500px, internet sitesinde önemli tasarım değişikliği gerçekleştirdi

Dünyanın en popüler fotoğraf ağları arasında yer alan ve harika fotoğraflara ev sahipliği yapan 500px, mobil uygulamaları sonrası önemli bir tasarım değişikliği de internet sitesinde gerçekleştirdi.

Kısa süre içerisinde herkesin kullanımına açılması beklenen yeni tasarım, "profil, fotoğraf ve keşif" sayfalarında kendisine yer buluyor. Beyaz bir arayüz üzerine kurulmasıyla ilk bakışta Instagram'ın resmi internet sitesini hatırlatan tasarım, 500px tarafından verilen bilgiye göre kullanıcı bildirimleri doğrultusunda hazırlanmış durumda.

Yeni tasarım dilinde sadelik ön plan çıkarken, kişisel profil sayfalarında merkez odaklı bir sıralamaya geçiş yapılmış. Artık yüklenen fotoğraflar kare format yerine gerçek "en-boy" oranlarıyla sayfa içerisinde yer alıyor ve üzerine basıldığı zaman dikey fotoğraflar %12, yatay fotoğraflar ise %15 oranında daha büyük görüntüleniyor. Ayrıca yorumlar fotoğrafların sağ tarafına alınarak büyük sayfa kaydırmalarının önüne geçiliyor ve keşif sayfasında "sonsuz kaydırma" temelli gezinti sunuluyor.

500px, tasarımın henüz bitmediğini ve inovasyona devam edeceklerini belirtiyor.

http://petapixel.com/2015/10/05/500px-unveils-new-profile-photo-and-discover-pages/