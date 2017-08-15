Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

50 binden fazla eski plak dijitalleştirilip Internet Archive'a yüklendi

Eski müzik kayıtlarını toplayıp muhafaza eden ARChive of Contemporary Music, son bir yılda 50 binden fazla eski plağı dijitalleştirip Internet Archive'a yükledi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
8,9b
1
7
Zamazingo
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
1985 yılından beri dünyanın dört bir yanından müzik kayıtlarını toplayan ve muhafaza eden ARChive of Contemporary Music (ARC), geniş plak koleksiyonunu dijitalleştiriyor. Özellikle 20. yüzyılın başlarında oldukça popüler olan 78rpm müzik kayıtlarını bulup, koruma altına alan Great 78 Project'i halka açmak için yaklaşık bir yıldır çalışmalarını sürdüren ARC, bugüne kadar 50 binden fazla plağı dijitalleştirdi ve Internet Archive'a yükledi.
Kâr amacı gütmeyen dijital bir kütüphane olan Internet Archive'a bugüne kadar 200 binden fazla kayıt bağışlandı. Çoğu 1950 öncesine ait olan bu kayıtların büyük bir bölümü bugünkü plaklarda kullanılan resinden değil gomalaktan yapılmış. 20. yüzyılın başlarında yaygın olarak kullanılan gomalak, fazla kırılgan olduğu için 60'lı yıllarda yerini başka hammaddelere bıraktı.
Gomalaktan yapılan bu plaklar fazlasıyla hassas olduğu için dijitale aktarılmamaları halinde ileride dağılıp yok olma ihtimalleri oldukça yüksek. Bu yüzden ARChive of Contemporary Music ve Internet Archive ortaklığında gerçekleştirilen bu dijitalleştirme çabası eski kayıtların muhafaza edilmesi için büyük önem taşıyor.
Internet Archive öncelikli olarak nadir bulunan ve günümüzde pek popüler olmayan müzik türlerinden kayıtları dijitalleştiriyor. Bluegrass, yodeling ve blues'ün ilk yıllarına ait kayıtlar Internet Archive'ın öncelik verdiği müzik türlerinden bazıları.
Bu eski kayıtların dijitale dönüştürülmesi son derece meşakkatli bir süreç. Kayıtları en doğru şekilde saklamak isteyen uzmanların plağı çalarken hangi iğneyi kullanacakları veya mikrofonu nereye yerleştirecekleri gibi ufak detaylara bile dikkat etmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra 1920'li yıllara kadar kayıtlarda standart bir oynatma hızı olmadığı için dijitale aktarırken kaydın hangi hızda çalınması gerektiğinin belirlenmesi gerekiyor.
ARChive of Contemporary Music ve Internet Archive'ın ortak çalışmasıyla dijital ortama aktarılan eski kayıtlara buradan ulaşabilirsiniz. 

https://www.theverge.com/2017/8/12/16126346/50000-digitized-vinyl-internet-archive-great-78-project Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
pranis 2 yıl en beğenilen
Tamam da saçma olmuş. "Plak" nedir nasıl dinlenir kimse bilmiyor, herkes POSER anasını satayım.
D&R da kristal kafalı pikaplara istiyorlar 500 lira, çöp ses alıyorsun.
Plaktan nasıl ses çıkar desem kaç kişi kafadan anlatacak ? adamın suratına bakarlar.
Plak, üretimden dinlemeye analog olmalıdır ki, "plak" sesini alabilesin.
Sen gidiyorsun 500 lira, içinde entegre olan bir pikap alıyorsun, iğnesi kristal, plak alıyorsun dijital kayıt edilmiş mabel matizmiş bilmem teoman falan plağı. Diyorsun ki işte plağımdan vazgeçemiyorum. sesi çok old school #eskiler #oldbutgold #plağın sesi bir başka falan. Öl.
