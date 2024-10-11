İnternet arşivi sitesine DDoS saldırısı: 31 milyon şifre çalındı!

Tam Boyutta Gör Milyarlarca arşivlenmiş web sayfasını tutan dev site Internet Archive, yakın zamanda DDoS saldırısına uğradı. Wayback Machine sitesinin kurucusu, milyonlarca kullanıcının verilerini de açığa çıkartan büyük bir siber saldırı gerçekleştiğini doğruladı. Hemen ardından site çevrimdışı oldu.

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Kullanıcı adları, e-postalar ve parolalar sızdırıldı!

Internet Archive’in kurucusu ve dijital kütüphaneci Kahle, Salı gününden bu yana site ve sunucuları çökertmeyi amaçlayan bir dizi DDoS saldırısı gerçekleştirildiğini kabul etti.

Kahle, sosyal medya üzerinden saldırının siteyi bozduğunu ve kullanıcı adları, e-postalar ve parolaların sızdırılmasına yol açtığını yazdı. Birkaç saat sonra paylaştığı gönderide, siteye saldıran kişilerin geri döndüğünü ve hem Internet Archive’in ana sitesini hem de dijitalleştirilmiş açık kaynak bir katalogu olan Open Library’i çökerttiklerini söyledi. Sonraki bir paylaşımda Internet Arşivi verilerinin etkilenmediğini paylaştı.

Internet Archive sitesi neden hacklendi?

Kullanıcılar, Çarşamba günü sitenin hacklendiğini ve 31 milyon hesabın verilerinin ihlal edildiğini iddia eden bir açılır mesajla karşılaştıklarını dile getirdi.

Hackerlar, mesajda sitenin hacklendiğini ve kullanıcıların dilerlerse HIBP (Have I been Pwned) üzerinden bunu sorgulayabileceklerini belirtti. HIBP, e-posta adresleri, takma adlar ve parolalar dahil olmak üzere Internet Archive sitesinden 31 milyon kaydın çalındığını doğruladı.

"SN_BLACKMETA" adlı bir hacker grubu, “ABD’ye ait olduğu için” arşivi hedef aldıklarını ve saldırıyı ABD hükümetinin İsrail'e olan ittifakı ve desteğiyle ilişkilendirdiklerini söyleyerek saldırıyı üstlendi. Ancak, Internet Archive’in ABD hükümetine ait olmadığı ve İsrail ile hiçbir bağının olmadığı söyleniyor.

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Internet Archive hacklendi: 31 milyon şifre çalındı!