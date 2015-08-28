5000 mAh pil kapasitesine sahip Lenovo Vibe P1 Pro'nun tüm detayları ortaya çıktı

Daha önce TENAA'da ortaya çıkan Lenovo Vibe P1 Pro modeli bu kez tüm detaylarıyla sızdırıldı. Weibo üzerinden yayınlanan sızıntıda cihazın tasarım detaylarını ortaya koyan 6 fotoğrafın yanında teknik detayları gösteren iki de ekran görüntüsü yayınladı.

Görüntülere baktığımızda ekranın alt kısmındaki fiziksel buton, ve arka kısımın üst tarafındaki çıkarılabilir kapak dikkat çekiyor. Çift sim kartı destekleyen akıllı telefonun Micro SD ve sim kart girişleri de bu çıkarılabilir kapağın altında yer alıyor. Bunun dışında kasa yapısına bakılırsa telefonun devasa boyuttaki pilini değiştirmek pek mümkün değil.

5.5" FHD çözünürlükte ekrana sahip Vibe P1 Pro'ya Snapdragon 615 çipset, 3GB bellek, 16 GB depolama alanı, 13 MP çift ton LED flaşlı arka kamera, 5 MP ön kamera ve fiziksel home butonu altında parmak izi okuyucusu eşlik ediyor. 5000 mAh'lık dev batarya kapasitesine sahip model Quick charger 2.0 (3A destekli) teknolojisi hızlı şarj teknolojisine de sahip. Önümüzdeki hafta düzenlenecek IFA fuarında resmiyete kavuşması beklenen model kutusundan Android 5.1.1 işletim sistemiyle birlikte çıkacak.

http://www.weibo.com/2528800602/CxMwMeJ7f?ref=home&rid=1_0_1_2667332745657729609&type=comment#_rnd1440680749437