Bir kere, şarkının kayıdı analog mikserlerle yapılması gerekiyor, plağı dinlerken en azından manyetik kafa ve kaliteli iğne olması gerekiyor, dinlediğin pikap hiçbir dijital pre-amp tan geçmeden direk amfiye gidecek, amfin de sesi analog işleyecek, dijital entegre barındırmayacak, dinlediğin hoparlörler dahi özel olmalı, bass-mid-treble ayrı hoparlörlerün olmalı ve hoparlör filtreleme devren de olmalı.Elektrik hattın düzgün topraklanmış, hoparlörlerin sert plastikten değil, kaliteli kumaş olmalı. bass-mid-treble hoparlörlerin kağıttan imal edilmiş olmalı.
eğer "gerçek plak" deneğimi yaşıyorum diyorsanız, bunlara sahip olmalısınız. Pc den açıcan, dijital gelicek ses, pc den dijital işlenecek, amfileriniz de dijital olucak, diyeceksiniz ki "plak dinliyürüm". ağzım yarılır gülmekten. Foşur foşur middle ön temalı ufacık hoparlörlerden garip garip sesler geliyor, "eski datlar da bir başga olüyör" diyorlar. Poserlik böyle bir şey.
Tamam da saçma olmuş. "Plak" nedir nasıl dinlenir kimse bilmiyor, herkes POSER anasını satayım.D&R da kristal kafalı pikaplara istiyorlar 500 lira, çöp ses ...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 1 yıl
Pranis arkadaş yarı cahil halde konuşmuş maalesef. Dayanamadım yazıyorum: Bir kere dijital plak diye bir şey yoktur, haliyle plak dinliyorsanız zaten analog bir şey dinliyorsunuzdur. Dediği gibi, bugün kayıtların birçoğu dijital yapılmakta ama plağa aktarılacak bir kaydın mastering'inin de buna uygun yapılması gerekir. Haliyle plak, yine plak oluyor; başka bir şey olmuyor. Bu ve diğer bazı işlemlerinse özellikle ülkemizde bazı firmalar tarafından kötü yapıldığı bir gerçek.
D&R'lardaki pikaplar konusunda çok haklı. Tamamen haklı olduğu tek nokta bu zaten. Para tuzağı onlar.
Plağı sadece sese indirgemek de büyük yanılgı. Bir insanın plak sevmesi için sesine hasta olmasına gerek yok. Nitekim plağın sesi falan bunlar saçma laflar. Analog kayıt daha samimi gelebilir ya da odyofilseniz analog takıntınız olabilir, anlarım, fakat analog kayıt dijitalden daha iyi olacak diye bir şey yok. Dijital kaydedilmiş pek çok albümün plağı da gayet iyi ses verir. Plağın koleksiyonculuk yanı var, kapağını sevip alabilirsin, ritüelistik yanı var... Yarım yamalak bilgilerle insanlara Öl falan demek çok komik. 90'lardan itibaren zaten birçok albüm dijital kaydedildi ve yurtdışında bunların plakları çıktı, şimdi daha çok çıkıyor tabii, demek istediğim şu ki o plaklar yine alındı, yine dinlendi, yine sevildi ve keyif verdi. Plak = analog kaydedilmiş parça diye bir eşitlik yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BlindGuardianNN 2 yıl
1985 yılından beri dünyanın dört bir yanından müzik kayıtlarını toplayan ve muhafaza eden ARChive of Contemporary Music (ARC), geniş plak koleksiyonunu dijitalleştiriyor. Özellikle 20. yüzyılın başlarında oldukça popüler olan 78rpm müzik kayıtlarını bulup, koruma altına alan Great 78 Project'i halka açmak için yaklaşık bir yıldır çalışmalarını sürdüren ARC, bugüne kadar 50 binden fazla plağı dijitalleştirdi ve Internet Archive'a yükledi.

