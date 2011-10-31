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4G tüketicilerin yüzde 75'i tarafından olması gereken telefon özellliği olarak görülüyor

7 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Halen kullanmakta olduğumuz hızlı veri bağlantı teknolojisi 3G'nin kat kat üzerinde hızlar sunan yeni nesil iletişim teknolojisi 4G ABD, Güney Kore, Japonya gibi ülkelerde kurulmaya ve kullanılmaya devam ederken tüketici beklentilerinin de 4G konusunda artış gösterdiği görülüyor.

In-Stat araştırma ve bilgi şirketi tarafından ABD çapında 1208 kişi üzerinde yapılan Yeni Nesil Telefonlar : Geleceğin Telefon Tasarımlarını Belirleyen Görüşler adlı tüketici beklenti anketine göre katılımcıların yüzde 75'i 4G'nin bir telefonda olması gereken özelliklerden olduğunu belirtiyor. Hangi operatörün en hızlı 4G hizmeti verdiği sorusuna ise katılımcılar doğru cevaplar veremiyor.

In-Stat analisti Greg Potter telefon almak isteyenler için 4G özelliğinin çok önemli olduğunu ancak 4G teknolojisi hakkında çok fazla bilgi sahibi olunmadığının altını çiziyor.
Bunun en büyük nedeni ise operatörlerin yeterli bilgilendirmeyi yapmaması. Geçtiğimiz ay ABD Senatosu'nda operatörlerin müşterilere ne tür 4G hizmeti verdiğine dair ayrıntılı bilgilendirme yapması gerektiğine dair bir karar alınmış ancak kanunlaşmamıştı.

Ankete katılanlar genelde 4G hızlarını bilmediklerini veya tüm operatörlerin aynı hızda hizmet verdiğini söylüyor. 

Ankette ayrıca yüzde 36'lık bir kesim hali hazırda kullanmakta oldukları akıllı telefon işletim sisteminden vazgeçmek istemediklerini de belirtiyor. Bu oran geçen yıl yapılan anketlerde yüzde 23 civarındaydı.

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~Lion King~ 7 yıl
edge ile 3g nin bazları ayrı mı? yani 3g nin cikmasiyla operatorler sifirdan mi kurmaya basladilar 3g bazlarini?
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scoopi 7 yıl ~Lion King~
~Lion King~

edge ile 3g nin bazları ayrı mı? yani 3g nin cikmasiyla operatorler sifirdan mi kurmaya basladilar 3g bazlarini?

evet ayrı maalesef.
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DH Misafiri 7 yıl
Dünyada 3g ve 4g tek bir standartta değil. Mesela bizdeki 3G 21mbit hıza kadar çıkabiliyor , (3.5G olarakta geçiyor). Amerika'da 4G 7mbit hız demek, onların 3G'si 1.5mbit hıza denk geliyor. Bizim şirketler son teknolojiyi bize sunuyor.
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Aklıkayınca 7 yıl
Gsm şirketlerine güven olmuyor ki yıllar geçti 3g teknolojisi yapılalı hala nitelikli hizmet alamıyoruz.
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jehan 7 yıl
millet 3g nin hizi olan 7.2 mpbs interneti evinde adsl de daha yeni yeni gormeye basladi 4g bizim neyimize.
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ciwano 7 yıl
hersey bir tarafa, Binali yildirim`in komik sözleri ve bilgisizligi bir tarafa,alinan su kahredici haksiz vergilerde bir tarafa[DHVideo=]http://www.youtube.com/watch?v=Sn7pNTsY5iY
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MrSilence 7 yıl
artcraft35
MrSilence Hızdan önce fiyatlara bakalım bence; 250 MB : 14-15 TL (Dandik Avea 15 TL) 1 GB : 29 TL 4 GB : 39 TL (Avea sitesinde yok) 6 GB : 69 TL (Avea sitesinde yok) Şimdi 6 GB kotalı interneti 5 Mbit olarak verse ne olacak 100 Mbit olarak verse ne olacak... Resmen milleti sömürüyorlar bilinçli bir şekilde... Hani o kadar rekabet ediyorlar da internet konusunda neden aynı fiyatları uyguluyorlar! Öyle bir saçmalık ki sınırsız paketi yok hiçbirinde, kotayı aştığında kesin faturalandırıyor... Birde; 2011 yılının da sonu gelmişken, cep telefonunu hala özel sanan hükümetlerin vatandaştan Özel İletişim Vergisi adı altında parasını çalmasını (kimin cebine gidiyorsa?), bu geri kalmış zihniyeti de unutmamak gerekir...
vodafone 8tlye limitsiz paket sunuyor ama hız sorunu var, birde bu vergi olayında çok haklısınız dışarıda daha ilk okula giden bebelerin elinde bile oyuncak haline gelmiş telefonların neresi lüks ?

