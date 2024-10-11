İnternet arşivi sitesine DDoS saldırısı: 31 milyon şifre çalındı!

- Kullanıcı adları, e-postalar ve parolalar sızdırıldı!
- Internet Archive sitesi neden hacklendi?
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Kullanıcı adları, e-postalar ve parolalar sızdırıldı!
Internet Archive’in kurucusu ve dijital kütüphaneci Kahle, Salı gününden bu yana site ve sunucuları çökertmeyi amaçlayan bir dizi DDoS saldırısı gerçekleştirildiğini kabul etti.
Kahle, sosyal medya üzerinden saldırının siteyi bozduğunu ve kullanıcı adları, e-postalar ve parolaların sızdırılmasına yol açtığını yazdı. Birkaç saat sonra paylaştığı gönderide, siteye saldıran kişilerin geri döndüğünü ve hem Internet Archive’in ana sitesini hem de dijitalleştirilmiş açık kaynak bir katalogu olan Open Library’i çökerttiklerini söyledi. Sonraki bir paylaşımda Internet Arşivi verilerinin etkilenmediğini paylaştı.
Internet Archive sitesi neden hacklendi?
Kullanıcılar, Çarşamba günü sitenin hacklendiğini ve 31 milyon hesabın verilerinin ihlal edildiğini iddia eden bir açılır mesajla karşılaştıklarını dile getirdi.
Hackerlar, mesajda sitenin hacklendiğini ve kullanıcıların dilerlerse HIBP (Have I been Pwned) üzerinden bunu sorgulayabileceklerini belirtti. HIBP, e-posta adresleri, takma adlar ve parolalar dahil olmak üzere Internet Archive sitesinden 31 milyon kaydın çalındığını doğruladı.
"SN_BLACKMETA" adlı bir hacker grubu, “ABD’ye ait olduğu için” arşivi hedef aldıklarını ve saldırıyı ABD hükümetinin İsrail'e olan ittifakı ve desteğiyle ilişkilendirdiklerini söyleyerek saldırıyı üstlendi. Ancak, Internet Archive’in ABD hükümetine ait olmadığı ve İsrail ile hiçbir bağının olmadığı söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.