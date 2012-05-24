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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

5 satır QWERTY klavye ile donatılan LG LS860'ın detayları internete sızdırıldı

7 yıl
9,6b
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4
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Güney Kore'nin en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi LG Mobile'ın, 5-satır QWERTY klavye donanımıyla dikkat çeken modeli LS860 ile ilgili detaylar kısa bir süre önce internete sızdırıldı.

''Cayenne'' kod adıyla anılan LS860, paylaşılan bilgilere göre 1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm S3 platformundan güç alacak ve Android 4.0.x Ice Cream Sandwich işletim sistemini kullanacak. 4.0-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif IPS ekrana yer verileceği belirtilen akıllı telefon, LTE (Long-Term Evolution) desteği ile gelecek.

LG LS860'ın, yıl sonuna doğru Sprint aracılığıyla boy göstermesi bekleniyor.

http://briefmobile.com/exclusive-mr-blurrycam-reveals-lg-ls860-and-some-specs Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
anxie48 6 yıl
Bunun gibi bişeyler bakıyorum. Umarım pahalı çıkmaz .
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DH Misafiri 6 yıl
DreamSs
n97 kullanıyorum msj yazarken büyük kolaylık sağlıyor. çok alıştım . şimdi dokunmatikten tırsar oldum. Bunun gibi bişeyler bakıyorum. Umarım pahalı çıkmaz

Sony ericsson xperia pro var.. samsung yada lg klavyeli telefonlarından bence iyi( türkiyede olanlarından) tavsiye ederim..
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DreamSs 7 yıl
n97 kullanıyorum msj yazarken büyük kolaylık sağlıyor. çok alıştım . şimdi dokunmatikten tırsar oldum. Bunun gibi bişeyler bakıyorum. Umarım pahalı çıkmaz
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Alcatraz79 7 yıl
Ekran biraz daha iyi olabilirmiş
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