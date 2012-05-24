5 satır QWERTY klavye ile donatılan LG LS860'ın detayları internete sızdırıldı

Güney Kore'nin en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi LG Mobile'ın, 5-satır QWERTY klavye donanımıyla dikkat çeken modeli LS860 ile ilgili detaylar kısa bir süre önce internete sızdırıldı.





''Cayenne'' kod adıyla anılan LS860, paylaşılan bilgilere göre 1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm S3 platformundan güç alacak ve Android 4.0.x Ice Cream Sandwich işletim sistemini kullanacak. 4.0-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif IPS ekrana yer verileceği belirtilen akıllı telefon, LTE (Long-Term Evolution) desteği ile gelecek.







LG LS860'ın, yıl sonuna doğru Sprint aracılığıyla boy göstermesi bekleniyor.

http://briefmobile.com/exclusive-mr-blurrycam-reveals-lg-ls860-and-some-specs