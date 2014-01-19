5 inçlik Full HD ekranlı Lumia 929 Çin'de satışa çıktı





Nokia'nın Lumia 1520 amiral gemi modelinden sonra Lumia 929/Icon adında 5 inçlik Full HD ekrana sahip bir akıllı telefon daha piyasaya süreceği uzun süredir konuşuluyor. İlk olarak Verizon operatörü ile ABD'de piyasaya sürülmesi beklenen model ilginç bir şekilde Çin'de ortaya çıktı.





Lumia 929 adını taşıyan model Çin'de 628$ karşılığında satışa sunuldu. Ancak işin ilginç kısmı Verizon logosunun halen mevcut olması. Zira Verizon ABD operatörü.





Lumia 929 bir Çinli e-ticaret sitesinde ortaya çıktı ve satış yapan kişi elinde pek çok Lumia 929 modeli olduğunu belirtiyor. Hatta bu cihazlar ilk partiye ait. Tahminlere göre bu kişi bir şekilde prototip Lumia 929 modellerini elde ederek Çin'de satışa sundu.





Konu ile ilgili Nokia tarafından resmi bir açıklama gelmiş değil ancak dolaylı da olsa Lumia 929 modeli resmiyet kazanmış oldu. Bazı kaynaklar Nokia'nın hukuki süreç başlatarak bu kişiye engel olabileceğini belirtiyor.





Lumia 929 modelinde Lumia 1520 modelinin tüm donanım özellikleri mevcut. Ancak ekran 5 inç boyutunda ve model 2420mAh gücünde bir batarya kullanıyor. Bunun dışında Full HD ekran, Snapdragon 800 yongaseti, 20MP çözünürlükte PureView kamera, 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi şeklinde özellikleri Lumia 1520 ile aynı.





Genelde popüler akıllı telefon modelleri piyasaya çıkmadan önce Çinli girişimcilerin iddiaları biraraya getirip kopya cihazlar üreterek satış yaptığına şahit oluyorduk. Ancak ilk kez bir amiral gemi modeli henüz resmileşmeden farklı bir şekilde satışa sunulmuş oluyor. Modelin global olarak ne zaman piyasaya çıkacağı belirsiz.

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