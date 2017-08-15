50 binden fazla eski plak dijitalleştirilip Internet Archive'a yüklendi

1985 yılından beri dünyanın dört bir yanından müzik kayıtlarını toplayan ve muhafaza eden ARChive of Contemporary Music (ARC), geniş plak koleksiyonunu dijitalleştiriyor. Özellikle 20. yüzyılın başlarında oldukça popüler olan 78rpm müzik kayıtlarını bulup, koruma altına alan Great 78 Project'i halka açmak için yaklaşık bir yıldır çalışmalarını sürdüren ARC, bugüne kadar 50 binden fazla plağı dijitalleştirdi ve Internet Archive'a yükledi.

Kâr amacı gütmeyen dijital bir kütüphane olan Internet Archive'a bugüne kadar 200 binden fazla kayıt bağışlandı. Çoğu 1950 öncesine ait olan bu kayıtların büyük bir bölümü bugünkü plaklarda kullanılan resinden değil gomalaktan yapılmış. 20. yüzyılın başlarında yaygın olarak kullanılan gomalak, fazla kırılgan olduğu için 60'lı yıllarda yerini başka hammaddelere bıraktı.

Gomalaktan yapılan bu plaklar fazlasıyla hassas olduğu için dijitale aktarılmamaları halinde ileride dağılıp yok olma ihtimalleri oldukça yüksek. Bu yüzden ARChive of Contemporary Music ve Internet Archive ortaklığında gerçekleştirilen bu dijitalleştirme çabası eski kayıtların muhafaza edilmesi için büyük önem taşıyor.

Internet Archive öncelikli olarak nadir bulunan ve günümüzde pek popüler olmayan müzik türlerinden kayıtları dijitalleştiriyor. Bluegrass, yodeling ve blues'ün ilk yıllarına ait kayıtlar Internet Archive'ın öncelik verdiği müzik türlerinden bazıları.

Bu eski kayıtların dijitale dönüştürülmesi son derece meşakkatli bir süreç. Kayıtları en doğru şekilde saklamak isteyen uzmanların plağı çalarken hangi iğneyi kullanacakları veya mikrofonu nereye yerleştirecekleri gibi ufak detaylara bile dikkat etmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra 1920'li yıllara kadar kayıtlarda standart bir oynatma hızı olmadığı için dijitale aktarırken kaydın hangi hızda çalınması gerektiğinin belirlenmesi gerekiyor.

ARChive of Contemporary Music ve Internet Archive'ın ortak çalışmasıyla dijital ortama aktarılan eski kayıtlara buradan ulaşabilirsiniz.

https://www.theverge.com/2017/8/12/16126346/50000-digitized-vinyl-internet-archive-great-78-project