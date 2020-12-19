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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    50 TL değerindeki The Long Dark, Epic Store'da ücretsiz

    Epic Games Store'un bugünkü ücretsiz oyunu da belli oldu. 50 TL değerindeki The Long Dark oyununu yarına kadar ücretsiz kütüphanenize ekleyebilirsiniz.
    2 gün
    8,4b
    4
    4
    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    5

    50 TL değerindeki The Long Dark, Epic Store'da ücretsiz
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    Epic Games Store'un yıl sonu kampanyaları son sürat devam ediyor. Bugünün oyunu da nihayet belli oldu. 50 TL değerindeki The Long Dark oyununu hemen şimdi kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

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    Tanıtım yazısı:

    The Long Dark, jeomanyetik bir felaket sonrasında oyuncular engin buzlu bir doğayı keşfederken kendi başlarının çaresine bakmak zorunda oldukları, insanı düşünmeye ve keşfetmeye yönlendiren bir hayatta kalma mücadelesidir. Zombi falan yok; sadece sen varsın ve karşında da soğuk ve Doğa Ana'nın sana yöneltebileceği tehditler var.

    The Long Dark'ı hemen şu anda Epic Games Store'dan edinebilir ve Epic Game Launcher yardımıyla da bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. 20 Aralık 19.00 itibarıyla sona erecek ve yerine yeni bir oyun verilecek. Yarın verilecek oyun şu an için belli değil.



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Issızbiradam (melih ) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Boşana ümitlenmeyin benden demesi.Ne verillerse son gün veriller o kadar.
    Yanıtla +7
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    sendemail (umit erdem) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Efsane oyundur
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    fatihbulut95 (Fatih Bulut) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Cok guzel oyundur, tavsiye ederim.
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    ChiefOfficer (Ilgın Özgül) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Müzikleri ve atmosferiyle çok güzel oyun. Steam indiriminden almıştım, bir şans verin :)
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    fatihbulut95 (Fatih Bulut) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Cok guzel oyundur, tavsiye ederim.
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    sendemail (umit erdem) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Efsane oyundur
    Yanıtla +4
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    Issızbiradam (melih ) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Boşana ümitlenmeyin benden demesi.Ne verillerse son gün veriller o kadar.
    Yanıtla +7
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