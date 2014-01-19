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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

5 inçlik Full HD ekranlı Lumia 929 Çin'de satışa çıktı

5 yıl
10,1b
1
39
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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5 inçlik Full HD ekranlı Lumia 929 Çin'de satışa çıktı
Nokia'nın Lumia 1520 amiral gemi modelinden sonra Lumia 929/Icon adında 5 inçlik Full HD ekrana sahip bir akıllı telefon daha piyasaya süreceği uzun süredir konuşuluyor. İlk olarak Verizon operatörü ile ABD'de piyasaya sürülmesi beklenen model ilginç bir şekilde Çin'de ortaya çıktı.

Lumia 929 adını taşıyan model Çin'de 628$ karşılığında satışa sunuldu. Ancak işin ilginç kısmı Verizon logosunun halen mevcut olması. Zira Verizon ABD operatörü. 

Lumia 929 bir Çinli e-ticaret sitesinde ortaya çıktı ve satış yapan kişi elinde pek çok Lumia 929 modeli olduğunu belirtiyor. Hatta bu cihazlar ilk partiye ait. Tahminlere göre bu kişi bir şekilde prototip Lumia 929 modellerini elde ederek Çin'de satışa sundu.

Konu ile ilgili Nokia tarafından resmi bir açıklama gelmiş değil ancak dolaylı da olsa Lumia 929 modeli resmiyet kazanmış oldu. Bazı kaynaklar Nokia'nın hukuki süreç başlatarak bu kişiye engel olabileceğini belirtiyor.

Lumia 929 modelinde Lumia 1520 modelinin tüm donanım özellikleri mevcut. Ancak ekran 5 inç boyutunda ve model 2420mAh gücünde bir batarya kullanıyor. Bunun dışında Full HD ekran, Snapdragon 800 yongaseti, 20MP çözünürlükte PureView kamera, 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi şeklinde özellikleri Lumia 1520 ile aynı. 

Genelde popüler akıllı telefon modelleri piyasaya çıkmadan önce Çinli girişimcilerin iddiaları biraraya getirip kopya cihazlar üreterek satış yaptığına şahit oluyorduk. Ancak ilk kez bir amiral gemi modeli henüz resmileşmeden farklı bir şekilde satışa sunulmuş oluyor. Modelin global olarak ne zaman piyasaya çıkacağı belirsiz. 
 
5 inçlik Full HD ekranlı Lumia 929 Çin'de satışa çıktı

http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.3.fLeaei&id=37086439211&_u=j8iem8p303d Yorum Yaz
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S,W,A,T 5 yıl en beğenilen General.
web101

Konu hakkında TurboCore'dan resmi açıklama bekleniyor


az daha yüceltin bu bebeyi
1 Yanıt Yanıtla +19
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xxllsc 5 yıl
Wp8 i bedava verseler alırım satarim android veya ios alır kullanırım
1 Yanıt Yanıtla +16
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eresist 5 yıl
Windows Phone bence market olarak ta kullanım olarak ta çok iyi. Beğenen niye beğenmez bilemem ama bir arkadaşın da dediği gibi, 2000 2500 TL lik cihazların performansını çok rahat 1000 TL aşağısına sunuyor. Siz ön yargılarınızı bir kenara bırakıp birazcık kullanıp deneseniz kesinlikle anlarsınız. Fanboyluk yapmıyorum yanlış anlamayın Android cihaz kullanıyorum. Eşim Lumia 625 kullanıyor. Alışması 3 gün sürdü. Şimdi çok rahat bir şekilde kullanıyor ve çok memnun. Hiç takılma donma kasılma vs. yok. Ücretsiz bir çok oyun var ve gayet keyifliler. Uygulama eksikliği hiç yaşamadık.
Windows Phone bence market olarak ta kullanım olarak ta çok iyi. Beğenen niye beğenmez bilemem ama bir arkadaşın da dediği gibi, 2000 2500 TL lik cihazların per...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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crazy585858 5 yıl
aha işte tam istediğim telefon 5' ekran ve snapdragon 800 ama buraya gelirmiki :(
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olağan_şüpheli 5 yıl
general mobiles ın full hd li modeli 1000 tl civarı gelirse bu ülkeye wp8 sinek avlar ancak.
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Recharged 5 yıl
Gelişmekte olan bir platform ancak benim için hala alınabilir değil.
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chamicals2 5 yıl
geniş ekran ve yüksek çözünürlüğe en çok ihtiyaç duyan platfrom w8 platfromu olsa gerek
1080 p gerçek iyi gitmiş bu arayüze
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erkanberk 5 yıl
Dikkat Dikkat !!! Windows platformlu telefonlara lütfen yaklaşmayınız. Adamı deli eder, hasta eder, heder eder. Neyin kafasıyla aldım bende bilmiyorum. Saygılar.
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bYUğur 5 yıl
Ağzımın Suları Aktı Ya La :D
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okan_cehapelioglu 5 yıl
Nokia f/p cihazları cıkartmadıgı sürece wp işi zor zira android cephesinde cok ucuza çok daha iyi cihazlar var
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mhasturk 5 yıl
Sizce de Nokia'nın her telefonu aynı gözükmüyor mu? Eskiden de böyleydi.
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SystemApps 5 yıl
Global satışı yoksa haberinde bi anlamı kalmıyor ne yazıkki
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eresist 5 yıl
Windows Phone bence market olarak ta kullanım olarak ta çok iyi. Beğenen niye beğenmez bilemem ama bir arkadaşın da dediği gibi, 2000 2500 TL lik cihazların performansını çok rahat 1000 TL aşağısına sunuyor. Siz ön yargılarınızı bir kenara bırakıp birazcık kullanıp deneseniz kesinlikle anlarsınız. Fanboyluk yapmıyorum yanlış anlamayın Android cihaz kullanıyorum. Eşim Lumia 625 kullanıyor. Alışması 3 gün sürdü. Şimdi çok rahat bir şekilde kullanıyor ve çok memnun. Hiç takılma donma kasılma vs. yok. Ücretsiz bir çok oyun var ve gayet keyifliler. Uygulama eksikliği hiç yaşamadık.
Yanıtla +12
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rocknrollplane 5 yıl
forumda turbocare hakkında 1000. espriye 1520 veriyorlar heralde
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ObjektifPoint.Net 5 yıl
Adamın foruma etkisine bak haberdeki telefon hakkında yorum yapılmazken wp fanboyları konuşulur olmuş... Bu arada başlık orjinal nokıa bitti gitti artık lumia var
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