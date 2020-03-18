5.4 inçik iPhone 12'nin OLED ekranı, Çinli BOE tarafından tedarik edilebilir

Çin merkezli güvenilir kaynaklardan biri olan DigiTimes'ın yayınladığı yeni bir rapora göre, Apple'ın önünüzdeki sonbaharda piyasaya sürmesi beklenen 5.4 inçlik iPhone 12'nin OLED ekranının tedariği, Çinli BOE şirketine emanet edilebilir.

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Dört iPhone 12 modeli gelecek

Bu söylentinin yayılmasını sağlayan gelişme ise BOE'nin dokunmatik panel üreticisi General Interface Solutions ile kurduğu ortaklık olarak gösteriliyor. Güvenilir analistlerden Ming-Chi Kuo'ya göre Apple yıl sonuna doğru bir 5.4 inçlik model, iki 6.1 inçlik model ve bir 6.7 inçlik model dahil olmak üzere OLED ekranlı dört iPhone 12 modelini piyasaya sürmeyi planlıyor. Tüm cihazlarda 5G desteği olması beklenirken, iPad Pro veya iPhone 4 gibi daha düz kenarlı, metal bir çerçeve içeren yeni bir tasarıma sahip olacakları söyleniyor.

Tam Boyutta Gör

5.4 inçlik iPhone 12'nin çentikli bir ekranla gelen en küçük model olması bekleniyor. Üst model iPhone'ların ise ToF sensörüne sahip üçlü arka kamera kurulumuna sahip olmaları beklenirken, 5.4 inçlik modelin ise çift arka kameraya sahip olacağı ifade edilmiş. Önümüzdeki dönemde iPhone 12 modelleriyle ilgili daha fazla detayın gün yüzüne çıkması bekleniyor.

https://www.macrumors.com/2020/03/17/5-4-inch-iphone-oled-display-boe/

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