Evet herkes "sınırsız" sanıyor ama düşürdüğü hız çok komik 96 Kbps... Adına "sınırsız" diyerek aldatıyorlar tüketiciyi, özellikle günümüzde her kampanyayı fırsat sanan bilinçsiz tüketiciyi kandırmaktan başka birşey değil!
Geçenlerde bir abone merkezine sordum "Evet sınırsız" dedi ama gerisini söylemedi, anlayacağınız "Modern Dolandırıcı" olmuşlar...
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artcraft35 7 yıl MrSilence
MrSilence

artcraft35

MrSilence Hızdan önce fiyatlara bakalım bence; 250 MB : 14-15 TL (Dandik Avea 15 TL) 1 GB : 29 TL 4 GB : 39 TL (Avea sitesinde yok) 6 GB : 69 TL (Avea sitesinde yok) Şimdi 6 GB kotalı interneti 5 Mbit olarak verse ne olacak 100 Mbit olarak verse ne olacak... Resmen milleti sömürüyorlar bilinçli bir şekilde... Hani o kadar rekabet ediyorlar da internet konusunda neden aynı fiyatları uyguluyorlar! Öyle bir saçmalık ki sınırsız paketi yok hiçbirinde, kotayı aştığında kesin faturalandırıyor... Birde; 2011 yılının da sonu gelmişken, cep telefonunu hala özel sanan hükümetlerin vatandaştan Özel İletişim Vergisi adı altında parasını çalmasını (kimin cebine gidiyorsa?), bu geri kalmış zihniyeti de unutmamak gerekir...
vodafone 8tlye limitsiz paket sunuyor ama hız sorunu var, birde bu vergi olayında çok haklısınız dışarıda daha ilk okula giden bebelerin elinde bile oyuncak haline gelmiş telefonların neresi lüks ?


Evet herkes "sınırsız" sanıyor ama düşürdüğü hız çok komik 96 Kbps... Adına "sınırsız" diyerek aldatıyorlar tüketiciyi, özellikle günümüzde her kampanyayı fırsat sanan bilinçsiz tüketiciyi kandırmaktan başka birşey değil!

Geçenlerde bir abone merkezine sordum "Evet sınırsız" dedi ama gerisini söylemedi, anlayacağınız "Modern Dolandırıcı" olmuşlar...

bu eksik bilgilendirmeye karşı btk dan çözüm gelmişti göya ama nedense çok kısa sürdü, turkcelin bi reklamında alttan öyle bir yazı geçiyor ki jet gibi normal yazı olsa takip edilemeyecek üstüne birde harfleri üst üste bindirmişler okunmaz halde, bütün hepsi aynı b*k aldığımız hizmet verdiğimiz paranın yarısını bile haketmiyor
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MrSilence 7 yıl
Hızdan önce fiyatlara bakalım bence;
250 MB : 14-15 TL (Dandik Avea 15 TL)
1 GB : 29 TL
4 GB : 39 TL (Avea sitesinde yok)
6 GB : 69 TL (Avea sitesinde yok)
Şimdi 6 GB kotalı interneti 5 Mbit olarak verse ne olacak 100 Mbit olarak verse ne olacak... Resmen milleti sömürüyorlar bilinçli bir şekilde... Hani o kadar rekabet ediyorlar da internet konusunda neden aynı fiyatları uyguluyorlar!
Öyle bir saçmalık ki sınırsız paketi yok hiçbirinde, kotayı aştığında kesin "fatura"landırıyor...
Birde; 2011 yılının da sonu gelmişken, cep telefonunu hala "özel" sanan hükümetlerin vatandaştan Özel İletişim Vergisi adı altında parasını "çal"masını (kimin cebine gidiyorsa?), bu geri kalmış zihniyeti de unutmamak gerekir...
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artcraft35 7 yıl
MrSilence

