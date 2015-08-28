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5000 mAh pil kapasitesine sahip Lenovo Vibe P1 Pro'nun tüm detayları ortaya çıktı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
44,8b
1
59
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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5000 mAh pil kapasitesine sahip Lenovo Vibe P1 Pro'nun tüm detayları ortaya çıktı
 
Daha önce TENAA'da ortaya çıkan Lenovo Vibe P1 Pro modeli bu kez tüm detaylarıyla sızdırıldı. Weibo üzerinden yayınlanan sızıntıda cihazın tasarım detaylarını ortaya koyan 6 fotoğrafın yanında teknik detayları gösteren iki de ekran görüntüsü yayınladı.
Görüntülere baktığımızda ekranın alt kısmındaki fiziksel buton, ve arka kısımın üst tarafındaki çıkarılabilir kapak dikkat çekiyor. Çift sim kartı destekleyen akıllı telefonun Micro SD ve sim kart girişleri de bu çıkarılabilir kapağın altında yer alıyor. Bunun dışında kasa yapısına bakılırsa telefonun devasa boyuttaki pilini değiştirmek pek mümkün değil.
5.5" FHD çözünürlükte ekrana sahip Vibe P1 Pro'ya Snapdragon 615 çipset, 3GB bellek, 16 GB depolama alanı, 13 MP çift ton LED flaşlı arka kamera, 5 MP ön kamera ve fiziksel home butonu altında parmak izi okuyucusu eşlik ediyor. 5000 mAh'lık dev batarya kapasitesine sahip model Quick charger 2.0 (3A destekli) teknolojisi hızlı şarj teknolojisine de sahip. Önümüzdeki hafta düzenlenecek IFA fuarında resmiyete kavuşması beklenen model kutusundan Android 5.1.1 işletim sistemiyle birlikte çıkacak.
 
5000 mAh pil kapasitesine sahip Lenovo Vibe P1 Pro'nun tüm detayları ortaya çıktı

http://www.weibo.com/2528800602/CxMwMeJ7f?ref=home&rid=1_0_1_2667332745657729609&type=comment#_rnd1440680749437 Yorum Yaz
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gezfotek 4 yıl en beğenilen
Görünümü galaxy s2'yi andırıyor
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stalker(1979) 4 yıl
Galaxy s2'ye benziyor diyecektim ama adanalı arkadaş elini çabuk tutmuş :)
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Pi 4 yıl
Bildigin s2 bu. Cok iyi telefondu yalniz. Buradan yad edelim kendisini
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Prometheus-25 3 yıl
Şu ekranı 5.2 yaparak telefon boyutunu biraz küçültüp fiziksel tuşda koysalar tadından yenmez.
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DH Misafiri 3 yıl
P1 pro Türkiye de yok
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Rootz. 3 yıl
Kullanan arkadaşlara bir sorum var.
Çift sim olayında Vınn cihazımda takılı olan 3G daha hattım ile normal kullanmış olduğum telefon hattımı takarak data hattından sadece internet normal telefon hattımdan çağrı ve sms alabiliyor muyum ?
Cevap alabilirsem sevinirim.
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07rainman 3 yıl
Lenovo vibe P2 çıkacakmı bekliyoruz haber yok.telefonun ahize sesi nasıl yüksekmi
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DH Misafiri 3 yıl
telefonla alakaalı sormak istedigim birşey var p70 kullandım daha önce teelfonun görüşme ses düzeyi iraz az geldi bana bunun ses düzeyi nasıl . birisini aradıgımda gürültülü ortamda duyma zorlugu yaratır mı ?
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DH Misafiri 3 yıl
Herkeze merhaba telefonu 15 gündür kullanıyorum almadan önce çok fazla araştırma yaptım daha önce kullandığım telefonlar samsung s4 ve ıpone5 ti.
lenova vibe p1 ile lakalı şunu söyleyebilirim ki ilk defa bir telefondan bu kadar memnunum bi kere pil konusunda kesinlikle yarı yolda kalmıyosunuz yorumlarda 3-4 gun diyenler var ama ben yogun kullanıyorum 1,5 2 gun arası gidiyo şimdiye kadar 1 günü çıkaran tel yoktu bana:) işlemcisi yeterli ram yeterli en baba oyunları sıkıntısız oynarsınız 32 gb hafıza var çif sim kart var başa ne beklersiniz bir telden bilmiyorum ben çok fazla fotoğraf çekiyorum lenova yı almadan önce sony düşünüyodum kamerada rakipsiz oldugu için ama lenovanın artılarını görünce vazgeçtim kamera konusuna gelince lenova vibe p1 gün ışıgında gayet başarılı ama ıpone 5 ve vodefonun bir teli ile kameralarını kıyasladım da doğal ışık olmayan ortamlarda diğer iki telefon daha canlı renkler sunuyo bir tek orda eksi koyuyorum birde arayüzü samsung kadar iyi değil ama kamerada fiyat standartına yakın çok olumsuz konuşamam zaten bu telefona xperia z5 kamerası koy 4k çekim le piyasadaki fiyata bakmaksızın bütün telefonları tokatlar unutmadan parmak izide gayet iyi çalışıyo :)
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DH Misafiri 3 yıl
Telefonu yeni aldım acayip süper 1 saatte şarj oluyor 1.5-2 gün idare ediyor bide ben telefonu çok kullanıyorum sosyal medya fln 2 gün idare etti bazen 3 gün fln oldu kamerası lg g3 le aynı donma fln yaşamadım 1200 tl ye almıştım media markt tan çok memnunum yani
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admin0618 3 yıl
Lenovo vibe p1 kullanıyorum çok memnunum radyo yok radyo kurmayı bilen varsa yardım edebilirmi
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merlintr 3 yıl
LG G4 ithalatçı garantili telefon ile fiyatları aynı şuan ve ikisi arasında kararsız kaldım. G4 mü P1 Mİ?
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Asdf1928 3 yıl
Arkadaşlar radyo telefonda yüklü gelmiyor biz yükleyebiliyormuyuz?
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