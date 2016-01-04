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4K monitörlerin en yeni üyesi: Lenovo ThinkVision X1 4K2K

Çin merkezli teknoloji devi Lenovo'nun CES 2016 duyuruları bitmek bilmiyor. Firmanın en son duyurduğu monitör modeli ThinkVision X1 4K2K, hem tasarımı hem de 4K desteğiyle dikkat çekiyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
6,3b
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6
Monitör
Can Tunçer
Haber Editörü
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4K monitörlerin en yeni üyesi: Lenovo ThinkVision X1 4K2K

Kısa süre önce detaylarına burada değindiğimiz dünyanın üç boyutlu kameraya sahip ilk monitör modeli ThinkVision X24 Pro'yu duyuran Lenovo, aynı zamanda 4K çözünürlük seviyesi ile dikkat çeken ThinkVision X1 4K2K'yı da görücüye çıkarttı.
Oldukça ince çerçeve yapısı ile çok şık görünen Lenovo ThinkVision X1 4K2K, çağın ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda 3840 x 2160 piksel çözünürlük değeri ile karşımıza çıkıyor. 27-inç ekran boyutu bulunan monitörün diğer teknik detayları arasındaysa 300 nit parlaklık, 1300:1 kontrast oranı, 6ms tepki süresi ile Type-C, DisplayPort 1.2 ve HDMI 2.0 portları yer alıyor.
Lenovo ThinkVision X24 Pro ile benzer tasarım yapısına sahip Full HD web kamerası hareketli şekilde tasarlanan ThinkVision X1 4K2K, 3W gücündeki hoparlör sistemiyle temel multimedya işlerini rahatlıkla karşılayabiliyor. Cihazın aynı zamanda 4 adet USB 3.0 portu yer alan bir bağlantı bölümü de bünyesinde yer alıyor.
2016 Mayıs ayında satışa çıkacak Lenovo ThinkVision X1 4K2K'nın 800$ gibi yüksek bir fiyat etiketi bulunacak.


http://www.ubergizmo.com/2016/01/lenovo-thinkvision-x1-4k2k-monitor-launched/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
forever58 3 yıl
49'' lg tv 49uf6407 2500 aldim alir onu kullanirim hem dev gibi hem ips lg nin tvlerdeki kalitesi ortada
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mementopolis 3 yıl
800$ oldu canim.
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redoracle 3 yıl
Yeni trend HDR bile yok ve fiyat pahalı,bakalım hdrli modeller,oledler gelince bunların fiyatları ne olacak?
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theyapici 3 yıl
dell monitördeki rgb %100 gibi vern monitör lazım monitörler 4 k olaynı tv ler kadar hızlı giremedi ekran kartları anca anca 4k tam desteklemeye başladı
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devilonur 3 yıl
Özellikler cezbediyor ama fiyata bakınca vergiler dahil türkiyede 3500 tl ye dayanır ki hiç bir anlamı kalmaz.
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umut_baris 3 yıl
Bence hoparlör olmamalıydı veya takılıp çıkarılabilir olmalıydı. Kamera da takılıp çıkarılabilen türden olmalıydı. Yuvarlak ayak da olmamış açıkçası. Özellikle hoparlörün yarattığı çerçeve aşırı dikkat dağıtıyor.
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