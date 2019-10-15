4K Hulu içerikleri sonunda Xbox One ile kullanılabilir

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4K içerikleri yayın platformuna tam olarak ulaştırmayı hedefleyen Hulu, çoğu kendi orjinal içerikleri olan dizileri 4K destekli Xbox One kullanıcılarına tam çözünürlükte sunmaya başladı. Bu içerikler arasında The Handmaid’s Tale, Castle Rock gibileri yer alırken 4K desteğinin yakın zamanda Amazon Fire TV cihazları ve LG webOS tabanlı TV’lere de gelmesi bekleniyor.

İlk olarak 2016 Aralık’ta 4K desteğini duyuran Hulu, birkaç özel içerik ve 20 James Bond filmini bu çözünürlükte sunmuştu. Amazon, Netflix ve diğer servisler, 4K içerikleri daha uzun süredir destekliyor ya da daha çok içerik sunuyorlar.

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Hulu’nun 4K içeriklere geçişindeki yavaşlık ise diğerleri kadar göze batmıyor çünkü içerik katalogu TV dizilerinden oluşan platform, bu içeriklerin daha yüksek çözünürlüklü halinin hiçbir yerde olmadığının bilincinde. Daha da önemlisi ise Hulu, diğerlerinin aksine 4K için daha pahalı bir abonelik segmentine sahip değil.

https://techcrunch.com/2019/10/14/hulu-rolls-out-4k-content-to-xbox-one-with-amazon-fire-tv-and-others-coming-soon/