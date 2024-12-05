A101 marketler Bilkom garantili PlayStation 5 Slim satıyor

5 Aralık A101 Ekstra teknoloji ürünleri
5 Aralık A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında PlayStation 5 Slim oyun konsolu yer alıyor. Bilkom garantili olan konsolda 1 adet kablosuz kontrolcü, 1TB SSD ve optik sürücü yer alıyor. Fiyatı ise 25999TL.
Lenovo markasına ait Pixart 3335 sensörü olan GY50X kablosuz oyuncu faresi 1449TL iken K280E Pro kablolu klavye modeli de 539TL. Yine halen kullanılabilirliği olan Samsung Galaxy S21 FE 128GB akıllı telefon modeli de 17299TL.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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