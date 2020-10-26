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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    50 TL değerindeki The Occupation, Amazon Prime üyelerine ücretsiz oldu

    Prime Gaming üyelerine şu anda 50 TL değerindeki The Occupation oyunu ücretsiz dağıtılıyor.
    11 sa. (Son Güncelleme: 11 sa.)
    2,3b
    28
    1
    Oyunlar
    Abone ol
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    1

    50 TL değerindeki The Occupation, Amazon Prime üyelerine ücretsiz oldu
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    Ücretsiz oyun kampanyalarında bu hafta bir güzel haber de Amazon Prime'dan geldi. Prime Gaming üyelerine şu anda 50 TL değerindeki The Occupation oyunu ücretsiz dağıtılıyor. Oyun önümüzdeki bir ay boyunca ücretsiz olacak.

    2019 yılında piyasaya sürülen The Occupation, ilginç hikayesi ve oyun mekanikleriyle dikkat çeken heyecan dolu bir atmosferik gerilim/suç oyunu. 2019 yılında piyasaya sürülen oyun Steam'de genel anlamıyla olumlu yorumlara sahip. Fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

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    Prime Gaming'te her hafta yeni ücretsiz oyunlar dağıtılıyor. Dağıtılan oyunlar genel anlamıyla bağımsız ve düşük bütçeli yapımlar. The Occupation Prime Gaming oyunları arasında son zamanların en dikkat çeken oyunlarından olmuş.

    The Occupation'ı almak için bu sayfaya tıklayabilirsiniz. Sayfanın üst kısmında GTA 5, Apex Legends gibi oyunlar için dağıtılan oyun içi içerikleri (loot) var, aşağıda ise ücretsiz oyunlar görülüyor. The Occupation haricinde Layers of Fear ve Kona gibi oyunlar da ücretsiz.

    Prime Gaming sayfası 

    *Prime Gaming ülkemizde Amazon Prime üyeliğinin bir parçası olarak sunuluyor. Prime üyeliğinin ücreti 7,90 TL



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    TheJudgé

    Comolokko

    1 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    1 gün önce
    guneyk

    xd

    2 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    3 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    3 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    3 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    3 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    3 gün önce
    hareketliperde

    v

    3 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    e d d a i 5 dk.
    Biraz Epic Games'i örnek al Amazon nedir bunlar
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