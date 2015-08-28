5000 mAh pil kapasitesine sahip Lenovo Vibe P1 Pro'nun tüm detayları ortaya çıktı

Daha önce TENAA'da ortaya çıkan Lenovo Vibe P1 Pro modeli bu kez tüm detaylarıyla sızdırıldı. Weibo üzerinden yayınlanan sızıntıda cihazın tasarım detaylarını ortaya koyan 6 fotoğrafın yanında teknik detayları gösteren iki de ekran görüntüsü yayınladı.
Görüntülere baktığımızda ekranın alt kısmındaki fiziksel buton, ve arka kısımın üst tarafındaki çıkarılabilir kapak dikkat çekiyor. Çift sim kartı destekleyen akıllı telefonun Micro SD ve sim kart girişleri de bu çıkarılabilir kapağın altında yer alıyor. Bunun dışında kasa yapısına bakılırsa telefonun devasa boyuttaki pilini değiştirmek pek mümkün değil.
5.5" FHD çözünürlükte ekrana sahip Vibe P1 Pro'ya Snapdragon 615 çipset, 3GB bellek, 16 GB depolama alanı, 13 MP çift ton LED flaşlı arka kamera, 5 MP ön kamera ve fiziksel home butonu altında parmak izi okuyucusu eşlik ediyor. 5000 mAh'lık dev batarya kapasitesine sahip model Quick charger 2.0 (3A destekli) teknolojisi hızlı şarj teknolojisine de sahip. Önümüzdeki hafta düzenlenecek IFA fuarında resmiyete kavuşması beklenen model kutusundan Android 5.1.1 işletim sistemiyle birlikte çıkacak.
http://www.weibo.com/2528800602/CxMwMeJ7f?ref=home&rid=1_0_1_2667332745657729609&type=comment#_rnd1440680749437 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Çift sim olayında Vınn cihazımda takılı olan 3G daha hattım ile normal kullanmış olduğum telefon hattımı takarak data hattından sadece internet normal telefon hattımdan çağrı ve sms alabiliyor muyum ?
Cevap alabilirsem sevinirim.
lenova vibe p1 ile lakalı şunu söyleyebilirim ki ilk defa bir telefondan bu kadar memnunum bi kere pil konusunda kesinlikle yarı yolda kalmıyosunuz yorumlarda 3-4 gun diyenler var ama ben yogun kullanıyorum 1,5 2 gun arası gidiyo şimdiye kadar 1 günü çıkaran tel yoktu bana:) işlemcisi yeterli ram yeterli en baba oyunları sıkıntısız oynarsınız 32 gb hafıza var çif sim kart var başa ne beklersiniz bir telden bilmiyorum ben çok fazla fotoğraf çekiyorum lenova yı almadan önce sony düşünüyodum kamerada rakipsiz oldugu için ama lenovanın artılarını görünce vazgeçtim kamera konusuna gelince lenova vibe p1 gün ışıgında gayet başarılı ama ıpone 5 ve vodefonun bir teli ile kameralarını kıyasladım da doğal ışık olmayan ortamlarda diğer iki telefon daha canlı renkler sunuyo bir tek orda eksi koyuyorum birde arayüzü samsung kadar iyi değil ama kamerada fiyat standartına yakın çok olumsuz konuşamam zaten bu telefona xperia z5 kamerası koy 4k çekim le piyasadaki fiyata bakmaksızın bütün telefonları tokatlar unutmadan parmak izide gayet iyi çalışıyo :)
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