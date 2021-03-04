5 Mart lansmanı öncesi Realme C21'e dair teknik detaylar belli oldu

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Realme, amiral gemisi akıllı telefonlarından birisini 4 Mart'ta piyasaya sürecek. Şirket,amiral gemisi telefonundan yalnızca bir gün sonra 5 Mart'ta C serisi altında Realme C21'i piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Giriş seviyesinde yer alacak telefon, ilk olarak Realme Malezya'nın resmi Facebook hesabından doğrulandı. Şimdi ise telefon, görselleri ve teknik detayları ile AliExpress Rusya'da listelendi. Şu an için telefona dair bilinmeyen tek şey ise fiyatı.

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Realme C21 teknik özellikleri

Realme C21, ön kameranın yer aldığı damla çentik tasarımlı, 6.52 inç büyüklüğünde, HD + (1600x720 piksel) çözünürlüklü LCD ekrana sahip.

Telefonun arkasında, 13MP birincil lens, 2MP siyah beyaz sensör ve 2MP makro sensörün yer aldığı üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Ön kameranın çözünürlüğü ise 5MP.

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Cihaz, sekiz çekirdekli MediaTek Helio G35 yonga setinden güç alıyor. Cihaz, 4GB RAM ve 64GB dahili depolama ile listeleniyor ancak 3GB RAM ve 32GB dahili hafıza varyantının da olması bekleniyor.

Pil açısından, Realme C21'in 47 günlük bekleme süresine sahip devasa bir 5.000 mAh pil ile geleceği doğrulandı. Ayrıca 10W hızlı şarj desteği de bulunuyor. 3.5 mm ses girişi ve çift SIM desteği bulunan cihazın parmak izi okuyucusu, telefonun arkasında yer alıyor. Realme C21, mavi ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle geliyor.

https://www.gizchina.com/2021/03/02/realme-c21-will-go-official-on-march-5-specs-and-design-revealed/

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