Hızdan önce fiyatlara bakalım bence;

250 MB : 14-15 TL (Dandik Avea 15 TL)
1 GB : 29 TL
4 GB : 39 TL (Avea sitesinde yok)
6 GB : 69 TL (Avea sitesinde yok)

Şimdi 6 GB kotalı interneti 5 Mbit olarak verse ne olacak 100 Mbit olarak verse ne olacak... Resmen milleti sömürüyorlar bilinçli bir şekilde... Hani o kadar rekabet ediyorlar da internet konusunda neden aynı fiyatları uyguluyorlar!

Öyle bir saçmalık ki sınırsız paketi yok hiçbirinde, kotayı aştığında kesin "fatura"landırıyor...

Birde; 2011 yılının da sonu gelmişken, cep telefonunu hala "özel" sanan hükümetlerin vatandaştan Özel İletişim Vergisi adı altında parasını "çal"masını (kimin cebine gidiyorsa?), bu geri kalmış zihniyeti de unutmamak gerekir...


vodafone 8tlye limitsiz paket sunuyor ama hız sorunu var, birde bu vergi olayında çok haklısınız dışarıda daha ilk okula giden bebelerin elinde bile oyuncak haline gelmiş telefonların neresi lüks ?
1 Yanıt Yanıtla
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JoKeR` 7 yıl
Merhaba bende kendi görüşümü söyleyeyim.Aslında bakarsak hıcbır operatörü internet konusunda karşılaştıramayız.Çünkü hepsinin sinyal seviyesi farklı oluyor.Mesela tekirdağdaki çekim gücü ile ıstanbuldakı çekim gücü farklı olabılır.adını unuttum o sinyal kutuları oluyor mazur görün.Isde onlara göre değişiyor.Yani Turkcell gider kemer sahile yakın yere kurar avea gider sahile yakın kurmaz sehıre yakın kurar ama Turkcell gidip 2sinede kuruyor.Aslında operatörü operator yapan bizleriz.Eğer sen ben Turkcell operatörü kullanmasak avea kullansak avea kazancı daha fazla olduğu için daha iyi şeyleri önce avea yapabilir.Kusura bakmayın biraz uzun bır yazı oldu.Ben Turkcell kullanıyorum ve internete Turkcell 3g ile baglanıyorum gayet memnunum.İyi akşamlar.
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hakanr 7 yıl
artcraft35
AkyılTürkiye-de 3G-ye şükreder hâldeyim. Evimiz, İzmirde, merkezde sayılabilecek bir konumda. Gelin görün ki, hiçbir operatörün 3G-si adam akıllı çekmiyor. Hadi yine Turkcell iyi de, Avea çok berbat.
orda dur bakalım aveada haklı olabilirsin turkcelli bilmem ama vodafona laf ettirmem izmirin ilçelerinden birinde yaşıyorum ve izmirin neresine gidersem gideyim 3g bağlantısının koptuğunu görmedim etrafımdakilerin çoğunluğu avea kullanıyor ve bazı yerlerde avea edge dahi çekmezken benim telefon 3g çekiyor. hele bir olayı anlatayım bir arkadaşımın evindeydik arkadaşım wifi üstünden ben şebekeden bağlandım ve ondan daha çabuk yükleniyordu sayfalar o derece, vodafone süper internetle de 100 mb dolmadan gördüğüm maksimum hız 6 megabit.(şahsen turkcelin de vodafondan daha aşağı olduğunu düşünmüyorum ) aveanın kötü olmasını da 1800 mhz frekansını kullandığından diye tahmin ediyorum

Daha ikigün önce vodafon beyoğlu cihangirde arkadaşımın dükkanının alt katında çekmiyordu ama avea ve türkcell babalar gibi çekiyordu.
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Mellkor 7 yıl
Tam olarak 3g yi kullandikda 4g cikti birde Biz kaplumbaga misali yavas yavas gidiyoruz emin adimlarla mi o da belli degil
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mahmut716 7 yıl
3g olabilir ama hızı nasıl,önemli olan o.daha adam gibi hız görmedim.
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