Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    4K Hulu içerikleri sonunda Xbox One ile kullanılabilir

    4K içerik portfolyosunu geliştirmek için elinden geleni yapan Hulu, bu tür içerikleri sonunda Xbox One kullanıcılarına da sundu. Kullanıcılar bu içeriklerin tadını ekstra ücret ödemeden çıkarabiliyor.
    42 dk.
    107
    9
    1
    Oyun Konsolları
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    4K Hulu içerikleri sonunda Xbox One ile kullanılabilir
    Tam Boyutta Gör

    4K içerikleri yayın platformuna tam olarak ulaştırmayı hedefleyen Hulu, çoğu kendi orjinal içerikleri olan dizileri 4K destekli Xbox One kullanıcılarına tam çözünürlükte sunmaya başladı. Bu içerikler arasında The Handmaid’s Tale, Castle Rock gibileri yer alırken 4K desteğinin yakın zamanda Amazon Fire TV cihazları ve LG webOS tabanlı TV’lere de gelmesi bekleniyor.

    İlk olarak 2016 Aralık’ta 4K desteğini duyuran Hulu, birkaç özel içerik ve 20 James Bond filmini bu çözünürlükte sunmuştu. Amazon, Netflix ve diğer servisler, 4K içerikleri daha uzun süredir destekliyor ya da daha çok içerik sunuyorlar.

    Ayrıca Bkz. "Akıllı telefonlardaki kamera çıkıntısı ortadan kalkıyor"

    Hulu’nun 4K içeriklere geçişindeki yavaşlık ise diğerleri kadar göze batmıyor çünkü içerik katalogu TV dizilerinden oluşan platform, bu içeriklerin daha yüksek çözünürlüklü halinin hiçbir yerde olmadığının bilincinde. Daha da önemlisi ise Hulu, diğerlerinin aksine 4K için daha pahalı bir abonelik segmentine sahip değil.



    https://techcrunch.com/2019/10/14/hulu-rolls-out-4k-content-to-xbox-one-with-amazon-fire-tv-and-others-coming-soon/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    sosisvesalam 15 dk.
    kaliteli bir vpn-vps gibi bir hizmetiniz yoksa ve ingilizceniz yoksa Türkiye için pek bir anlam ifade etmiyor .
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 9 dk. Kötü amaçlı yazılımların kripto yansıması 42 dk. GÖRÜNTÜLENEN 4K Hulu içerikleri sonunda Xbox One ile kullanılabilir Sonraki Razer Raion oyun kontrolcüsü duyuruldu 1 sa. Fiyatıyla iddialı amiral gemisi Realme X2 Pro tanıtıldı 2 sa. Samsung, OLED TV'lerdeki piksel yanıklarını gösteren bir araç yayınladı 2 sa. Google, USB-C tipi Titan Güvenlik Anahtarı'nı duyurdu 3 sa. 2si1 | Hisar-A atış testlerini tamamladı, haftalık gündem 3 sa. Microsoft, Office 2010 desteğini sonlandıracağı konusunda uyarılara başladı 3 sa. Volkswagen, 'Barış Pınarı Harekatı' nedeniyle Türkiye yatırımını askıya aldı 3 sa. Apple, kullanıcıların tarama verilerini Tencent'e neden gönderdiğini açıkladı 4 sa. Akıllı telefonlardaki kamera çıkıntısı ortadan kalkıyor 14 sa. Orijinal Fortnite haritası yerle bir oldu 16 sa. Oppo A5 ve A9 2020 modelleri Türkiye'de satışa çıktı 16 sa. Isuzu'dan fütüristik tasarıma sahip otonom çekici konsepti: FL IR 17 sa. Yandex’ten giysi algılayabilen TikTok benzeri uygulama 17 sa. vLog: İsviçre'de iPhone 11 Pro Max almak ve alamamak 18 sa. Xiaomi Redmi K20 Pro kamerası ilk 20 içerisinde 19 sa. Çin komünist partisinin uygulaması 100 milyon kişiyi takip ediyor 19 sa. Huawei Enjoy 10'un tanıtım tarihi belli oldu 20 sa. Facebook'un Libra'sına bir darbe daha 21 sa. 20 bin euro'ya 300 km menzilli küçük şehir aracı: Uniti One 21 sa. Xiaomi Redmi Note 8 Pro Türkiye'de satışa çıktı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Joker, ikinci haftasında da gişede rakip tanımadı
    DonanımHaber
    Xiaomi Redmi Note 8 Pro Türkiye'de satışa çıktı
    DonanımHaber
    BMW yeni modellerde böbrek ızgarasını büyütmeye devam edecek
    DonanımHaber
    Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Galaxy Watch Active 2 Kullanıcılar Kulübu
    DH Forum
    PORNOGRAFİ BEYNİNİZE TECAVÜZ EDİYOR!
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim