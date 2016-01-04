4K monitörlerin en yeni üyesi: Lenovo ThinkVision X1 4K2K

Kısa süre önce detaylarına burada değindiğimiz dünyanın üç boyutlu kameraya sahip ilk monitör modeli ThinkVision X24 Pro'yu duyuran Lenovo, aynı zamanda 4K çözünürlük seviyesi ile dikkat çeken ThinkVision X1 4K2K'yı da görücüye çıkarttı.

Oldukça ince çerçeve yapısı ile çok şık görünen Lenovo ThinkVision X1 4K2K, çağın ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda 3840 x 2160 piksel çözünürlük değeri ile karşımıza çıkıyor. 27-inç ekran boyutu bulunan monitörün diğer teknik detayları arasındaysa 300 nit parlaklık, 1300:1 kontrast oranı, 6ms tepki süresi ile Type-C, DisplayPort 1.2 ve HDMI 2.0 portları yer alıyor.

Lenovo ThinkVision X24 Pro ile benzer tasarım yapısına sahip Full HD web kamerası hareketli şekilde tasarlanan ThinkVision X1 4K2K, 3W gücündeki hoparlör sistemiyle temel multimedya işlerini rahatlıkla karşılayabiliyor. Cihazın aynı zamanda 4 adet USB 3.0 portu yer alan bir bağlantı bölümü de bünyesinde yer alıyor.

2016 Mayıs ayında satışa çıkacak Lenovo ThinkVision X1 4K2K'nın 800$ gibi yüksek bir fiyat etiketi bulunacak.





http://www.ubergizmo.com/2016/01/lenovo-thinkvision-x1-4k2k-monitor-launched/