Google, Vitalik Buterin'i stajyer olarak işe almak istedi

Stajyerlik teklifi aldı
Google'ın kullandığı yapay zeka algoritmaları ile GitHub'da çalışan avına çıktığını belirten Buterin, başarılı özgeçmişi ile algoritmalar tarafından tespit edildiğini düşünüyor. Daha sonrasında ise bir insan kaynakları çalışanından, bütün çalışan adaylarına gönderilen standart bir mail, Buterin'e iletilmiş. Yani Google'ın asıl niyeti Buterin'i stajyer olarak şirkete katmak değildi.
Vitalik Buterin'in bu açıklamayı yapması Ethereum topluluğunu rahatlattığını söylemek de mümkün zira bu yıl mayıs ayında Vitalik Buterin'in adı Google ile anılmış ve Buterin, Google'a katılıp katılmama konusunda Twitter hesabından bir anket paylaşmıştı. Takipçilerinin büyük bir kısmı Buterin'i Ethereum'un başında görmek istediğini belirtirken Buterin daha sonra bu anketi silmişti. Görünen o ki Google ile Vitalik Buterin arasında geçen işe alım süreci sadece bir yanlış anlaşılmadan ibaret.
https://www.forbes.com/sites/rachelwolfson/2018/08/15/vitalik-buterin-on-the-state-of-ethereum-the-future-of-blockchain-and-google-trying-to-hire-him/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
mağdurum, mağdursun, mağduruz, mağdurlar ; sosyal medyada facebook başta olmak üzere
bir ve birden çok platformda ve bir arada ortak yasal hak arama hareketi var
google.com/...
karşınıza çıkan sonuçlardaki sırasıyla ilk 10 google ne öneriyorsa takip edin takipçi olun
sayı artsın bilinç artsın çoğalsın, herkes akıllansın ! :)