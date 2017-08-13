Spider-Man evreninde geçen Silver & Black'in çıkış tarihi açıklandı

Örümcek-Adam çizgi romanlarının ve karakterlerinin film haklarını elinde bulunduran Sony Pictures, bu karakterler ile yeni bir sinematik evren kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz ay vizyona giren Spider-Man: Homecoming ile yeni bir Örümcek-Adam serisi başlatan Sony, bir yandan da Venom ve Silver & Black filmleri için hazırlıklara başladı.

Dün, hazırlık aşamasındaki yeni filmlerinin çıkış tarihlerini açıklayan stüdyo, Silver & Black'in de vizyon tarihini paylaştı. Örümcek-Adam çizgi romanlarının popüler karakterlerinden Silver Sable ve Black Cat'i bir araya getirecek film, 8 Şubat 2019'da vizyona girecek.

Senaryosunu Lisa Joy (Westworld) ve Christopher Yost (Thor: Ragnarok)'un kaleme aldığı Silver & Black'in yönetmenliğini Gina Prince-Bythewood (The Secret Life of Bees, Beyond the Lights) üstleniyor. Filmde Silver Sable ve Black Cat'i canlandıracak isimler henüz açıklanmış değil.

Hem Silver & Black hem de Venom filmi için cevaplanmayı bekleyen en önemli soru ise Tom Holland tarafından canlandırılan yeni Örümcek-Adam'ın bu filmlerin bir parçası olup olmayacağı. Holland'ın Örümcek-Adam'ı Marvel sinematik evreninin parçası olduğu için bu filmlerde de yer alması halinde bu karakterlerin de aynı evrende yer alması gerekecek. Bu da Sony ve Marvel arasındaki anlaşmayı daha da karmaşık bir hale getirebilir.

http://deadline.com/2017/08/silver-and-black-marvel-sony-movie-sicario-2-holmes-and-watson-bad-boys-3-release-dates-1202147448/