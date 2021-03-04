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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    5 Mart lansmanı öncesi Realme C21'e dair teknik detaylar belli oldu

    Realme yeni bir akıllı telefonu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket, Realme C21 giriş seviye telefonunu 5Mart'ta tanıtacak. Telefona dair teknik detaylar AliExpress Rusya sitesinde listelendi.
    04 Mart 2021, 10:40 (4 gün)
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    Cep Telefonları
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    5 Mart lansmanı öncesi Realme C21'e dair teknik detaylar belli oldu
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    Realme, amiral gemisi akıllı telefonlarından birisini 4 Mart'ta piyasaya sürecek. Şirket,amiral gemisi telefonundan yalnızca bir gün sonra 5 Mart'ta C serisi altında Realme C21'i piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Giriş seviyesinde yer alacak telefon, ilk olarak Realme Malezya'nın resmi Facebook hesabından doğrulandı. Şimdi ise telefon, görselleri ve teknik detayları ile AliExpress Rusya'da listelendi. Şu an için telefona dair bilinmeyen tek şey ise fiyatı.

    Ayrıca Bkz. "Apple, kekeleyen insanları anlaması için Siri'yi eğitiyor"

    İlginizi Çekebilir Avatar Uygun fiyatlı Realme C20, 5.000 mAh batarya ile geliyor

    Realme C21 teknik özellikleri

    Realme C21, ön kameranın yer aldığı damla çentik tasarımlı, 6.52 inç büyüklüğünde, HD + (1600x720 piksel) çözünürlüklü LCD ekrana sahip.

    Telefonun arkasında, 13MP birincil lens, 2MP siyah beyaz sensör ve 2MP makro sensörün yer aldığı üçlü kamera kurulumu bulunuyor.  Ön kameranın çözünürlüğü ise 5MP.

    5 Mart lansmanı öncesi Realme C21'e dair teknik detaylar belli oldu
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    Cihaz, sekiz çekirdekli MediaTek Helio G35 yonga setinden güç alıyor. Cihaz, 4GB RAM ve 64GB dahili depolama ile listeleniyor ancak 3GB RAM ve 32GB dahili hafıza varyantının da olması bekleniyor.

    Pil açısından, Realme C21'in 47 günlük bekleme süresine sahip devasa bir 5.000 mAh pil ile geleceği doğrulandı. Ayrıca 10W hızlı şarj desteği de bulunuyor. 3.5 mm ses girişi ve çift SIM desteği bulunan cihazın parmak izi okuyucusu, telefonun arkasında yer alıyor. Realme C21, mavi ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle geliyor.



    https://www.gizchina.com/2021/03/02/realme-c21-will-go-official-on-march-5-specs-and-design-revealed/
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    yolyordam35 (yol yordam) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    bu devirde akıllı telefonda imkan var ise 6gb ram'den aşağıya düşmemek gerek.
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