüyorlar bilinçli bir şekilde... Hani o kadar rekabet ediyorlar da internet konusunda neden aynı fiyatları uyguluyorlar!
Öyle bir saçmalık ki sınırsız paketi yok hiçbirinde, kotayı aştığında kesin "fatura"landırıyor...
Birde; 2011 yılının da sonu gelmişken, cep telefonunu hala "özel" sanan hükümetlerin vatandaştan Özel İletişim Vergisi adı altında parasını "çal"masını (kimin cebine gidiyorsa?), bu geri kalmış zihniyeti de unutmamak gerekir...
vodafone 8tlye limitsiz paket sunuyor ama hız sorunu var, birde bu vergi olayında çok haklısınız dışarıda daha ilk okula giden bebelerin elinde bile oyuncak haline gelmiş telefonların neresi lüks ?
Daha ikigün önce vodafon beyoğlu cihangirde arkadaşımın dükkanının alt katında çekmiyordu ama avea ve türkcell babalar gibi çekiyordu.