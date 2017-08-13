Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Spider-Man evreninde geçen Silver & Black'in çıkış tarihi açıklandı

Örümcek-Adam çizgi romanlarından karakterler ile yeni bir sinematik evren kurmak için çalışmalara başlayan Sony Pictures, bu evrende geçen Silver & Black'in vizyon tarihini açıkladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2,4b
1
4
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Örümcek-Adam çizgi romanlarının ve karakterlerinin film haklarını elinde bulunduran Sony Pictures, bu karakterler ile yeni bir sinematik evren kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz ay vizyona giren Spider-Man: Homecoming ile yeni bir Örümcek-Adam serisi başlatan Sony, bir yandan da Venom ve Silver & Black filmleri için hazırlıklara başladı.
Dün, hazırlık aşamasındaki yeni filmlerinin çıkış tarihlerini açıklayan stüdyo, Silver & Black'in de vizyon tarihini paylaştı. Örümcek-Adam çizgi romanlarının popüler karakterlerinden Silver Sable ve Black Cat'i bir araya getirecek film, 8 Şubat 2019'da vizyona girecek.
Senaryosunu Lisa Joy (Westworld) ve Christopher Yost (Thor: Ragnarok)'un kaleme aldığı Silver & Black'in yönetmenliğini Gina Prince-Bythewood (The Secret Life of Bees, Beyond the Lights) üstleniyor. Filmde Silver Sable ve Black Cat'i canlandıracak isimler henüz açıklanmış değil.
Hem Silver & Black hem de Venom filmi için cevaplanmayı bekleyen en önemli soru ise Tom Holland tarafından canlandırılan yeni Örümcek-Adam'ın bu filmlerin bir parçası olup olmayacağı. Holland'ın Örümcek-Adam'ı Marvel sinematik evreninin parçası olduğu için bu filmlerde de yer alması halinde bu karakterlerin de aynı evrende yer alması gerekecek. Bu da Sony ve Marvel arasındaki anlaşmayı daha da karmaşık bir hale getirebilir.

http://deadline.com/2017/08/silver-and-black-marvel-sony-movie-sicario-2-holmes-and-watson-bad-boys-3-release-dates-1202147448/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BlindGuardianNN 2 yıl
Örümcek-Adam çizgi romanlarının ve karakterlerinin film haklarını elinde bulunduran Sony Pictures, bu karakterler ile yeni bir sinematik evren kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz ay vizyona giren Spider-Man: Homecoming ile yeni bir Örümcek-Adam serisi başlatan Sony, bir yandan da Venom ve Silver & Black filmleri için hazırlıklara başladı.

Dün, hazırlık aşamasındaki yeni filmlerinin çıkış tarihlerini açıklayan stüdyo, Silver & Black'in de vizyon tarihini paylaştı. Örümcek-Adam çizgi romanlarının popüler karakterlerinden Silver Sable ve Black Cat'i bir araya getirecek film, 8 Şubat 2019'da vizyona girecek.
Güzel, Takip

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
efendimuhendis 2 yıl
silver sable kim bilmiyorum ama black Cat iyi oldu.
Oyunlarda ve çizgi filmde çok yer bulmasına rağmen sinemada hiç görememiştik.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 2 yıl
SİNEMATİK EVREN!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kerim5100 2 yıl
Bir şeyin de sinematik evrenini yapmayın be el insaf.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Roketsan’dan buzlanmaya ve aşınmaya dayanıklı malzeme projesi 2 yıl Evdeki sinema ve maç keyfinizi arttıracak ürün tavsiyeleri 2 yıl Opera'nın veri tasarrufu uygulaması Opera Max için yolun sonu geldi 2 yıl RNA düzenlemesiyle ALS tedavisi mümkün 2 yıl Huawei ile Çin'e gittik: P10 Plus kutu açma, internet hız testi ve dahası... 2 yıl Ülkemize '5G Vadisi Açık Test Sahası' kuruluyor 2 yıl e-devlet kilitlenlendi! İşlemler sekteye uğruyor 2 yıl LG V30’da ikinci ekranın yerine gelecek konsept ortaya çıktı 2 yıl Uzanlar’ın Vertu markasına ait eşyalar haraç mezat satılıyor 2 yıl Türk bilim insanları keşfettikleri gezegene isim arıyor 2 yıl Intel Core i9-7900X işlemcili iMac Pro ve Mac Pro göründü 2 yıl Huawei tarihinde ilk kez Apple’ı geride bırakmaya çok yakın 2 yıl DJI Phantom 3 SE satışa sunuldu 2 yıl Meizu M6 Note ortaya çıktı: Çift kamera ve dörtlü led flaş 2 yıl Araştırmacılar beyni gençleştirmeyi başardı 2 yıl CRISPR ile yapılan önemli yenilikler ve yöntemin dezavantajları 2 yıl Arnold Schwarzenegger'in yeni Terminator filmindeki rolü belli oldu 2 yıl Asus’tan M.2 SATA destekli yönlendirici 2 yıl Yeni yöntemle organ naklinde tedarik sıkıntısı çözülebilir 2 yıl iPhone 8 nasıl olacak? Detaylı analiz 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Spider-Man evreninde geçen Silver & Black'in çıkış tarihi açıklandı Sonraki Microsoft'un kurucusu Bill Gates de Instagram'a katıldı 2 yıl Dünya internet hızı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? 2 yıl Corsair en hızlı SSD sürücüsünü duyurdu 2 yıl Samsung’un yeni akıllı saati Gear Sport olabilir 2 yıl Gen düzenlemede çığır açan CRISPR nedir? 2 yıl Addlink S80 NVMe SSD incelemesi "Hızlı ve Ateşli" 2 yıl Yeni iPhone SE gelecek yıla kaldı 2 yıl Avengers 4'ün çekimlerine başlandı 2 yıl Nvidia’dan 2.23 milyar dolar çeyrek geliri 2 yıl iPhone 8 Apple'ı dünyanın ilk trilyon dolarlık şirketi yapabilir 2 yıl AMD’nin Navi GPU’larında yapay zeka hızlandırıcı yer alabilir 2 yıl Mecidiyeköy - Mahmutbey metro hattı 2019'da açılacak 2 yıl Gmail'in kimlik avı koruması iOS'a geldi 2 yıl RX Vega 64’ün kutusunda fazladan GPU yer alıyor 2 yıl LG V30 için de Plus versiyonu gündemde 2 yıl Angry Birds bu kez renk eşleştiriyor 2 yıl İşte karşınızda Tesla Model Y 2 yıl SSM, insansız ve otonom kara araçları için yarışma başlatıyor 2 yıl 2si1 "Dörtlü" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Merakla beklenen Titanfall: Assault indirmeye sunuldu (Global) Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Zen2 15% IPC, 20-25% tek çekirdek gücü
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim