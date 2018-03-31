50 inçlik Xiaomi Mi TV 4C duyuruldu

Akıllı telefon pazarında olduğu kadar televizyon pazarında da beğenilen işlere imza atan Xiaomi, bu yıl önemli hamleler yapıyor. Mi Led TV modelinin ardından 55 inçlik Mi TV 4S modelini duyuran firma şimdi de 50 inçlik Mi TV 4C modelini tanıttı.

Mi TV 4C özellikleri ve fiyatı

Xiaomi televizyonları bilindiği üzere orta seviye bir mobil cihaz donanımı ve üzerinde yapay zekâ destekli PatchWall adındaki kullanıcı arayüzü ile geliyor. 50 inçlik Mi TV 4C modeli de bu geleneği sürdürüyor.

Ayrıca Bkz.

"DonanımHaber iOS uygulaması AppStore’da yayında!"

Televizyonda 4 adet Cortex-A53 çekirdekli bir işlemci, Mali-450 grafik birimi, 2GB RAM ve 8GB dahili kapasite yer alıyor. PatchWall arayüzü ise kullanıcının alışkanlıklarını öğrenerek hedef odaklı önerilerde bulunuyor.

50 inçlik ekranda 4K çözünürlük sunan televizyon ayrıca HDR desteği ile en canlı renkleri vadediyor. 178 derece görüş açısına sahip televizyon 50Hz tazeleme hızı ve 9.5ms tepkime hızı sunuyor. Ayrıca doğrudan arka aydınlatma mevcut.

Dolby ses desteği barındıran model ayrıca analog DTMB tuner, 3 HDMI portu, 1 Ethernet portu, WiFi, Bluetooth gibi özelliklere sahip. Kumanda ise Bluetooth ile televizyona bağlanıyor. Televizyonun fiyatı 350$ olarak açıklandı.