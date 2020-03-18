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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    5.4 inçik iPhone 12'nin OLED ekranı, Çinli BOE tarafından tedarik edilebilir

    Apple'ın önümüzdeki sonbaharda tanıtmaya hazırlandığı iPhone 12 modelleri ile ilgili sızıntılar devam ediyor. Yeni raporlara göre 5.4 inçlik modelin ekranı BOE tarafından tedarik edilecek.
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    iPhone
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    5.4 inçik iPhone 12'nin OLED ekranı, Çinli BOE tarafından tedarik edilebilir

    Çin merkezli güvenilir kaynaklardan biri olan DigiTimes'ın yayınladığı yeni bir rapora göre, Apple'ın önünüzdeki sonbaharda piyasaya sürmesi beklenen 5.4 inçlik iPhone 12'nin OLED ekranının tedariği, Çinli BOE şirketine emanet edilebilir.

    Ayrıca Bkz. "Ülkemizde de satılması beklenen Oppo Reno3 tanıtıldı"

    Dört iPhone 12 modeli gelecek

    Bu söylentinin yayılmasını sağlayan gelişme ise BOE'nin dokunmatik panel üreticisi General Interface Solutions ile kurduğu ortaklık olarak gösteriliyor. Güvenilir analistlerden Ming-Chi Kuo'ya göre Apple yıl sonuna doğru bir 5.4 inçlik model, iki 6.1 inçlik model ve bir 6.7 inçlik model dahil olmak üzere OLED ekranlı dört iPhone 12 modelini piyasaya sürmeyi planlıyor. Tüm cihazlarda 5G desteği olması beklenirken, iPad Pro veya iPhone 4 gibi daha düz kenarlı, metal bir çerçeve içeren yeni bir tasarıma sahip olacakları söyleniyor.

    5.4 inçik iPhone 12'nin OLED ekranı, Çinli BOE tarafından tedarik edilebilir
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    5.4 inçlik iPhone 12'nin çentikli bir ekranla gelen en küçük model olması bekleniyor. Üst model iPhone'ların ise ToF sensörüne sahip üçlü arka kamera kurulumuna sahip olmaları beklenirken, 5.4 inçlik modelin ise çift arka kameraya sahip olacağı ifade edilmiş. Önümüzdeki dönemde iPhone 12 modelleriyle ilgili daha fazla detayın gün yüzüne çıkması bekleniyor.



    https://www.macrumors.com/2020/03/17/5-4-inch-iphone-oled-display-boe/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    seamewe5 (Murat Tosbaga) 2 gün en beğenilen
    Çin mali oled olacaksa hic olmasin daha iyi. Bokunu cikarma Apple!
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    El_domingo 1 gün
    uzun zamandan sonra normal insanların kullanabileceği normal boyutlarda bir telefon cıkacak..genel olarak 5.4" yeterlidir..
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    crazywinner3 (Mertcan Özdemir) 1 gün
    Piyasadaki en kaliteli oled ekranlar samsung'da kesinlikle. Samsung'dan vazgeçmek hata olur
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    Technotronic (Çağlar Deniz) 1 gün
    Küçük boyutlu telefon alacaktım kesin çıkacaksa bekleyebilirim Eylül ayını
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    Das Boot 2 gün
    Tum ekranlari ayni firmaya urettiricekse sorun yok. Ama iki farkli firmaya urettirirse elbet farkliliklar oluyor. En basiti mate 20 pro'nun ekranlani hem boe hem lg uretiyor. Aralarinda daglar kadar fark var. Internette kalibrasyon farklarini gorebilirsiniz.
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    seamewe5 (Murat Tosbaga) 2 gün en beğenilen
    Çin mali oled olacaksa hic olmasin daha iyi. Bokunu cikarma Apple!
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