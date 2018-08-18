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Google, Vitalik Buterin'i stajyer olarak işe almak istedi

Ethereum'un yaratıcısı Vitalik Buterin, Google'ın kendisini stajyer olarak işe almaya çalıştığını açıkladı. Buterin'e göre bu garip durumun sebebi dikkatsiz bir insan kaynakları çalışanı.
9 ay
4,1b
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5
kripto para
Furkan Babur
Yazar
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Google, Vitalik Buterin'i stajyer olarak işe almak istedi
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Vitalik Buterin şüphesiz kripto para dünyasının en popüler figürlerinden. Buterin, 2013 yılında kaleme aldığı makale ile akıllı sözleşme yeteneğiyle özelleştirilmiş bir blockchain olan Ethereum'u dünyaya duyurmuştu. Bugün Ethereum üzerinde çalışmalarını halen sürdüren 24 yaşındaki bilgisayar programcısı, Uluslararası Enformasyon Olimpiyatları’nda bronz madalya kazanmak gibi önemli başarılara da sahip. Görünen o ki Buterin'in güçlü özgeçmişi Google'ın da gözünden kaçmamış. Teknoloji devinin Buterin'e yaptığı iş teklifi ise biraz ilginç.


Stajyerlik teklifi aldı 

Geçtiğimiz günlerde San Francisco'daki bir etkinlikte konuşan Buterin, Google'ın kendisine yaptığı tekliften bahsetti. Buterin'in açıklamasına göre Google, Buterin'i stajyer olarak işe almak istedi. Buterin bu pozisyonun karşılığında stajyer maaşı teklif edildiğini de belirtiyor. Tabi böylesine yetenekli bir ismin Google'da stajyer olarak çalışması ve Google'ın böyle bir teklifte bulunması pek mantıklı gelmiyor. Buterin'e göre bu ilginç durumun nedeni Google'ın algoritmaları ve dikkatsiz bir insan kaynakları çalışanı.


Google'ın kullandığı yapay zeka algoritmaları ile GitHub'da çalışan avına çıktığını belirten Buterin, başarılı özgeçmişi ile algoritmalar tarafından tespit edildiğini düşünüyor. Daha sonrasında ise bir insan kaynakları çalışanından, bütün çalışan adaylarına gönderilen standart bir mail, Buterin'e iletilmiş. Yani Google'ın asıl niyeti Buterin'i stajyer olarak şirkete katmak değildi.


Vitalik Buterin'in bu açıklamayı yapması Ethereum topluluğunu rahatlattığını söylemek de mümkün zira bu yıl mayıs ayında Vitalik Buterin'in adı Google ile anılmış ve Buterin, Google'a katılıp katılmama konusunda Twitter hesabından bir anket paylaşmıştı. Takipçilerinin büyük bir kısmı Buterin'i Ethereum'un başında görmek istediğini belirtirken Buterin daha sonra bu anketi silmişti. Görünen o ki Google ile Vitalik Buterin arasında geçen işe alım süreci sadece bir yanlış anlaşılmadan ibaret.


https://www.forbes.com/sites/rachelwolfson/2018/08/15/vitalik-buterin-on-the-state-of-ethereum-the-future-of-blockchain-and-google-trying-to-hire-him/ Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 9 ay en beğenilen
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mağdurum, mağdursun, mağduruz, mağdurlar ; sosyal medyada facebook başta olmak üzere
bir ve birden çok platformda ve bir arada ortak yasal hak arama hareketi var
google.com/...
karşınıza çıkan sonuçlardaki sırasıyla ilk 10 google ne öneriyorsa takip edin takipçi olun
sayı artsın bilinç artsın çoğalsın, herkes akıllansın ! :)

mağdurum, mağdursun, mağduruz, mağdurlar ; sosyal medyada facebook başta olmak üzerebir ve birden çok platformd...
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sniper23 9 ay
Milyarder adama stajerlik teklifi yollamak...
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SEO-Uzmanı 9 ay en beğenilen
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

mağdurum, mağdursun, mağduruz, mağdurlar ; sosyal medyada facebook başta olmak üzere
bir ve birden çok platformda ve bir arada ortak yasal hak arama hareketi var
google.com/...
karşınıza çıkan sonuçlardaki sırasıyla ilk 10 google ne öneriyorsa takip edin takipçi olun
sayı artsın bilinç artsın çoğalsın, herkes akıllansın ! :)

1 Yanıt Yanıtla +6
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K_Spartakus 9 ay SEO-Uzmanı
Aynı durum hepimizde olan bir saçmalık, ben prim toplamını doldurdum üstüne ekliyorum ama emeklilik için 10-13 yıl beklemek zorunda kalacağım. Bir saçmalık ta burada! Nereden bakarsanız bakın adalet yok.
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Ceqa 9 ay
24 yaşında mıı ?????? vay be kıskandım başarılara bak bir de Rus kendisi bizden de çıksa keşke böyle gençler
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Boragungoren 9 ay
Yanılmıyorsam donanımhaber forumda vardı yalan olmasın 2 kişi falan googleda staj yapan
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