50 TL değerindeki The Occupation, Amazon Prime üyelerine ücretsiz oldu

Ücretsiz oyun kampanyalarında bu hafta bir güzel haber de Amazon Prime'dan geldi. Prime Gaming üyelerine şu anda 50 TL değerindeki The Occupation oyunu ücretsiz dağıtılıyor. Oyun önümüzdeki bir ay boyunca ücretsiz olacak.

2019 yılında piyasaya sürülen The Occupation, ilginç hikayesi ve oyun mekanikleriyle dikkat çeken heyecan dolu bir atmosferik gerilim/suç oyunu. 2019 yılında piyasaya sürülen oyun Steam'de genel anlamıyla olumlu yorumlara sahip. Fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

Prime Gaming'te her hafta yeni ücretsiz oyunlar dağıtılıyor. Dağıtılan oyunlar genel anlamıyla bağımsız ve düşük bütçeli yapımlar. The Occupation Prime Gaming oyunları arasında son zamanların en dikkat çeken oyunlarından olmuş.

The Occupation'ı almak için bu sayfaya tıklayabilirsiniz. Sayfanın üst kısmında GTA 5, Apex Legends gibi oyunlar için dağıtılan oyun içi içerikleri (loot) var, aşağıda ise ücretsiz oyunlar görülüyor. The Occupation haricinde Layers of Fear ve Kona gibi oyunlar da ücretsiz.

*Prime Gaming ülkemizde Amazon Prime üyeliğinin bir parçası olarak sunuluyor. Prime üyeliğinin ücreti 7,90 TL

