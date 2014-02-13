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5 inçlik Full HD ekranlı Lumia Icon resmiyet kazandı

5 yıl
7,8b
1
76
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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5 inçlik Full HD ekranlı Lumia Icon resmiyet kazandı

Geçen yıl Nokia'nın Lumia 1520 modelini lanse etmesinden bu yana gündemde olan ve farklı zaman dilimlerinde internete görselleri sızan Lumia Icon nihayet resmiyet kazandı.

Lumia Icon modelinin ekran hariç Lumia 1520 modelinden herhangi bir farkının olmadığı söylenebilir. 5 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunan Lumia Icon, 2.2GHz saat hızında çalışan Snapdragon 800 yongasetinden gücünü alıyor. 2GB RAM ile sistem desteklenirken, 32GB depolama alanı sunuluyor. 

Modelin arka kısmında 20MP çözünürlükte, ön kısmında ise 1.2MP çözünürlükte kamera yer alıyor. 30 kare/saniye hızında Full HD videolar çekilebilirken, tek parmak hareketi ile 3 kat yakınlaştırma yapılabiliyor. Nokia ses kalitesini artırmak amacıyla cihazda 4 adet HDR mikrofon kullanıyor. 

Lumia Icon şu anda sadece LTE destekli olarak Verizon operatörü için ön siparişe sunulmuş durumda. 2 yıllık kontratta 199$ fiyat etiketine sahip. Lumia Icon modelinin Lumia 930 adıyla MWC 2014 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.  

http://www.windowsphone.com/en-us/cmpn/nokia-lumia-icon?ocid=TWP_announce_ICONCLE&signin=true#compare-specs Yorum Yaz
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gorkem2626 5 yıl en beğenilen
Turkcell getirse 2 yil kontratla 3000 tl ye aliriz 1 gb asımsiz tik diye duran internetiyle.
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Nymphadora 5 yıl
Nokianin derdi sistemmis bakinsaniza, sistemi buldu pompalamaya devam
1 Yanıt Yanıtla +8
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burakesan 5 yıl
Türkiye'de yeniden Nokia devri açılır mı dersiniz?
3-4 sene öncesine kadar Nokia'dan başka marka bilmezdik...
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1 Avatar
ECDAD_OSMANLI 4 yıl
nokia küllerinden doğacak androide direnecek :)
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emre_fan_club 5 yıl
Nokia yine başladı bir telefon çıkarıp ondan bir şeyler türetmeye ...
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JonnyCaqe 5 yıl
Ozellikleri gayet iyi duruyor.Aykırı fiyatla gelmezse satar diyecem fakat işletim sistemini napacaz
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unsaLhsN 5 yıl
İşletim sistemi olarak takıntım yok özellik olarak süper duruyor aklıma 8.1 güncellemesi ile birlikte çıkarırlar umudu var ama bakalım bekleyeceğim.
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Persistent Stability 5 yıl
Yıllarca Xbox'ı Turkiyeye getirememis Ms' in mağazasına guvenemiyor insan.
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carterjr 5 yıl
Ne zaman çıkacak bu telefon
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Gaydurugububak 5 yıl
Çok ürün çıkıyor bi durun yav
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TearsForFears 5 yıl
Artık wp ile androidi karşılaştıran hata yapar.Artık fiyatlara göre karşılaştırma yapmalıyız.
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Sunstorms 5 yıl
Yahu birileri güncelleme eksiğinden android olmamasından şikayetçi olmuş bu adamlar bir düşünsün bakalım android neden bu kadar fazla güncelleme alıyor? iki işletim sistemini aynı anda çalıştıran android de performans ve akıcılıktan ödün vermek istemeyen mutlaka yüksek donanıma sahip cihaz almak ve güncellemelere bel bağlamak durumunda halbuki windows phone eksikleri olmasına rağmen şu haliyle bile son derece akıcı, stabil ve sorunsuz bir sistem sanal makine kullanmadığı için androidde düşük kapasiteli görünen 2000mah lik batarya lumia 1020 de rahatlıkla bir buçuk günü görüyor. Htc one ile android maceram sona erdi wp8 varken bir daha android cihaz kullanmam
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okan_cehapelioglu 5 yıl
orda 199 bizde 2200 liradan gelir
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carter 5 yıl
Fiyata bak :) Yurtdışından telefon getirmenin önünü iyice açsalar görürüm ondan sonra bizim fahiş fiyatçıları.
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carterjr 5 yıl
Sim free olmayacak mı bu? Bide glance ne oluyor?
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onurair 5 yıl
Gencler bunda glance yok haberiniz olsun (ki zaten turkiyeye gelmeyecek bir model )
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