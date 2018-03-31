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50 inçlik Xiaomi Mi TV 4C duyuruldu

Uygun fiyata yüksek performanslı televizyonları da ünlü olan Xiaomi kataloğunu genişletmeye devam ediyor. Son olarak aileye 50 inçlik Xiaomi Mi TV 4C modeli katıldı.
1 yıl
3,8b
1
16
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarında olduğu kadar televizyon pazarında da beğenilen işlere imza atan Xiaomi, bu yıl önemli hamleler yapıyor. Mi Led TV modelinin ardından 55 inçlik Mi TV 4S modelini duyuran firma şimdi de 50 inçlik Mi TV 4C modelini tanıttı.

 Mi TV 4C özellikleri ve fiyatı

Xiaomi televizyonları bilindiği üzere orta seviye bir mobil cihaz donanımı ve üzerinde yapay zekâ destekli PatchWall adındaki kullanıcı arayüzü ile geliyor. 50 inçlik Mi TV 4C modeli de bu geleneği sürdürüyor.

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Televizyonda 4 adet Cortex-A53 çekirdekli bir işlemci, Mali-450 grafik birimi, 2GB RAM ve 8GB dahili kapasite yer alıyor. PatchWall arayüzü ise kullanıcının alışkanlıklarını öğrenerek hedef odaklı önerilerde bulunuyor.

50 inçlik ekranda 4K çözünürlük sunan televizyon ayrıca HDR desteği ile en canlı renkleri vadediyor. 178 derece görüş açısına sahip televizyon 50Hz tazeleme hızı ve 9.5ms tepkime hızı sunuyor. Ayrıca doğrudan arka aydınlatma mevcut.

Dolby ses desteği barındıran model ayrıca analog DTMB tuner, 3 HDMI portu, 1 Ethernet portu, WiFi, Bluetooth gibi özelliklere sahip. Kumanda ise Bluetooth ile televizyona bağlanıyor. Televizyonun fiyatı 350$ olarak açıklandı.

 

https://www.gizmochina.com/2018/03/30/xiaomi-launches-mi-tv-4c-50-inch-model/ Yorum Yaz
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QuexSeeL 1 yıl en beğenilen
Xiaomi gelecek ise sadece telefon ile gelmemeli ne kadar ürünü varsa hepsiyle resmi olarak gelmeli özellikle de TV ler ile. Diğer ürünler küçük ebatlarından dolayı paralel ithalat vs gelebiliyor ama TV gelmesi mesele.
Xiaomi gelecek ise sadece telefon ile gelmemeli ne kadar ürünü varsa hepsiyle resmi olarak gelmeli özellikle de TV ler ile. Diğer ürünler küçük ebatlarından do...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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BlackHeart89 1 yıl
bu televizyonlarda keşke ülkemize gelse 350 dolar diyor şaka gibi
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1 Avatar
hippopotamus 1 yıl
insanın hevesini kursağında bırak bir haber olmuş :)
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a_y_k_u_t 1 yıl
Yıl olmuş 2018 hala mali 450 :/ Sana yakıştıramadım xiaomi..
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tropik17 1 yıl
Aliexpress'ten alsak gümrüğe takılır mı?
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sniper23 1 yıl tropik17
tropik17
Aliexpress'ten alsak gümrüğe takılır mı?


Çok büyük kargo takılabilir.
Ben mesela 307$ dolarlık bir ürün almıştım ama kargo küçük olduğu için takılmamıştı.
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ymhaslaman 1 yıl QuexSeeL
Eğer ürünleri resmi distribütör ile gelirse ciddi vergiler uygulanır. Özellikle TV sektörü ucuz fiyata izin vermez. Diye düşünüyorum.
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zero fear 1 yıl
Peki ya OS?
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fotifoti 1 yıl
vestel bırakmaz
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adminia 1 yıl
bu fiyatı geçtim iki katı parasına bile bulamıyorsunuz.Çok az bir miktar üretip sattık diyorlar
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cem650 1 yıl
ülkede satışı yok neyin reklamı anlamış değilim.
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Musty3535123 1 yıl
350 dolar 4 den 1400tl yapar, kar vs 2 bine satsınlar hemen alırım..
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K_Spartakus 1 yıl Musty3535123
350 dolar olsa bu TV'yi Almanya ya yollar, almanya'dan gelen yakınıma getirtirim
kar bende kalır

Bu yaz başında AliExpress ten telefonu bu şekilde alacağım için sıkıntı duymuyorum

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tobepeople 1 yıl Musty3535123
2 ile çarp kardeşim 700 dolara alırız anca...
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emre1393 1 yıl
tv gelmez boşuna nefesinizi tüketmeyin, televizyonun astarı yüzünden pahalıya gelir.
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