5 inçlik Full HD ekranlı Lumia Icon resmiyet kazandı





Geçen yıl Nokia'nın Lumia 1520 modelini lanse etmesinden bu yana gündemde olan ve farklı zaman dilimlerinde internete görselleri sızan Lumia Icon nihayet resmiyet kazandı.





Lumia Icon modelinin ekran hariç Lumia 1520 modelinden herhangi bir farkının olmadığı söylenebilir. 5 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunan Lumia Icon, 2.2GHz saat hızında çalışan Snapdragon 800 yongasetinden gücünü alıyor. 2GB RAM ile sistem desteklenirken, 32GB depolama alanı sunuluyor.





Modelin arka kısmında 20MP çözünürlükte, ön kısmında ise 1.2MP çözünürlükte kamera yer alıyor. 30 kare/saniye hızında Full HD videolar çekilebilirken, tek parmak hareketi ile 3 kat yakınlaştırma yapılabiliyor. Nokia ses kalitesini artırmak amacıyla cihazda 4 adet HDR mikrofon kullanıyor.





Lumia Icon şu anda sadece LTE destekli olarak Verizon operatörü için ön siparişe sunulmuş durumda. 2 yıllık kontratta 199$ fiyat etiketine sahip. Lumia Icon modelinin Lumia 930 adıyla MWC 2014 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.

http://www.windowsphone.com/en-us/cmpn/nokia-lumia-icon?ocid=TWP_announce_ICONCLE&signin=true#compare-specs