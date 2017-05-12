5 dakikada tamamen şarj olan elektrikli otomobil bataryası

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Yapılan araştırmalara göre önümüzdeki 10 yıl içinde elektrikli otomobiller giderek yaygınlaşacak ve bu araçları oldukça sık görmeye başlayacağız ancak sürücüleri bu araçları kullanmaya itmek için uzun şarj sürelerinin ve düşük menzil probleminin çözülmesi oldukça önemli. Her ne kadar Tesla, süperşarj istasyonları ile 20 dakikada yüzde 50 doluluk oranı vadediyor olsa da aracın deposu boşaldığında yakıtını birkaç dakika içinde dolduran sürücüler için bu bile uzun bir zaman olarak değerlendiriliyordu.





İsrailli StoreDot şirketi ise 5 dakikada yüzde 100 doluluğa ulaşan yeni hızlı şarj teknolojisine sahip elektrikli otomobil bataryası geliştirdi. Daha önce akıllı telefonlar için de hızlı şarj ekipmanları geliştiren şirket aslında bu bataryayı ilk olarak 2015 yılında duyurmuştu ancak tanıtımını Berlin'deki CUBE Tech Fuarı'nda yaptı.









Hızlı ve Güvenli

StoreDot'un FlashBattery olarak adlandırdığı bu teknolojide daha önce hiçbir pil teknolojisinde kullanılmadığı iddia edilen nanomalzeme katmanları ve organik bileşikler kullanıyor. Bu sayede batarya hızlıca şarj olurken StoreDot, yeni bileşenlerden oluşan FlashBattery'nin yanıcı olmadığını ve daha yüksek bir yanma sıcaklığına sahip olduğu için lityum iyonundan daha güvenli olduğunu ifade ediyor. Ayrıca batarya, 5 dakikalık dolum ile 300 mil(482km) yol katedebiliyor.





Elektrikli otomobillerdeki uzun şarj sürelerinin bu araçların yaygınlaşmasının önündeki en büyük engellerden biri olduğunu belirten StoreDot CEO'su Doron Myersdorf, yeni ortaklar edinerek FlashBattery'nin yaygınlaşması için çalışacaklarını dile getirdi. FlashBattery teknolojisine sahip ilk elektrikli otomobilin 3 yıl içinde yollarda olması bekleniyor.

FlashBattery teknolojisinin tanıtımını ve örnek görüntülerini buradan izleyebilirsiniz.

https://www.engadget.com/2017/05/12/storedot-ev-battery-demo/