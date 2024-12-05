Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    A101 marketler Bilkom garantili PlayStation 5 Slim satıyor

    5 Aralık A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Bilkom garantisi altında satılan PlayStation 5 Slim oyun konsolu ve Samsung Galaxy S21 FE 128GB yer alıyor.     
    5 Aralık A101 Ekstra Tam Boyutta Gör
    A101 marketlerin Ekstra ürünler kataloğunda bu hafta akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara, oyun konsollarından dizüstü bilgisayarlara ve bilgisayar çevre birimlerine kadar farklı teknoloji ürünleri bulmak mümkün. 

    5 Aralık A101 Ekstra teknoloji ürünleri

    5 Aralık A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında PlayStation 5 Slim oyun konsolu yer alıyor. Bilkom garantili olan konsolda 1 adet kablosuz kontrolcü, 1TB SSD ve optik sürücü yer alıyor. Fiyatı ise 25999TL. 

    Lenovo markasına ait Pixart 3335 sensörü olan GY50X kablosuz oyuncu faresi 1449TL iken K280E Pro kablolu klavye modeli de 539TL. Yine halen kullanılabilirliği olan Samsung Galaxy S21 FE 128GB akıllı telefon modeli de 17299TL. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    %100 elektrikli Ford Puma Gen-E tanıtıldı

    G
    guvencetin01 52 dakika önce

    Yapay zeka inanılmaz bir hızla, tehlike barındıracak şekilde ilerliyor! Biz TEREX DIESEL; www.terexdiesel.com.tr projemizde yapay zekadan yeterince faydalandık, önemli olan yapay zekanın iyi yönlerini almak ama kötü yönlerine sınırlandırma geliştirmek zorunludur.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sümkürürken kulaktan hava çıkması findeks kanuni takip sildirme 1 uzun 3 kısa bip sürekli genzime bir şeyler kaçıyor matador lastik yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 15
    Apple iPhone 15
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    ASUS ROG Strix G18
    ASUS ROG Strix G18
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız