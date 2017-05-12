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5 dakikada tamamen şarj olan elektrikli otomobil bataryası

Hızlı şarj teknolojisi üzerinde çalışmalar yapan StoreDot isimli şirket 5 dakikada yüzde 100 doluluğa ulaşan ve 480 kilometre menzile sahip elektrikli otomobil bataryasını tanıttı.
2 yıl
12,5b
1
24
Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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5 dakikada tamamen şarj olan elektrikli otomobil bataryası
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Yapılan araştırmalara göre önümüzdeki 10 yıl içinde elektrikli otomobiller giderek yaygınlaşacak ve bu araçları oldukça sık görmeye başlayacağız ancak sürücüleri bu araçları kullanmaya itmek için uzun şarj sürelerinin ve düşük menzil probleminin çözülmesi oldukça önemli. Her ne kadar Tesla, süperşarj istasyonları ile 20 dakikada yüzde 50 doluluk oranı vadediyor olsa da aracın deposu boşaldığında yakıtını birkaç dakika içinde dolduran sürücüler için bu bile uzun bir zaman olarak değerlendiriliyordu.


İsrailli StoreDot şirketi ise 5 dakikada yüzde 100 doluluğa ulaşan yeni hızlı şarj teknolojisine sahip elektrikli otomobil bataryası geliştirdi. Daha önce akıllı telefonlar için de hızlı şarj ekipmanları geliştiren şirket aslında bu bataryayı ilk olarak 2015 yılında duyurmuştu ancak tanıtımını Berlin'deki CUBE Tech Fuarı'nda yaptı. 



Hızlı ve Güvenli 

StoreDot'un FlashBattery olarak adlandırdığı bu teknolojide daha önce hiçbir pil teknolojisinde kullanılmadığı iddia edilen nanomalzeme katmanları ve organik bileşikler kullanıyor. Bu sayede batarya hızlıca şarj olurken StoreDot, yeni bileşenlerden oluşan FlashBattery'nin yanıcı olmadığını ve daha yüksek bir yanma sıcaklığına sahip olduğu için lityum iyonundan daha güvenli olduğunu ifade ediyor. Ayrıca batarya, 5 dakikalık dolum ile 300 mil(482km) yol katedebiliyor.


Elektrikli otomobillerdeki uzun şarj sürelerinin bu araçların yaygınlaşmasının önündeki en büyük engellerden biri olduğunu belirten StoreDot CEO'su  Doron Myersdorf, yeni ortaklar edinerek FlashBattery'nin yaygınlaşması için çalışacaklarını dile getirdi. FlashBattery teknolojisine sahip ilk elektrikli otomobilin 3 yıl içinde yollarda olması bekleniyor. 
FlashBattery teknolojisinin tanıtımını ve örnek görüntülerini buradan izleyebilirsiniz. 

https://www.engadget.com/2017/05/12/storedot-ev-battery-demo/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
QuexSeeL 2 yıl en beğenilen
Bu teknolojiyi kullanan ilk tesla benzeri tasarımı güzel performanslı araç sonrası denildiği gibi 5dk. da şarj olup +400km. yol giderse elektrikli araçlar piyasada şaha kalkacaktır.
Bu teknolojiyi kullanan ilk tesla benzeri tasarımı güzel performanslı araç sonrası denildiği gibi 5dk. da şarj olup +400km. yol giderse elektrikli araçlar piya...
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karahuso 2 yıl
Allahtan Türk şirketi demedi, yoksa yine burda birbirimize girerdik..
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myhotyro 2 yıl
Bizde bundan daha iyi teknolojiler var. Sayın bakanımız yakında açıklar. Ama detay vermez, çalarlar sonra. Önümüzdeki 500 yıl en iyi teknolojiye sahip olacağız ama kimse çalmasın diye hiçbirini piyasaya sürmeyeceğiz. Herkesler de bizi kıskanacak.
Bizde bundan daha iyi teknolojiler var. Sayın bakanımız yakında açıklar. Ama detay vermez, çalarlar sonra. Önümüzdeki 500 yıl en iyi teknolojiye sahip olacağız ...
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arel.gr 2 yıl
2015 fuarı'nda israilli şirket telefon pilini 5 dakikada %100 dolduran yeni hızlı "ara" şarj bataryası geliştirdi fakat bu "ara" batarya 5 saat içinde kendi kendini boşaltıyor.
yani pil doğrudan pizden, şebekeden dolmuyor.
.......heberde unutulmuş.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
petrol savaşları yerini lityum savaşlarına döndürecektir !
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irish 2 yıl
Elektrikli araçlar çok şeyi değiştirecek. Dünya bambaşka bir yer olacak.
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LambayaFunfDe 2 yıl
aarabanın özelliklerinden bahsedilmeden nasıl oluyor da kaç km menzili olduğu söylenebiliyor? 1000beygirlik araba mı 100 beygirlik araba mı? kaç amper kaç kwh filen olduğunu yazsan daha mantıklı olmaz mı?
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RhiFaT 2 yıl
Pil haberlerinin hiç birine inanmıyorum her sene böyle süper pil haberleri yapılıyor ama ortada hiç birşey yok maalesef.
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hanox 2 yıl
işte teknoloji budur de süperrrr :)
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kadirirdem 2 yıl
Bu tarz batarya haberleri hep var ama gerçeğe bir türlü yansımıyor umarım artık yansır.
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adam olun 2 yıl
kullanım ömrü uzun olur ve performansı zamanla düşmezse süper olur
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Sazankiller 2 yıl
Asıl haber bu firma 2018 için bitane telefon fabrikasıla anlaşmiş yani 2018 bi marka telefon bu pilllerle çıkacak 5 dakkada yuzde yüz dolacakmiş markayi söemiyorlar
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BlindGuardianNN 2 yıl
torunlarımız alır artık bunları buraya gelene kadar, o kadar aracı geçtim istasyon kurmak büyük iş
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