Kâr amacı gütmeyen dijital bir kütüphane olan Internet Archive'a bugüne kadar 200 binden fazla kayıt bağışlandı. Çoğu 1950 öncesine ait olan bu kayıtların büyük bir bölümü bugünkü plaklarda kullanılan resinden değil gomalaktan yapılmış. 20. yüzyılın başlarında yaygın olarak kullanılan gomalak, fazla kırılgan olduğu için 60'lı yıllarda yerini başka hammaddelere bıraktı.
onu orjinal plak cızırtısı ile dinleyemedikten sonra onu alıp koklyamadıktan sonra aynı zevki vermez, pehhhh
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mephisto_TR 2 yıl
Haberi okuyup anladığınıza emin misiniz? Kimse gidip müzik marketlerde satılan plakları alıp dijitale aktarmamış. Adamlar 1900'lü yıllardan bu bana artık tek tük kopyası bulunan, kaybolmaya yüz tutmuş eserleri dijitale aktarıp koruma altına almış. Bunu yapanlar da işinin ehli insanlar. Hala gidip araya dsd, dac falan gibi terimleri karıştırıyorsunuz. Kendi kültürünüzü kanıtlama gibi bir derdiniz varsa gidip konu açın insanları bilgilendirin. Spotify kullanıcılarını eleştirerek, insanların neyi nasıl yapması gerektiğini kendi dar görüşünüzle alay ederek bir yere varamazsınız.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mephisto_TR 2 yıl
Haberi okuyup anladığınıza emin misiniz? Kimse gidip müzik marketlerde satılan plakları alıp dijitale aktarmamış. Adamlar 1900'lü yıllardan bu bana artık tek tük kopyası bulunan, kaybolmaya yüz tutmuş eserleri dijitale aktarıp koruma altına almış. Bunu yapanlar da işinin ehli insanlar. Hala gidip araya dsd, dac falan gibi terimleri karıştırıyorsunuz. Kendi kültürünüzü kanıtlama gibi bir derdiniz varsa gidip konu açın insanları bilgilendirin. Spotify kullanıcılarını eleştirerek, insanların neyi nasıl yapması gerektiğini kendi dar görüşünüzle alay ederek bir yere varamazsınız.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pranis 2 yıl en beğenilen
Tamam da saçma olmuş. "Plak" nedir nasıl dinlenir kimse bilmiyor, herkes POSER anasını satayım.
D&R da kristal kafalı pikaplara istiyorlar 500 lira, çöp ses alıyorsun.
Plaktan nasıl ses çıkar desem kaç kişi kafadan anlatacak ? adamın suratına bakarlar.
Plak, üretimden dinlemeye analog olmalıdır ki, "plak" sesini alabilesin.
Sen gidiyorsun 500 lira, içinde entegre olan bir pikap alıyorsun, iğnesi kristal, plak alıyorsun dijital kayıt edilmiş mabel matizmiş bilmem teoman falan plağı. Diyorsun ki işte plağımdan vazgeçemiyorum. sesi çok old school #eskiler #oldbutgold #plağın sesi bir başka falan. Öl.
Bir kere, şarkının kayıdı analog mikserlerle yapılması gerekiyor, plağı dinlerken en azından manyetik kafa ve kaliteli iğne olması gerekiyor, dinlediğin pikap hiçbir dijital pre-amp tan geçmeden direk amfiye gidecek, amfin de sesi analog işleyecek, dijital entegre barındırmayacak, dinlediğin hoparlörler dahi özel olmalı, bass-mid-treble ayrı hoparlörlerün olmalı ve hoparlör filtreleme devren de olmalı.Elektrik hattın düzgün topraklanmış, hoparlörlerin sert plastikten değil, kaliteli kumaş olmalı. bass-mid-treble hoparlörlerin kağıttan imal edilmiş olmalı.
eğer "gerçek plak" deneğimi yaşıyorum diyorsanız, bunlara sahip olmalısınız. Pc den açıcan, dijital gelicek ses, pc den dijital işlenecek, amfileriniz de dijital olucak, diyeceksiniz ki "plak dinliyürüm". ağzım yarılır gülmekten. Foşur foşur middle ön temalı ufacık hoparlörlerden garip garip sesler geliyor, "eski datlar da bir başga olüyör" diyorlar. Poserlik böyle bir şey.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kerim5100 2 yıl
Güzel bir oynatıcı ilet ile tadından yenmez
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 2 yıl
yeni nesil laser scan gramafon ses okuyucusuyla bu işi yapıyorlarsa çok iyidir.
