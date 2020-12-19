50 TL değerindeki The Long Dark, Epic Store'da ücretsiz

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Epic Games Store'un yıl sonu kampanyaları son sürat devam ediyor. Bugünün oyunu da nihayet belli oldu. 50 TL değerindeki The Long Dark oyununu hemen şimdi kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

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Tanıtım yazısı:

The Long Dark, jeomanyetik bir felaket sonrasında oyuncular engin buzlu bir doğayı keşfederken kendi başlarının çaresine bakmak zorunda oldukları, insanı düşünmeye ve keşfetmeye yönlendiren bir hayatta kalma mücadelesidir. Zombi falan yok; sadece sen varsın ve karşında da soğuk ve Doğa Ana'nın sana yöneltebileceği tehditler var.

The Long Dark'ı hemen şu anda Epic Games Store'dan edinebilir ve Epic Game Launcher yardımıyla da bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. 20 Aralık 19.00 itibarıyla sona erecek ve yerine yeni bir oyun verilecek. Yarın verilecek oyun şu an için belli değil.

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