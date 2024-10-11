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    Anlık Bildirim

    İnternet arşivi sitesine DDoS saldırısı: 31 milyon şifre çalındı!

    İnternet arşivine erişilebilen dev site hacklendi: Internet Archive'in Wayback Machine sitesinden 31 milyon kullanıcının parolasının çalındığı bildirildi.       
    Internet Archive Wayback Machine sitesi hacklendi 31 milyon parola çalındı Tam Boyutta Gör
    Milyarlarca arşivlenmiş web sayfasını tutan dev site Internet Archive, yakın zamanda DDoS saldırısına uğradı. Wayback Machine sitesinin kurucusu, milyonlarca kullanıcının verilerini de açığa çıkartan büyük bir siber saldırı gerçekleştiğini doğruladı. Hemen ardından site çevrimdışı oldu.

    Kullanıcı adları, e-postalar ve parolalar sızdırıldı!

    Internet Archive’in kurucusu ve dijital kütüphaneci Kahle, Salı gününden bu yana site ve sunucuları çökertmeyi amaçlayan bir dizi DDoS saldırısı gerçekleştirildiğini kabul etti.

    Kahle, sosyal medya üzerinden saldırının siteyi bozduğunu ve kullanıcı adları, e-postalar ve parolaların sızdırılmasına yol açtığını yazdı. Birkaç saat sonra paylaştığı gönderide, siteye saldıran kişilerin geri döndüğünü ve hem Internet Archive’in ana sitesini hem de dijitalleştirilmiş açık kaynak bir katalogu olan Open Library’i çökerttiklerini söyledi. Sonraki bir paylaşımda Internet Arşivi verilerinin etkilenmediğini paylaştı.

    Internet Archive sitesi neden hacklendi?

    Kullanıcılar, Çarşamba günü sitenin hacklendiğini ve 31 milyon hesabın verilerinin ihlal edildiğini iddia eden bir açılır mesajla karşılaştıklarını dile getirdi.

    Hackerlar, mesajda sitenin hacklendiğini ve kullanıcıların dilerlerse HIBP (Have I been Pwned) üzerinden bunu sorgulayabileceklerini belirtti. HIBP, e-posta adresleri, takma adlar ve parolalar dahil olmak üzere Internet Archive sitesinden 31 milyon kaydın çalındığını doğruladı.

    "SN_BLACKMETA" adlı bir hacker grubu, “ABD’ye ait olduğu için” arşivi hedef aldıklarını ve saldırıyı ABD hükümetinin İsrail'e olan ittifakı ve desteğiyle ilişkilendirdiklerini söyleyerek saldırıyı üstlendi. Ancak, Internet Archive’in ABD hükümetine ait olmadığı ve İsrail ile hiçbir bağının olmadığı söyleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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