ama normal ekipmanla yoksa zaten benzer kopyaları youtube de fazlasıyla var zaten !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
skythunderr 2 yıl
For those who seek perfection there can be no rest on this side of the grave.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Football Manager 2018 çıkış tarihi duyuruldu 2 yıl Carpool Karaoke Türkçe altyazılı olarak Apple Music’te 2 yıl Google'dan Apple'a 3 milyar dolarlık varsayılan arama motoru ödemesi 2 yıl Angry Birds'ün yapımcısı Rovio halka arza hazırlanıyor 2 yıl İlk yerli haberleşme uydusu Türksat-6A'nın üretimine başlandı 2 yıl AMD Radeon RX Vega madencileri hayal kırıklığına uğratabilir 2 yıl LG V30'da yüz ve ses tanıma özellikleri bulunacak 2 yıl Galaxy Note 8'in AnTuTu ve GFXBench test sonuçları açıklandı 2 yıl SpaceX, HP'nin süperbilgisayarını uzaya taşıdı: İşte Falcon 9'un iniş anları 2 yıl DJI dronelara gizli uçuş modu geliyor 2 yıl YouTube'daki 4 FETÖ videosuna erişim engeli 2 yıl Çin orta-düşük hızlı manyetik tren testlerini tamamladı 2 yıl Yeni HPV aşısıyla koruma %93’e yükseldi 2 yıl Toshiba’nın bellek bölümü bir türlü satılamadı 2 yıl Huawei'in Çin'deki mağazasını gezdik: Nova 2 Plus, P10 Plus Mate 9 Pro ve dahası... 2 yıl 2018 model Honda Jazz yeni tasarım ve motorla ortaya çıktı 2 yıl Microsoft ve Intel, Bitcoin teknolojisini işletmelere getiriyor 2 yıl Bluetooth 5 özellikleri uzun bir süre HTC U11’de aktif olmayacak 2 yıl iPhone 8 bu kez Foxconn fabrikasının üretim hattında görüntülendi 2 yıl Apple’ın karının yüzde 5’i Google’dan geliyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN 50 binden fazla eski plak dijitalleştirilip Internet Archive'a yüklendi Sonraki Videolardaki takılmaları ortadan kaldıran yapay zeka 2 yıl Waymo yumuşak otonom araç patenti aldı 2 yıl Bitcoin 4.200 dolar seviyesini aştı 2 yıl Her gün ortalama üçten fazla Bitcoin ATM'si kuruluyor 2 yıl Yaz aylarını bu uygulamalar daha keyifli hale getiriyor 2 yıl Türkiye, tükettiği elektriğin ne kadarını rüzgardan karşılıyor? 2 yıl Roketsan’dan buzlanmaya ve aşınmaya dayanıklı malzeme projesi 2 yıl Evdeki sinema ve maç keyfinizi arttıracak ürün tavsiyeleri 2 yıl Opera'nın veri tasarrufu uygulaması Opera Max için yolun sonu geldi 2 yıl RNA düzenlemesiyle ALS tedavisi mümkün 2 yıl Huawei ile Çin'e gittik: P10 Plus kutu açma, internet hız testi ve dahası... 2 yıl Ülkemize '5G Vadisi Açık Test Sahası' kuruluyor 2 yıl e-devlet kilitlenlendi! İşlemler sekteye uğruyor 2 yıl LG V30’da ikinci ekranın yerine gelecek konsept ortaya çıktı 2 yıl Uzanlar’ın Vertu markasına ait eşyalar haraç mezat satılıyor 2 yıl Türk bilim insanları keşfettikleri gezegene isim arıyor 2 yıl Intel Core i9-7900X işlemcili iMac Pro ve Mac Pro göründü 2 yıl Huawei tarihinde ilk kez Apple’ı geride bırakmaya çok yakın 2 yıl DJI Phantom 3 SE satışa sunuldu 2 yıl Meizu M6 Note ortaya çıktı: Çift kamera ve dörtlü led flaş Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim